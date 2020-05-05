Сирия. Надо же было кому-то проиграть • 64 • Война

Десятый год длится гражданская война в Сирии, а конца ей не видно. Мировые и региональные державы превращаются то в союзников, то в противников. Сложно сказать, кто в этой ситуации оказывается если не однозначным победителем, то хотя бы бенефициаром.







Изначально иностранное военное присутствие на территории Сирии и американцы с союзниками, и Россия объясняли одной причиной – борьбой с терроризмом. Но прошло девять лет, ИГИЛ (запрещенная в России группировка) если не задавлена, то очень ощутимо «потрепана», а вывод войск с территории Сирии не состоялся.



Фактически, по сценарию 1918 года, произошел раздел Сирии, как тогда бывших османских владений на Ближнем Востоке, на сферы влияния. Есть регионы, находящиеся под контролем США и их союзников: например, те же нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре, Хасаке. Есть районы, контролируемые правительственными войсками Сирии и, соответственно, Россией. Наконец, есть территории, и довольно обширные, бал на которых правит Турция. Есть ещё зоны, где активны иранские и проиранские вооружённые формирования, за которыми в свою очередь "охотится" Израиль.



Россия вернулась на Ближний Восток

Кто же является выгодоприобретателем в сирийском конфликте? Французский политолог Мишель Дюкло, автор книги «Долгая сирийская ночь», убежден, что гражданская война в Сирии привела к перераспределению сил на Ближнем Востоке. При этом европейские страны фактически были оттеснены от решения сирийских проблем и даже Франция, некогда осуществлявшая управление Сирией и Ливаном, более не имеет почти никакого влияния на ситуацию в регионе.



Позиции США на Ближнем Востоке, если говорить в целом, также пошатнулись. Пусть американские войска и стоят в Сирии, контролируют несколько нефтяных месторождений, но общая картина ближневосточной политики такова: к Вашингтону перестали прислушиваться даже такие некогда близкие союзники как Анкара.



По мнению французского политолога, очевидно, что благодаря сирийскому конфликту произошло усиление позиций России на Ближнем Востоке. Сложно с ним не согласиться, поскольку Россия действительно вернулась в большую ближневосточную политику, заявив о себе не менее ярко, чем в свое время Советский Союз.







В отличие от других арабских режимов, павших еще в 2011 году, Москве удалось поддержать Дамаск, и Асад остался у власти на целое десятилетие, прошедшее со времен Арабской весны. Сейчас уже большинство стран мира, в том числе и враждебно настроенных к САР, свыклись с тем, что Асада не удалось отстранить и он останется главой сирийского государства.



Сирия и неоосманистский проект Эрдогана

Еще один выгодоприобретатель – Турция. Пожалуй, она получила от конфликта в Сирии не меньше, чем Россия, а то и больше. Ведь если для США и России сирийский конфликт суть следствие борьбы за влияние на Ближнем Востоке, за топливный рынок, то для Турции война в соседнем государстве – решение многих собственных политических проблем.



Гражданская война в Сирии позволила Реджепу Эрдогану оккупировать северные сирийские территории, убив тем самым двух зайцев. Во-первых, присутствие турецкой армии на севере Сирии нарушило коммуникации курдского национального движения, которое в Анкаре всегда рассматривали в качестве одной из важнейших угроз территориальной целостности турецкого государства.



Во-вторых, оккупация северных сирийских территорий подтвердила неоосманистские амбиции Эрдогана, выставив его защитником суннитского и тюркского населения. Ведь значительную часть населения на оккупированных Турцией территориях составляют туркоманы – сирийские туркмены, которые в действительности гораздо ближе к собственно туркам Турции, чем к туркменам Туркмении. Введя войска в Сирию, Эрдоган проявил, тем самым, заботу о соотечественниках – сирийских туркоманах, повысив свой рейтинг и в турецком, и в тюркском мире.



Кроме того, ввод войск в Сирию позволил Турции подчеркнуть, что в меняющемся современном мире она более не согласна на роль ближневосточного сателлита США, а претендует на статус региональной державы, имеющей полное право участвовать в переделе сфер влияния. Более того, именно в Сирии Турция, хоть и является союзником США по НАТО, пошла против интересов Соединенных Штатов, начав боевые действия против поддерживаемых американцами курдских Отрядов народной самообороны.



Европа - надо же было кому-то проиграть в Сирии

Если же говорить о проигравших, то, помимо самого сирийского народа, понесшего огромные жертвы и терзаемого десятилетней войной, в очень плохом положении оказалась Европа. В страны ЕС хлынули потоки сирийских беженцев, значительно ухудшившие социально-политическую ситуацию в европейских государствах. До сих пор в Германии, Франции, Британии, Бельгии и других странах Европы остаются, по меньшей мере, 1,5 млн сирийских беженцев.



Структуры НАТО оказались практически бесполезными в сирийском конфликте, более того – один из ключевых участников альянса (Турция) пошёл против «генеральной линии» Брюсселя и Вашингтона. Европу вытеснили из ближневосточной политики и, судя по всему, более уже не будут рассматривать в качестве серьезного игрока на ближневосточном пространстве. Европейцы потеряли влияние как политическое, так и во многом экономическое. О военном говорить и вовсе нет смысла. Десятый год длится гражданская война в Сирии, а конца ей не видно. Мировые и региональные державы превращаются то в союзников, то в противников. Сложно сказать, кто в этой ситуации оказывается если не однозначным победителем, то хотя бы бенефициаром.Изначально иностранное военное присутствие на территории Сирии и американцы с союзниками, и Россия объясняли одной причиной – борьбой с терроризмом. Но прошло девять лет, ИГИЛ (запрещенная в России группировка) если не задавлена, то очень ощутимо «потрепана», а вывод войск с территории Сирии не состоялся.Фактически, по сценарию 1918 года, произошел раздел Сирии, как тогда бывших османских владений на Ближнем Востоке, на сферы влияния. Есть регионы, находящиеся под контролем США и их союзников: например, те же нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре, Хасаке. Есть районы, контролируемые правительственными войсками Сирии и, соответственно, Россией. Наконец, есть территории, и довольно обширные, бал на которых правит Турция. Есть ещё зоны, где активны иранские и проиранские вооружённые формирования, за которыми в свою очередь "охотится" Израиль.Кто же является выгодоприобретателем в сирийском конфликте? Французский политолог Мишель Дюкло, автор книги «Долгая сирийская ночь», убежден, что гражданская война в Сирии привела к перераспределению сил на Ближнем Востоке. При этом европейские страны фактически были оттеснены от решения сирийских проблем и даже Франция, некогда осуществлявшая управление Сирией и Ливаном, более не имеет почти никакого влияния на ситуацию в регионе.Позиции США на Ближнем Востоке, если говорить в целом, также пошатнулись. Пусть американские войска и стоят в Сирии, контролируют несколько нефтяных месторождений, но общая картина ближневосточной политики такова: к Вашингтону перестали прислушиваться даже такие некогда близкие союзники как Анкара.По мнению французского политолога, очевидно, что благодаря сирийскому конфликту произошло усиление позиций России на Ближнем Востоке. Сложно с ним не согласиться, поскольку Россия действительно вернулась в большую ближневосточную политику, заявив о себе не менее ярко, чем в свое время Советский Союз.В отличие от других арабских режимов, павших еще в 2011 году, Москве удалось поддержать Дамаск, и Асад остался у власти на целое десятилетие, прошедшее со времен Арабской весны. Сейчас уже большинство стран мира, в том числе и враждебно настроенных к САР, свыклись с тем, что Асада не удалось отстранить и он останется главой сирийского государства.Еще один выгодоприобретатель – Турция. Пожалуй, она получила от конфликта в Сирии не меньше, чем Россия, а то и больше. Ведь если для США и России сирийский конфликт суть следствие борьбы за влияние на Ближнем Востоке, за топливный рынок, то для Турции война в соседнем государстве – решение многих собственных политических проблем.Гражданская война в Сирии позволила Реджепу Эрдогану оккупировать северные сирийские территории, убив тем самым двух зайцев. Во-первых, присутствие турецкой армии на севере Сирии нарушило коммуникации курдского национального движения, которое в Анкаре всегда рассматривали в качестве одной из важнейших угроз территориальной целостности турецкого государства.Во-вторых, оккупация северных сирийских территорий подтвердила неоосманистские амбиции Эрдогана, выставив его защитником суннитского и тюркского населения. Ведь значительную часть населения на оккупированных Турцией территориях составляют туркоманы – сирийские туркмены, которые в действительности гораздо ближе к собственно туркам Турции, чем к туркменам Туркмении. Введя войска в Сирию, Эрдоган проявил, тем самым, заботу о соотечественниках – сирийских туркоманах, повысив свой рейтинг и в турецком, и в тюркском мире.Кроме того, ввод войск в Сирию позволил Турции подчеркнуть, что в меняющемся современном мире она более не согласна на роль ближневосточного сателлита США, а претендует на статус региональной державы, имеющей полное право участвовать в переделе сфер влияния. Более того, именно в Сирии Турция, хоть и является союзником США по НАТО, пошла против интересов Соединенных Штатов, начав боевые действия против поддерживаемых американцами курдских Отрядов народной самообороны.Если же говорить о проигравших, то, помимо самого сирийского народа, понесшего огромные жертвы и терзаемого десятилетней войной, в очень плохом положении оказалась Европа. В страны ЕС хлынули потоки сирийских беженцев, значительно ухудшившие социально-политическую ситуацию в европейских государствах. До сих пор в Германии, Франции, Британии, Бельгии и других странах Европы остаются, по меньшей мере, 1,5 млн сирийских беженцев.Структуры НАТО оказались практически бесполезными в сирийском конфликте, более того – один из ключевых участников альянса (Турция) пошёл против «генеральной линии» Брюсселя и Вашингтона. Европу вытеснили из ближневосточной политики и, судя по всему, более уже не будут рассматривать в качестве серьезного игрока на ближневосточном пространстве. Европейцы потеряли влияние как политическое, так и во многом экономическое. О военном говорить и вовсе нет смысла. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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