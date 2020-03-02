Сирия потеряла самолёты, Турция - беспилотник: Чем обернётся огонь в небе над Идлибом

Военные Турции 1 марта сбили в небе над провинцией Идлиб два бомбардировщика Су-24, принадлежащих ВВС Сирии. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Уточняется, что пилоты боевых самолётов живы. Оба успели катапультироваться и смогли успешно приземлиться. В свою очередь в Минобороны Турции заявили, что бомбардировщики были сбиты при попытке атаковать турецкие самолёты.

В связи с этой информацией у военных экспертов возник ряд вопросов. Получается, либо сирийские военные использовали бомбардировщики Су-24 в качестве истребителей, либо турецкие военные лукавят или чего-то недоговаривают.

Также есть информация, что был уничтожен один турецкий ударный беспилотник типа Anka-S. Дрон был сбит над городом Саракиб в провинции Идлиб. В ответ Турция уничтожила три комплекса ПВО сирийской армии.

Предпосылки событий

Напомним, что воздушному бою предшествовало резкое обострение ситуации в сирийской провинции, случившееся на этой неделе. Вначале турецкие военные поддержали огнём артиллерии наступление боевиков в провинции Идлиб. Чтобы не дать террористам прорвать оборону сирийских войск, ВКС России нанесли удар по наступающим боевикам. В результате также пострадали турецкие военные, помогавшие террористам. После этого турецкий ударный беспилотник начал наносить удары по позициям сирийцев в Идлибе.

Реакция международного сообщества на обострение в Идлибе

На заседании Совбеза ООН, посвящённом ситуации в сирийском Идлибе, развернулась "битва" дипломатов. Постпред РФ Василий Небензя напомнил присутствующим о праве Сирии отвечать на удары террористов, американский постпред Келли Крафт призвала Россию "немедленно посадить её боевые самолеты".

Мы призываем Россию немедленно посадить её боевые самолеты, - цитирует РИА Новости американского дипломата.

Также между президентами России и Турции состоялся телефонный разговор по поводу произошедшего. При этом Анкара первой вышла на контакт с Москвой. В ходе переговоров было принято решение о визите главы Турции в столицу России.