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Сирия под огнем: что стоит за ударами Израиля

21 января 2019, 16:24  •  173 • Война
В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.
«Погибли четверо сирийских военнослужащих, шестеро ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска», — сказали в центре. Там добавили, что «21 января 2019 года в период с 02.11 до 02.56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений». Слова российских военных приводит ТАСС.
Подразделения ПВО Сирии в ходе отражения атаки уничтожили свыше 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.
При этом израильские военные задействовали линию связи с российскими коллегами при ночных бомбардировках в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса. «Деконфликтизационный механизм работает, используется обеими сторонами. Он был рутинно задействован минувшей ночью», — заявил Конрикус.
Ранее сирийские СМИ сообщили, что комплексам ПВО республики при отражении израильского авиаудара удалось сбить несколько вражеских целей. Как пояснили в Армии обороны Израиля, удар наносился по иранским силам «Аль-Кудс».
В воскресенье сирийское агентство SANA сообщило об отражении израильской атаки на юге страны. Для этого были задействованы силы ПВО. В этот же день в Израиле объявили о перехвате ракеты, запущенной по Голанским высотам.
Незадолго до этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности наращивать атаки на иранские объекты в Сирии ради предотвращения военного закрепления Ирана в этой стране.
«Бомбардировки Военно-воздушных сил Израиля по объектам Ирана на территории Сирии продолжаются уже давно, и их общий счет уже давно перешел за 200 ракетно-авиационных ударов», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.
По словам эксперта, Израиль в этом плане не остановится и в самом ближайшем будущем удары будут продолжены. Биньямин Нетаньяху, несмотря на то, что имеет хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, и на наличие группировки российских войск на территории Сирии, не раз говорил, что для Израиля наличие иранских формирований в непосредственной близости от израильских границ — это вопрос жизни и смерти.
Как считает собеседник издания, Израиль ни при каких обстоятельствах не допустит наличие группировок иранских вооруженных формирований на территории Сирии, тем более в тех ее районах, которые непосредственно примыкают к территории еврейского государства.
Вопрос заключается в том, насколько Тегеран готов отвести подконтрольные ему части и соединения, включая шиитские формирования, от границ Израиля и вывести их в целом из Сирии, полагает специалист.
По мнению Владимира Сажина, главный противник Израиля на территории Сирии — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. «Хезболла» щедро спонсируется и снабжается со стороны Тегерана всеми возможными материальными средствами и оружием.
Эксперт считает, что больше всего Израиль раздражает деятельность «Хезболлы». Считать, что Израиль пойдет на какие-либо уступки и прекращение активных боевых действий, было бы неправильным. В этом крайне принципиальном вопросе для еврейского государства политическое руководство этой страны не отступит ни на шаг. Удары будут продолжены, полагает Сажин.
А судьи кто? De Personis международных судебных органов
«Сдерживание Ирана в ближневосточном регионе, в том числе и на территории Сирии, остается у Израиля и его ближайшего союзника — Соединенных Штатов Америки — одной из приоритетных военно-политических задач», — рассказала «Газете.Ru» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.
По словам собеседника издания, несмотря на все заявления Вашингтона об уходе его воинских контингентов из Сирии, торопиться с этим американцы явно не собираются. А израильтяне всеми своими действиями в последнее время хотят подчеркнуть, что уйдут американцы или останутся, но Израиль продолжит выполнять свою задачу по вытеснению Ирана.
Так что скорее всего, эти удары носят не только оперативно-тактический характер, как уверяют сами израильтяне, ссылаясь на данные своих разведслужб, но и общеполитический характер сообщения, посылаемого Соединенным Штатам и их ближайшим союзникам в регионе. В частности, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.
«Я думаю, никакой ответной военной реакции со стороны вооруженных сил Сирии, за исключением действий войск ПВО, эффективность которых под вопросом, все же не будет», — пояснил «Газете.Ru» руководитель исследований исследовательского института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.
По словам эксперта, со стороны Сирии подобные меры — это бесполезные шаги, да и Москва от таких выпадов Дамаска будет не в восторге. Плюс ко всему ситуация достаточно двусмысленна — Израиль наносит удары все же не по сирийским войскам, а по иранским военным объектам и проиранским вооруженным формированиям.
«И я не могу себе представить, по какому месту сирийцы будут наносить ответный удар», — считает Алексей Малашенко, — по территории Израиля? Это невозможно.
«Маниакальная идея»: кому в Эстонии мешает Петербург
Поэтому шуму сейчас много, но никаких ответных мер не будет».
«Как правило, каких-либо подробностей по итогам ракетно-авиационных ударов и противовоздушных боев (а подобных за последнее время на территории Сирии было уже более 200) ни Израиль, ни официальный Дамаск не приводит», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
Однако, по словам эксперта, все действия войск противовоздушной обороны Сирии фиксируются всеми возможными техническими (да и агентурными) средствами разведки вооруженных сил Израиля и Соединенных Штатов. То есть для Иерусалима и Вашингтона устойчивость и эффективность ПВО Сирии никогда не являлась военной тайной, а вновь полученные сведения тщательно анализируются и активно используются в боевой подготовке войск, а также при модернизации существующего вооружения, военной техники и разработке перспективных образцов.
По словам собеседника издания, что в действительности происходит на стартовых позициях зенитных ракетных войск ПВО Сирии, за исключением официальных заявлений, неизвестно. А между тем сирийцы другого вооружения войск противовоздушной обороны, за исключением российского, на оснащении не имеют.
«И всякий раз у отечественного экспертного сообщества возникают вопросы — насколько эффективно действовали сирийские расчеты и каким образом зарекомендовала себя в боях наша техника?», — задается вопросом Константин Макиенко.

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