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Сирия: Русский спецназ рискует нарваться на янычар Эрдогана

24 августа 2019, 20:54  •  58 • Война
Сирийская армия, поддерживая российской авиацией и спецназом, продвигается все ближе к турецкой границе, вдоль которой скопились десятки тысяч боевиков. Москва требует от Анкары отвести своих военных и прекратить поддержку террористических группировок. В свою очередь Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным, состоявшегося по инициативе Турции в минувшую пятницу, выразил возмущение по поводу действий войск Асада.
Сирийская тема, вне всяких сомнений, станет одной из главных во время срочного визита Эрдогана в Россию 27 августа.
Туркам ненавистны и сирийцы, и курды
Сирийская правительственная армия продолжает уверенное наступление вглубь провинции Идлиб: после пятничного марш-броска были взяты занятые террористами города Кафр-Зита, Аль-Латамина и Морек. Отсюда рукой подать (всего 60 километров) до турецкой границы.
Пока же турки вольготно чувствуют себя на сирийской территории: скажем, в Муреке находится наблюдательный пункт турецкой армии (здесь находится порядка 200 военных). Это один из 12 аналогичных пунктов, созданных в сентябре прошлого года вдоль линии разграничения между правительственными войсками и террористами на территории провинции Идлиб. Миссия турецких военных заключалась в долговременном наблюдении за буферной зоной, которая была создана в рамках трехсторонних договоренностей России, Турции и Ирана.
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Идлиб — последний крупный оплот «вооруженной оппозиции»: под этим эвфемизмом скрываются отряды террористов. Боевиков частично поддерживают турецкие власти: им невыгодно усиление в регионе ни правительства Сирии, ни курдов, поддерживаемых США.
Но для Башара аль-Асада возвращение контроля над Идлибом — вопрос стратегический, поскольку ряд крупных военных побед в предыдущие годы (в том числе взятие городов Алеппо, Пальмиры, Дейр-эз'Зоэра, Даръи) позволили сирийскому президенту восстановить контроль над 60% государственной территории. А с 8 августа правительственные войска начали наземное наступление на южную часть удерживаемого боевиками региона Идлиб и северную часть соседней провинции Хама.
Эти территории находились под контролем террористов на протяжении семи лет, и за это время были превращены в хорошо укрепленный район: тут расположены подземные бункеры с разветвленными ходами, на холмах находятся огневые позиции, в деревнях — склады и схроны вооружения и боеприпасов. Именно поэтому сирийские войска продвигаются вглубь Идлиба очень медленно: наступление началось в апреле, а уже в июне после контратаки боевиков военные потеряли контроль над ранее освобожденными городами Телль-Малах и Джубайн (после затяжных боев населенные пункты все же освободили от террористов)
При этом военную поддержку сирийским войскам оказывает Россия: в воздухе действует военная авиация, а на земле — отряды спецназа ГРУ (Минобороны пока официально не подтверждает их участие в сирийской кампании).
50 тысяч вооруженных боевиков
Турецкие власти, которые поддерживают различные группировки в Идлибе (а на территории провинции сегодня скопилось около 50 тысяч вооруженных боевиков), теперь требуют остановить продвижение сирийских войск. Разменной картой в этих геополитических играх стала судьба беженцев: провинция на протяжении двух лет была прибежищем не только для террористов, которые стягивались сюда из других регионов Сирии, но и членов их семей. В настоящее время в провинции находится не менее 3 миллионов мирных жителей — и в случае, если официальный Дамаск вернет себе полный контроль над территорией, они могут рвануть в Турцию (в которой, напомним, уже сейчас проживает 3,6 миллиона сирийских беженцев).
Вместе с тем, несмотря на все грозные предупреждения турецких официальных лиц, сирийские войска продолжают наступление: они движутся вдоль шоссе, связывающего Дамаск и второй по значимости город Алеппо. Сейчас основная цель сирийских военных — взять под контроль города Мааррат-аль-Нуман и Джиср аль-Шугур, которые за последние дни подверглись интенсивным авиаударам.
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Решительность Дамаска подтвердил и министр иностранных дел Сергей Лавров, который 20 августа заявил: «Атаки боевиков в Идлибе будут подавлены, об этом уже уведомлена Турция». Слова Лаврова подразумевают, что любые вооруженные группировки к югу от Идлиба и Алеппо будут рассматриваться как военные цели и для Дамаска, и для Москвы.
Между тем, американское арабоязычное издание Al-Monitor сообщает, что сейчас между Россией и Турцией идет дипломатический торг об эвакуации с территории Сирии 3 из 12 военных наблюдательных постов — это означало бы полную потерю Анкарой контроля над южной частью провинции Идлиб.
— Наступление сирийский армии в районе Хан-Шейхуна — важный эпизод в освобождении провинции Идлиб, но я бы все же его не преувеличивал. Известно, что окруженные боевики вышли из Хан-Шейхуна, причем, скорее всего, под прикрытием турецкой армии, — говорит «Свободной прессе» профессор Михаил Рощин, научный сотрудник Института востоковедения РАН. — В этой связи очевидно, что без переговоров Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом продвинуться дальше в решении проблемы Идлиба будет практически невозможно, и такие рабочие переговоры в ближайшее время планируются.
Попытки сирийский армии закрепиться в Идлибе показывают растущую субъектность правительства Сирии, в том числе и на международном уровне, и считаться с этим придется всем странам, вовлеченным в вооруженный конфликт в стране.
Жаль, что по-прежнему пробуксовывают встречи и переговоры по политическому урегулированию в Сирии. Встреча Путина с Эрдоганом могла бы дать новый положительный импульс этим поискам, а также содействовать решению спорных вопросов с Турцией и постепенному выводу турецкой армии из приграничных районов Сирии. Разумеется, при поддержке России.
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