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Сирия потеряла самолёты, Турция - беспилотник: Чем обернётся огонь в небе над Идлибом
02 марта 2020, 00:09 • 28 • Политика
Турция сбила два сирийских бомбардировщика Су-24 и уничтожила три сирийских комплекса ПВО, а военные Сирии сбили турецкий ударный беспилотник Anka-S.
Военные Турции 1 марта сбили в небе над провинцией Идлиб два бомбардировщика Су-24, принадлежащих ВВС Сирии. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.
Уточняется, что пилоты боевых самолётов живы. Оба успели катапультироваться и смогли успешно приземлиться. В свою очередь в Минобороны Турции заявили, что бомбардировщики были сбиты при попытке атаковать турецкие самолёты.
В связи с этой информацией у военных экспертов возник ряд вопросов. Получается, либо сирийские военные использовали бомбардировщики Су-24 в качестве истребителей, либо турецкие военные лукавят или чего-то недоговаривают.
Также есть информация, что был уничтожен один турецкий ударный беспилотник типа Anka-S. Дрон был сбит над городом Саракиб в провинции Идлиб. В ответ Турция уничтожила три комплекса ПВО сирийской армии.
Предпосылки событий
Напомним, что воздушному бою предшествовало резкое обострение ситуации в сирийской провинции, случившееся на этой неделе. Вначале турецкие военные поддержали огнём артиллерии наступление боевиков в провинции Идлиб. Чтобы не дать террористам прорвать оборону сирийских войск, ВКС России нанесли удар по наступающим боевикам. В результате также пострадали турецкие военные, помогавшие террористам. После этого турецкий ударный беспилотник начал наносить удары по позициям сирийцев в Идлибе.
Реакция международного сообщества на обострение в Идлибе
На заседании Совбеза ООН, посвящённом ситуации в сирийском Идлибе, развернулась "битва" дипломатов. Постпред РФ Василий Небензя напомнил присутствующим о праве Сирии отвечать на удары террористов, американский постпред Келли Крафт призвала Россию "немедленно посадить её боевые самолеты".
Также между президентами России и Турции состоялся телефонный разговор по поводу произошедшего. При этом Анкара первой вышла на контакт с Москвой. В ходе переговоров было принято решение о визите главы Турции в столицу России.
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