Сирия: «Россия арестовала 11 шпионов-иранцев на базе «Хмеймим»

В российские СМИ просочилась информация о якобы задержании в сирийской провинции Латакия нашими спецслужбами группы солдат и офицеров Корпуса Стражей Исламской республики (КСИР). По данным сайта Ebaa News, было арестовано «11 иранцев в районе Шейх Бадр в Тартусе. У них было обнаружено радиооборудование, при помощи которого осуществлялось прослушивание российской военной авиабазы «Хмеймим».

Попытки выйти на указанный сайт блокируется, но в блоге Intelligenge Group дублируются новости Ebaa News. Ничего подобного найти не удалось, правда, сайт обновляется нерегулярно. С учетом того, что ведущие западные информагентства не сообщили о «сенсационном аресте», можно сделать предположение, что речь идет о фейке.

Тем не менее, подобное молчание в медиа пространстве наблюдалось и вокруг инцидента с танкерами в порту Эль-Фуджейра (в одной из крупнейших морских гаваней ОАЭ). Информация об этом вначале даже опровергалась. Позднее зарубежные издания написали об атаке на нефтеналивные суда как о незначительном происшествии, хотя Белый дом пригрозился наказать Тегеран за действия проиранских негосударственных сил.

Отметим также, что не так давно агентство Syria Call сообщило о столкновении между российскими войсками и проиранскими ополченцами в городе Алеппо. Конфликт, мол, произошел на фоне растущей напряженности между двумя союзниками Дамаска. Хотя РФ и Иран поддерживают правительство Башара Асада, между ними на территориях, контролируемой официальными властями, нарастает конкуренция за влияние. К слову, о сложных отношениях между Москвой и Тегераном «СП» рассказывала еще в феврале. Похоже, к маю на сирийских фронтах они только обострились.

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«После израильских бомбардировок иранских объектов вблизи Алеппо группы, поддерживаемые Тегераном, обвинили в координации с Тель-Авивом русских, которые надеются извлечь выгоду из ослабления иранского присутствия, — пишет ближневосточная газета Memo Iddleeast Monitor. — В прошлом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что президент России Владимир Путин также хотел бы, чтобы все иранские силы были выведены из Сирии».

По мнению редактора издания Ибрагима Хьюитта, противоречия между Москвой и Тегераном лежат в чисто экономической плоскости. Несмотря на то, что КСИР понес наибольшие потери, Сирия предоставила России исключительные права на добычу нефти и газа в САР. Само собой, обязательства по восстановлению электростанций, станций по перекачиванию газа и строительству заводов в течение следующих 25 лет должны были обеспечить российских подрядчиков выгодными контрактами, а Кремль — рычагами давления на Дамаск.

На этом фоне строительство дороги из Тегерана через Ирак в Дамаск может рассматриваться как обглоданная кость, брошенная с барского стола.

Однако здесь назревает очень серьезная проблема. Брошенные разрушенные города САР, в которых до гражданской войны преобладали сунниты, сегодня интенсивно заселяются шиитскими переселенцами, которые, судя по всему, рассчитывали получить перехваченные Москвой договоры. Кроме того, эти люди создают мощную религиозную базу Ирана в САР. Если посмотреть на новости Ebaa News, то можно увидеть многочисленные сюжеты казней «бойцов и шпионов ИГИЛ*».

Для Москвы, да и для Дамаска, подобная эмиграция является бомбой замедленного действия.

Как известно, «Восток — дело тонкое», возможно, поэтому в конце января 2019 года заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков, отвечая на вопрос журналиста CNN, является ли Россия союзником Ирана, заявил, что не стал бы использовать тут слово «союзник». И добавил, что безопасность Израиля в данном контексте — «один из приоритетов России».

Впрочем, это давно уже является секретом Полишинеля, как и то, что ВВС Израиля поддерживают оперативные контакты с авиабазой «Хмеймим», в том числе и для того, чтобы не допустить повторения трагедии, которая случилась 17 сентября 2018 года, когда был сбит наш самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20М. Тогда, напомним, погибли 15 российских офицеров. Минобороны РФ обвинило еврейских летчиков в провоцировании инцидента.

Со стороны Москвы какого-либо эффективного ответа не последовало. Как показало время, было бы ошибкой считать наказанием отправку в Сирию трех дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300ПМ-2. На территории САР еврейские истребители по-прежнему бомбят объекты, которые, по утверждению Тель-Авива, принадлежат Корпусу Стражей Исламской революции и движению «Хезболла».

Скорей всего, гнев Кремля был рассчитан на внутреннюю аудиторию, а переброска дополнительной военной техники армии Асада направлена на установку под свой полный контроль ПВО Сирии, в которой, вероятно, имелось сильное иранское влияние.

Таким образом, логично предположить, что Тегеран мог быть заинтересованы в перехвате разговоров между операторами авиабазы «Хмеймим» и штабом ЦАХАЛ (армии обороны Израиля). Конечно, технически вряд ли это реализуемо, если, конечно, не произошла утечка шифровальных кодов.

Кроме того, бросается в глаза момент вброса «новости об аресте 11 бойцов КСИР» — накануне визита в Россию главы внешнеполитического ведомства США Майкла Помпео. Новость от якобы агентства Ebaa News могла являть собой зондирование общественного мнения РФ на предмет изменения политики Москвы в отношении Тегерана.

Ясное дело, Иран категорически не хочет такого развития событий. Чтобы было понятно, почему, приведем кое-какую информацию. Если случится война США и Ираном, то вначале произойдет сражение за господство в воздухе. Однако, по данным аналитических служб Пентагона, из 17 эскадрилий ВВС Исламской Республики в боеготовом состоянии находится только две, состоящие, к слову, из стареньких американских истребителей F-14 Tomcat.

Да, у Тегерана есть еще МиГ-29А и МиГ-29УБ, но и они не оснащены современными российскими ракетами «воздух-воздух» Р-77 и Р-27. Что касается Су-22М4/ Су-22УМ-3К и Су-24МК, то и эти самолеты поставлялись в Иран строго как бомбардировщики. То есть для воздушных боев они априори не годятся.

Неслучайно, Пентагон перевел в район Персидского залива эскадрильи F-15C Eagle 48-го истребительного крыла ВВС США. Эти самолеты, наряду с 5-ю эскадрильями F-18E Super Hornet, базирующими на борту авианосца «Авраам Линкольн», безусловно, обеспечат победу в воздухе, поскольку уже провели тренировочные бои против F-14 Tomcat.

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Не боятся янки и перекрытия Ормузского пролива, через который ежедневно проходит около 18,5 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет примерно 20% мировой добычи. В Саудовской Аравии уже построены обходные трубопроводы, мощностей которых хватит, чтобы выполнить экспортные контракты с Америкой. Кроме того, стороны договорились о стабилизации цен на ближайший период. Так что в первую очередь пострадает Китай, который закупает до 50% иранских углеводородов.

В Вашингтоне не ставят своей целью завоевать Ирана, задача, скорее всего — планируют разрушить военную и гражданскую инфраструктуру. В Белом доме уверены, что иранцы, оставшись без света, воды и продуктов питания, сами сместят нынешнее антиамериканское правительство. В этих условиях идти еще на обострение с Москвой, посылая шпионов на российскую авиабазу, для Тегерана было бы огромной ошибкой.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

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