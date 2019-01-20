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Сирия отразила воздушную атаку Израиля на аэропорт Дамаска

20 января 2019, 17:39  •  155 • В мире
Минобороны РФ заявило о том, что сирийская ПВО отразила атаку Израиля по международному аэропорту в столице республики.
Ракетные обстрелы между Израилем и САР продолжаются.
Войска противовоздушной обороны Сирии отразили атаку израильских ВВС на международный аэропорт Дювали в Дамаске. Такое заявление сделало российское Министерство обороны.

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