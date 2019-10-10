Сирия: Шах и мат Трампа в пользу США и Израиля?

Автор:

Покровский Александр

Отставной американский полковник представил решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии в качестве «первого проблеска стратегического мышления во внешней политике США за последние 30 лет». Оказывается, это «хитрый план Трампа», заставляющий Россию, Турцию и Иран противостоять друг другу в Сирии. В пользу Израиля!

«Какая-то стратегия»

Полковник в своём интервью телеканалу Fox News был брав и решителен. Как и положено полковнику Сухопутных войск США, пусть и в отставке. При этом американские телевизионщики – непонятно, то ли с издёвкою, то ли искренне – назвали Дугласа Макгрегора «возможно, самым мудрым комментатором по вопросам внешней политики, какого мы только знаем».

Макгрегор первым делом обозвал тех, кто счёл предательством решение президента США о выводе американских войск из северо-восточных районов Сирии, чтобы Турция смогла создать там «коридор безопасности» против курдов. Обозвал их полковник «болотом», которое «явно взбаламутилось». Зато решение президента обозначил как то, чего Макгрегор «не видел последние лет 30»:

Он снова привносит в американскую внешнюю и оборонную политику какую-то стратегию.

Фото: White House / Globallookpress

Напомним, что это за решение. Дональд Трамп сформулировал его так:

Курды сражались с Турцией десятилетиями. Я сдерживал эту битву почти три года, но теперь для нас настало время выбраться из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых – племенные, и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться лишь для собственной выгоды и только там, где сможем победить. Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды сами будут разбираться в сложившейся ситуации.

Пассаж про то, что «если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой непревзойдённой мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше», – оставляем за скобками как незрелый. Как и то наглое утверждение, что «США сделали гораздо больше, чем кто-либо ожидал, в том числе на 100% разбили халифат ИГ (запрещённая в России террористическая организация)». Просто старина Донни – человек увлекающийся и грань между добром и злом переходит не со зла, а от восторга…

Хитрый план Трампа

Так вот, отталкиваясь от слов президента, что «теперь пора другим в регионе, у некоторых из которых большие возможности, защищать свою территорию. THE USA IS GREAT!», – полковник Макгрегор делает вывод, что за ними стоит некий «хитрый план». И заключается он в том, чтобы оставить Турцию наедине с курдами.

Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl / Globallookpress

Турки отвоюют себе ленту на сирийской территории вдоль своей границы, вытеснят оттуда курдов, а далее на эту буферную территорию переселят «суннитских арабских беженцев». То есть – сирийцев, которые ныне нашли убежище на турецкой территории.

Таким образом, заключает полковник, «президент переложил на господина Эрдогана бремя ответственности за очевидно региональную проблему, очевидно восходящую к Турции».

Но! В ситуации замешана и Россия, которая «пообещала сохранять территориальную целостность Сирии, что бы ни случилось». Ещё есть Иран, который «хочет сохранить возможность взаимодействия с Ливаном и со своими шиитскими союзниками в этой стране».

Но если турки будут господствовать на севере Сирии, Иран уже не сможет – или, по крайней мере, ему будет гораздо, гораздо труднее – взаимодействовать с Ливаном,

– довольно смело полагает Макгрегор.

И с торжеством резюмирует: «Суть в том, что президент поставил шах и мат всем ключевым игрокам в регионе, в Сирии. Теперь им наконец-то придётся противостоять друг другу».

Ставим восклицательный знак за него.

Но и это не всё. Оказывается, весь этот план крайне выгоден не только США, но и… Израилю!

«Это выгодно Израилю, потому что у Ирана теперь разногласия с Турцией! – считает американский аналитик. – Иран заинтересован во взаимодействии с «Хезболлой». Русские совсем не заинтересованы в том, чтобы Сирия превратилась в плацдарм для нападений на Израиль. Так что русские и иранцы, чьи планы расстроены турками… А теперь и турки… Все три игрока будут поставлены перед фактом, что наш уход выгоден Израилю и Соединённым Штатам».

А никто и не догадывался…

…сколь, оказывается, хитёр и коварен старина Донни! Или – полковник Макгрегор?

Правда, видно, что последний сам заплутал в собственных глубоких идеях. Ладно, предположим, что Москва ночей не спит из-за неутолимой жажды предохранить Израиль от нападений со стороны проиранской «Хезболлы» в ущерб своим союзным отношениям с Ираном. Предположим, что суннитские беженцы на севере Сирии смогут каким-то образом пресекать сообщение по «шиитскому мосту» через юг страны.

Но с чего полковник взял, что все возможные варианты развития событий не обсуждались представителями трёх пусть ситуативно, но – союзных стран? Обсуждались, можем его заверить.

Только исходно ситуацию рассматривали иначе.

Можем предположить как.

Сирия на данный момент представляет собою страну, где три страны-гаранта, назовём их так, имеют собственные интересы и собственных союзников. У Москвы это – законное правительство в Дамаске. У Анкары – сборная солянка не до конца упоротых исламистов, объединённых в так называемую Сирийскую свободную армию (ССА). А Тегерана – «Хезболла» и местные шииты.

Фото: Hasan Kirmizitas / Globallookpress

У союзников между собою – отношения сложные. Боевые, можно сказать, подчас отношения. А вот у гарантов интересы сходятся. И сходятся они как раз… на удалении США из Сирии! То есть – верно, интересы разные: Россия хочет действительно укрепить режим в Дамаске на всей сирийской территории. Турция – оградить себя от курдов и хотя бы неформально, точнее, неоформленно поставить под своё влияние север Сирии, Иран – гарантировать своё влияние через шиитов и иметь в Сирии длинную руку против Израиля. Но всем им мешают тут Штаты. А следовательно – и союзные им курды.

Курды как нужная всем жертва

У США в Сирии тоже есть союзник. Это курды в лице их военно-политической организации «Сирийские демократические силы» (SDF) – аморфный союз под руководством курдских Отрядов народной самообороны (YPG), включающий также отряды местных арабов-суннитов, ассирийцев, туркоманов, бедуинов и прочее по мелочи.

Альянс аморфный потому, что скрепляют его, прежде всего, американские деньги, выплачиваемые его верхушке, отчего та и держится вместе, а также американский военно-политический зонтик и американское оружие. Разделяют этот альянс исторические и территориальные счёты. Курды на правах «победителей ИГ» (запрещена в России) – а они действительно немало бились с этой террористической организацией, немало потеряли народу – захватили часть издавна арабских деревень с землями. Между самими арабами сложные счёты – те же «Силы ас-Санадида» арабского племени шаммар жестоко дрались с ИГ*, а теперь верхушка «чёрных», спасённая американцами от уничтожения, заправляет во многих органах территориального руководства. За туркоманов традиционно вписывается Турция, считая этот народ попросту турками, так что те нет-нет, да и поглядывают в сторону Анкары.

И при этом от всех этих людей что-нибудь нужно союзникам стран-гарантов. Дамаск, естественно, хочет освободить от контроля СДС весь восток страны за Евфратом, где основные нефтяные богатства страны. Анкара уже обозначила, что курдов в Рожаве, то есть на севере Сирии видеть не хочет категорически. Тегеран имеет в виду курдов как потенциально нелояльное население и на своей территории, а потому не возражает ни против чего, что против них.

У кого есть будущее, и кто есть в будущем

И реализации всех этих добрых устремлений и старых счётов мешало только присутствие США в качестве курдского гаранта. И потому немножко пооппонируем бравому американскому полковнику. В ближайшей перспективе Россия, Турция и Иран совсем не будут ссориться из-за курдов. Скорее всего, они будут даже весьма трогательно смотреться в некоем взаимопредупредительном устремлении списать курдов с политической карты Сирии. Как они того сами и захотели, отказавшись договариваться с Дамаском о какой-либо своей дальнейшей политической роли в будущей стране, кроме той, какую сами для себя выбрали. То есть – автономии, а по факту – независимого государства.

Они стали для всех чужими, курды. Понадеявшись на то, что Америка их защитит, они исключили себя из будущего Сирии. Вот в этом – вся разница! У гарантов и их союзников разнятся представления о будущем. Но они знают, что оно – будет, а потому в нём надо отыскивать некие варианты. Через переговоры, альянсы, конституционное собрание – это уже детали. А курды своё будущее связали не с Сирией, а с США.

Но у США в Сирии – нет будущего!

Что и отразил «хитрый план» Дональда Трампа…

*ИГ – запрещённая в России террористическая организация.