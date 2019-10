Сирия научила: Пентагон готовится выводить войска из Афганистана • 97 • Война Пентагон разрабатывает план полного поспешного вывода американских войск из Афганистана на случай, если такое решение примет президент США Дональд Трамп, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Соединенных Штатов. По данным телекомпании, в министерстве готовятся к тому, что приказ о выводе американских военнослужащих может поступить так же неожиданно, как и в ситуации с Сирией. Вашингтон начал спешно выводить свои войска с северо-востока САР, когда Турция начала там военную операцию. В результате, как сообщают журналисты, военнослужащие оставляли на бывших американских базах оружие, обмундирование и личные вещи. К тому же, некоторые объекты, где хранились боеприпасы, они просто уничтожили. Как уточнили источники NBC, разработка плана действий на случай вывода американских войск из Афганистана носит, скорее, превентивный характер и представляет собой пример «разумного планирования», так как пока речи о подготовке такого приказа не идет. В то же время один из собеседников телеканала выразил мнение, что действия Трампа в отношении Сирии можно считать «генеральной репетицией» того, к чему он на самом деле готовится в Афганистане. Газета The New York Times накануне сообщила, что США начали постепенно сокращать свое военное присутствие в Афганистане. По данным издания, оттуда уже вывели 2 тыс. американских военнослужащих. Сведения, что численность армии Соединенных Штатов в этой стране сократилась примерно до 12 тыс. человек, подтвердил командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер, отмечает газета. В NYT обратили внимание, что это произошло, несмотря на то что Вашингтон еще не достиг соглашения с представителями движения «Талибан» (запрещен в России), которое предусматривает вывод войск США из Афганистана. К тому же, афганские и американские источники сообщили изданию, что общая численность американского контингента в этой стране может вскоре сократиться даже до 8,6 тыс. человек. Министр обороны США Марк Эспер 20 октября встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и обсудил с ним вопросы борьбы с терроризмом и двусторонние отношения. Глава Пентагона заверил, что сокращение численности американских войск в стране произойдет без ущерба для антитеррористической деятельности Соединенных Штатов там. США на протяжении последних месяцев вели переговоры с «Талибаном» об урегулировании конфликта в Афганистане. В начале сентября глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад сообщил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тыс. из примерно 14 тыс. военнослужащих США, которые расквартированы в Афганистане. В итоге подписание этого соглашения сорвалось из-за позиции Белого дома. Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с «Талибаном» мертвыми, передавала The New York Times. При этом он отметил, что Вашингтон все же планирует выводить свои войска из Афганистана, а правительство в самое ближайшее время «должно будет взять на себя ответственность» за безопасность своей страны. «Наши солдаты невероятные, но они по большей части работают полицейскими. Мы бы хотели уйти, но сделаем это в подходящее время», — сказал американский лидер 10 сентября. Двумя днями ранее он отменил переговоры с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем после теракта в Кабуле. «Без ведома практически всех, ключевые лидеры «Талибана» и отдельно президент Афганистана собирались тайно встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты. К сожалению, чтобы создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле», — написал Трамп в своем Twitter. По его словам, в результате происшествия погибли 12 человек. Новости СМИ2 Спецпредставитель президента России по Афганистану и директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов раскритиковал такое решение президента США и выразил мнение, что оно может негативно сказаться на ситуации в Афганистане. «Поскольку эмоции сейчас крайне накалены, в какой-то период, надеемся непродолжительный, может начаться эскалация боевых действий», — сказал он ТАСС. Кабулов добавил, что в Москве ожидают продолжения переговоров и их успешного завершения. Государственный секретарь США Майк Помпео в конце июля отмечал, что пока четких сроков вывода американских войск из Афганистана нет, но власти планируют сделать это как можно скорее. «Мы будем сокращать нашу оперативную деятельность на территории Афганистана настолько быстро, насколько сможем», — подчеркнул он. Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что сокращение американского военного присутствия в Афганистане должно соответствовать задачам, «заключающимся в том, чтобы обеспечить наличие адекватного плана» по устранению терроризма на территории Афганистана. «Решительная поддержка» — это миссия НАТО, предполагающая оказание помощи правительственным силам Афганистана и их обучение. Она проводится c 1 января 2015 года, а сами американские военные находятся там с 2001 года — с начала операции «Несокрушимая свобода». Она стала ответом на теракты 11 сентября. 