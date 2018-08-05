Сирия. Когда наступит очередь Идлиба? • 180 • Аналитика Завершена, и завершена блестяще, стратегическая наступательная операция "Базальт" на юге Сирии. В ходе нее были окончательно освобождены от "зеленых" исламистов ("умеренных" и совсем нет) территории сразу в трех провинциях страны: Сувейда, Дераа и Кунейтра, власть правительства возвращается на несколько тысяч квадратных километров густонаселенных земель. Также разгромлен анклав запрещенного в РФ ИГИЛа в долине Ярмук в Дераа. Но что будет дальше?







"Базальт" — огнем и словом





Наступление правительственных войск и их союзников, поддержанное силами группировки войск (сил) ВС РФ в САР (особенно, конечно, ВКС) не оставило боевикам никаких шансов. За всего месяц ранее считавшийся весьма стабильным и прочным "Южный фронт" оппозиции перестал существовать, а следом и анклав "черных" в долине Ярмук. Чему способствовали непрерывные авиаудары ВКС, группировка которых, если верить официозу, непрерывно сокращается, и особенно сокращается перед очередным наступлением, а спутниковая съемка неизменно показывает обратное: авиации примерно столько же, сколько и было, а то и больше. Также очень помогал массированный огонь артиллерии, в том числе и с применением как средств большой мощности вроде РСЗО "Смерч" или ТОС-1А "Солнцепек", так и высокоточных ударов корректируемыми артснарядами и минами. Наносились и удары ОТР "Точка-У". Развернутые в Сирии разведывательно-огневые контуры ВС РФ делают время от обнаружения до уничтожения целей минимальным, как и расход боеприпасов или авиационных средств поражения. Что, конечно, не отменяет и использования обычных артиллерийских средств, ведь у самих сирийцев ситуация с современными средствами разведки и боевого управления совсем иная. Хотя и БЛА имеются, и активно используются для разведки и корректировки, и научить стрелять кроме как прямой наводкой за последние годы все же нашим местных артиллеристов удалось (за годы войны умелых артиллеристов осталось мало, а вот недоучек стало много, и их пришлось учить заново).



Разумеется, сложившаяся к этому моменту репутация как у наших военных, так и у "главного проводника" воли Хмеймима, генерала Сухейля "Тигра" аль-Хассана, также способствовала тому, что боевики начали идти на переговоры и соглашаться на условия, выдвинутые нашим Центром примирения враждующих сторон. По сути, эта операция даже больше, чем остальные, велась "словом" благодаря тому, что "меч" хорошо потрудился и до этого. В общем, "добрым словом и пистолетом" к концу июля все районы, бывшие под "зелеными", или взяты, или сданы. Нельзя сказать, что "бородачи" не сопротивлялись — сопротивлялись в ряде мест отчаянно и за ключевые высоты, и за города, но сделать ничего не смогли ни "умеренные", ни "неумеренные" из ХТШ (бывшая "Нусра", запрещенная в РФ не менее, чем ИГИЛ), которые в итоге дружно уехали в Идлиб. А затем достаточно быстро кончился и анклав ИГИЛ, причем даже быстрее, чем планировалось. Его планировалось разрезать на две части за неделю, а в итоге его разгромили целиком. Остатки "черных" вывезли в пустыню в обмен на жизни захваченных ими в ходе террористической атаки на Сувейду заложниц.



Выборочное спасение для провокаторов



А делавшие громогласные заявления вроде "Раньше падет Москва, чем Дераа" лидеры бандитов поспешили "переобуться на лету", и многие даже вступили "добровольно и с песней" в ряды армии, в том числе и автор приведенной здесь фразы. Несогласные же, как обычно, уехали в Идлиб на "зеленых автобусах". Причем вступившие тут же и поучаствовали в боях против "черных", и, говорят, достаточно неплохо.



Израильтяне вывезли, почему-то не к себе, а в Иорданию, только лжеспасателей из "Белых касок". По сути, переодетые террористы, причем работающие по прямым заказам западных спецслужб для организации провокаций, в том числе с "химатаками". Причем "касок" оттуда вывезут в Европу, в том числе в Германию. Чего же Израиль их к себе не взял, да и король Абдалла тоже? Опасаются, что "спасатели" взорвут чего-нибудь? Ну ничего, пусть фрау Ангела теперь радуется этим "мужественным" людям. Валютный рай для оффшоров?



Причем часть "касочников", как пишут, до границы так и не доехала — куда-то пропала. То ли их случайно угробила наша авиация по дороге, то ли сами израильтяне или заокеанские покровители решили убрать тех, кто слишком много знал, то ли вывезли как-то иначе, может, американцы на базу в Ат-Танфе их забрали.



Условия сдачи и амнистии



Нельзя сказать, что власть Дамаска во всех возвращенных районах не имеет ограничений — это не так. По условиям сдачи, боевики, которые не хотели уезжать, сдали все тяжелое вооружение, групповое оружие и боеприпасы, везде подняты сирийские флаги, восстановлены органы власти. Но находящиеся в городах части российской военной полиции (или же подразделений других родов войск, приехавшие по ротации вместо ВП в их форме — это практикуется широко, боевой опыт всем нужен) являются гарантом того, что в течение полгода этих бывших боевиков, из тех, кто не хочет ни уезжать, ни идти в армию, будет "трясти" Мухабарат, то есть органы безопасности САР. За это время они обязаны так или иначе урегулировать свои отношения с властями. Кстати, служба в армии является хорошим выбором, потому что, несмотря на разные проверки Мухабаратом, она гарантирует, что бывшему боевику и его близким обвинения предъявлены не будут, поэтому многие ее и выбирают.



Сейчас на юге войска вышли к демилитаризованной зоне на границе с оккупированными Голанами, и на границе демилитаризованной зоны также встали подразделения военной полиции ВС РФ (или другие подразделения ВС РФ под их "личиной" — практика нужна всем, это понятно).



Кино и немцы, Идлиб и турки



А дальше, похоже, наступит очередь Идлиба, куда все это время, как на помойку, вывозили боевиков из других районов Сирии. Несмотря на то, что там — зона деэскалации, похоже, что Дамаск и Москва не собираются терпеть этот гадюшник до бесконечности или просто даже несколько лет. Дело в том, что с одной стороны, может, и нужно дать свезенному туда человеческому мусору уплотниться и перегнить, то есть дождаться, пока и народ там устанет от обилия "защитников шариата", и конфликты между группировками разгорятся посильнее, а с другой стороны — делать этого не нужно. Зачем создали миф о великом писателе-правдорубе Солженицыне



Потому что есть такой фактор, как Турция, с одной стороны — партнер по российско-ирано-турецкой коалиции по примирению и разведению сторон, а с другой — страна, имеющая свои интересы и планы, не всегда совпадающие с нашими. Впрочем, и у Ирана планы тоже не всегда совпадают с нашими, это нормально. Вряд ли, например, иранцам понравилось согласованное с Израилем решение об отводе проиранских сил на 85 км от границы с оккупированными Голанами. Но ничего, переживут.



И турки очень бы хотели "прихапать" хотя бы то, что сейчас под "зелеными" на севере САР. И даже более того — в турецких СМИ недавно публиковали вброс, мол, Москва обсуждает с Анкарой передачу Алеппо (самый большой город в стране до войны, экономический центр САР) туркам, чтобы тем было куда расселить беженцев! Разумеется, туркам никто ничего не передаст и обсуждать это никто не собирается.



Но ползучая аннексия Идлиба турками место иметь вполне может, там и так ходит уже турецкая валюта и прочие признаки турецкого влияния. Да и блокпосты турецких наблюдателей имеются. Но они, в конечном итоге, не станут помехой, хотя турки наверняка будут пытаться торговаться, но на прямой конфликт с нами они не пошли в 2015 г., а теперь и подавно не пойдут. Тем более что их все более и более "поджимают" американцы. Так, только что принято решение Конгрессом заморозить поставки истребителей F-35A в страну за отказ отменить сделку по покупке ЗРС С-400Э у России. Ну что же, весьма вероятно, что турки просто заменят один "35-й" на другой, то есть на Су-35СЭ. Не будем забывать про строительство АЭС, "Турецкий поток-2" и прочие проекты в экономике. Туркам есть что терять. Удар по Ирану в ближайшее время: реальность или фикция?



Хотя они все же не теряют надежды "уболтать" Москву и Дамаск на переговорах. Так, есть информация, что турки готовы организовать роспуск всех бандформирований и переформирование их в некую "нетеррористическую" местную милицию, которую они называют "Сирийской национальной армией", которую будут обучать и вооружать. Но тут совершенно непонятно, как турки смогут распустить ХТШ и им подобных, да и остальные не столь уж управляемы. Да и не нужно нам там никаких "милиций-армий" и прочих попыток легитимизации. Намерение вернуть себе Идлиб озвучил и сам Башар аль-Асад.



Операция начнется осенью?



Потому и в сирийских блогах вовсю публикуют вбросы и утечки, что операция против Идлиба и занятых еще боевиками территорий на севере Хамы, севере Латакии у границы и кусочка Алеппо, начнется в начале осени. Причем это уже действует и на тех, кто живет под боевиками. Слухи на Востоке и без «Твиттера» распространялись быстро, а теперь и подавно. Поэтому многие уже пытаются сбежать оттуда в районы под контролем армии или же через границу. Вероятно, слухи эти распускаются контролируемо (в армии все же стало получше с цензурой и трепачами), чтобы поменьше под удар попало мирных жителей. Если, конечно, можно считать живущих 5 лет под боевиками стопроцентно мирными.



Но, похоже, идлибское "зеленое пятно" не будут стирать с карты сразу, а это будет серия операций. Как уже было в этом году, когда в результате наступления сирийцы и союзники урезали "кляксу зеленой краски" на карте на 40%, заняв в том числе стратегическую авиабазу Абу-ад-Духур, а теперь также от анклава отрежут сначала один кусок, потом другой, и так далее. Возможно, какая-то часть "пятна" задержится на карте на более продолжительный срок. Это будет зависеть от многих факторов, как от договоренностей с турками, так и от того, как и куда будут "рассасываться" разгромленные "зеленые". В Турцию их пускать явно не захотят, может, Европа примет "борцов за народное счастье"? Но, скорее, большая часть "урегулирует свои отношения с правительством" через амнистию, а самых отмороженных отправят на суд аллаха. А уехать в Европу смогут не только лишь все, а мало кто сможет это делать, как говаривал один украинский Цицерон с отбитой головой. Хотя, вероятней всего, что полностью в этом году это "пятно" с карты не сотрут, просто уменьшат сильно и оставят "резервацию", только она станет еще более тесной и голодной для тысяч бандитов. Шведы, не стоит переписывать историю! У нас все ходы записаны



Тем более что "зеленые" сами дают нам повод к началу операции — своими регулярными попытками атаковать главную базу группировки Хмеймим. Последние пару недель атаки, одиночные и групповые, с помощью самодельных ударных БЛА, идут раз в несколько дней, а то и чаще. ПВО и РЭБ, конечно, не спят и ничего до базы не долетает, сбито или посажено средствами РЭБ более 26 аппаратов, но очевидно, нашим это надоело. Поэтому сообщают, что операция против боевиков в приграничных с Турцией районах Латакии может начаться уже в ближайшие дни, чтобы обезопасить Хмеймим от таких попыток. Сил там сейчас уже вполне достаточно, а ВКС, завершив операцию на юге, вполне могут выделить часть сил и для поддержки на этом направлении. Как сообщают, первые атаки там уже со стороны ВС САР начались, но это, очевидно, пока разведка боем.



Затем может начаться более масштабная операция в Хаме, Алеппо и в районе города Джиср-ас-Шугур в Идлибе. Но это не раньше сентября, потому что и основным ударным силами, в частности, дивизии "Силы Тигра", и 4-й мехдивизии, и бригадам РГ и прочим, потребуется время на отдых, пополнение техникой и людьми, переформирование и дообучение перед наступлением. Да и перебросить части тоже время занимает. В пользу того, что "идлибский вопрос" будут решать вооруженным путем, говорит и то, что Дамаск пошел на сделку с боевиками, выпустив 1500 заключенных боевиков из тюрем в обмен на вывоз бойцов и мирных жителей полностью из окруженных шиитских поселений Фуа и Кефрайя под Идлибом. Это было явно сделано для того, чтобы боевики, когда их прижмут и погонят на фронтах, не шантажировали Москву, Тегеран и Дамаск судьбой этих селений, как они делали ранее. Теперь руки развязаны.



Конечно, легкой прогулки не будет, бандитов там множество, по ряду оценок, до 50 тысяч. Но учитывая вероятную численность сил только в возможных ударных группировках ВС САР и союзников, которая больше этих цифр, и их техническую оснащенность, учитывая фактор "парового катка" ВКС, способных сотнями авиаударов раскатать любого врага, шансов на успешную оборону у "бородачей" нет, это лишь вопрос времени, когда их сомнут. Тем более что сейчас не 2015 или 2016 годы, сирийская армия научилась наступать и быстро, и относительно эффективно. Но понятно, что "последний бой — он трудный самый", и к этому надо быть готовым. Наступление правительственных войск и их союзников, поддержанное силами группировки войск (сил) ВС РФ в САР (особенно, конечно, ВКС) не оставило боевикам никаких шансов. За всего месяц ранее считавшийся весьма стабильным и прочным "Южный фронт" оппозиции перестал существовать, а следом и анклав "черных" в долине Ярмук. Чему способствовали непрерывные авиаудары ВКС, группировка которых, если верить официозу, непрерывно сокращается, и особенно сокращается перед очередным наступлением, а спутниковая съемка неизменно показывает обратное: авиации примерно столько же, сколько и было, а то и больше. Также очень помогал массированный огонь артиллерии, в том числе и с применением как средств большой мощности вроде РСЗО "Смерч" или ТОС-1А "Солнцепек", так и высокоточных ударов корректируемыми артснарядами и минами. Наносились и удары ОТР "Точка-У". Развернутые в Сирии разведывательно-огневые контуры ВС РФ делают время от обнаружения до уничтожения целей минимальным, как и расход боеприпасов или авиационных средств поражения. Что, конечно, не отменяет и использования обычных артиллерийских средств, ведь у самих сирийцев ситуация с современными средствами разведки и боевого управления совсем иная. Хотя и БЛА имеются, и активно используются для разведки и корректировки, и научить стрелять кроме как прямой наводкой за последние годы все же нашим местных артиллеристов удалось (за годы войны умелых артиллеристов осталось мало, а вот недоучек стало много, и их пришлось учить заново).Разумеется, сложившаяся к этому моменту репутация как у наших военных, так и у "главного проводника" воли Хмеймима, генерала Сухейля "Тигра" аль-Хассана, также способствовала тому, что боевики начали идти на переговоры и соглашаться на условия, выдвинутые нашим Центром примирения враждующих сторон. По сути, эта операция даже больше, чем остальные, велась "словом" благодаря тому, что "меч" хорошо потрудился и до этого. В общем, "добрым словом и пистолетом" к концу июля все районы, бывшие под "зелеными", или взяты, или сданы. Нельзя сказать, что "бородачи" не сопротивлялись — сопротивлялись в ряде мест отчаянно и за ключевые высоты, и за города, но сделать ничего не смогли ни "умеренные", ни "неумеренные" из ХТШ (бывшая "Нусра", запрещенная в РФ не менее, чем ИГИЛ), которые в итоге дружно уехали в Идлиб. А затем достаточно быстро кончился и анклав ИГИЛ, причем даже быстрее, чем планировалось. Его планировалось разрезать на две части за неделю, а в итоге его разгромили целиком. Остатки "черных" вывезли в пустыню в обмен на жизни захваченных ими в ходе террористической атаки на Сувейду заложниц.А делавшие громогласные заявления вроде "Раньше падет Москва, чем Дераа" лидеры бандитов поспешили "переобуться на лету", и многие даже вступили "добровольно и с песней" в ряды армии, в том числе и автор приведенной здесь фразы. Несогласные же, как обычно, уехали в Идлиб на "зеленых автобусах". Причем вступившие тут же и поучаствовали в боях против "черных", и, говорят, достаточно неплохо.Израильтяне вывезли, почему-то не к себе, а в Иорданию, только лжеспасателей из "Белых касок". По сути, переодетые террористы, причем работающие по прямым заказам западных спецслужб для организации провокаций, в том числе с "химатаками". Причем "касок" оттуда вывезут в Европу, в том числе в Германию. Чего же Израиль их к себе не взял, да и король Абдалла тоже? Опасаются, что "спасатели" взорвут чего-нибудь? Ну ничего, пусть фрау Ангела теперь радуется этим "мужественным" людям.Причем часть "касочников", как пишут, до границы так и не доехала — куда-то пропала. То ли их случайно угробила наша авиация по дороге, то ли сами израильтяне или заокеанские покровители решили убрать тех, кто слишком много знал, то ли вывезли как-то иначе, может, американцы на базу в Ат-Танфе их забрали.Нельзя сказать, что власть Дамаска во всех возвращенных районах не имеет ограничений — это не так. По условиям сдачи, боевики, которые не хотели уезжать, сдали все тяжелое вооружение, групповое оружие и боеприпасы, везде подняты сирийские флаги, восстановлены органы власти. Но находящиеся в городах части российской военной полиции (или же подразделений других родов войск, приехавшие по ротации вместо ВП в их форме — это практикуется широко, боевой опыт всем нужен) являются гарантом того, что в течение полгода этих бывших боевиков, из тех, кто не хочет ни уезжать, ни идти в армию, будет "трясти" Мухабарат, то есть органы безопасности САР. За это время они обязаны так или иначе урегулировать свои отношения с властями. Кстати, служба в армии является хорошим выбором, потому что, несмотря на разные проверки Мухабаратом, она гарантирует, что бывшему боевику и его близким обвинения предъявлены не будут, поэтому многие ее и выбирают.Сейчас на юге войска вышли к демилитаризованной зоне на границе с оккупированными Голанами, и на границе демилитаризованной зоны также встали подразделения военной полиции ВС РФ (или другие подразделения ВС РФ под их "личиной" — практика нужна всем, это понятно).А дальше, похоже, наступит очередь Идлиба, куда все это время, как на помойку, вывозили боевиков из других районов Сирии. Несмотря на то, что там — зона деэскалации, похоже, что Дамаск и Москва не собираются терпеть этот гадюшник до бесконечности или просто даже несколько лет. Дело в том, что с одной стороны, может, и нужно дать свезенному туда человеческому мусору уплотниться и перегнить, то есть дождаться, пока и народ там устанет от обилия "защитников шариата", и конфликты между группировками разгорятся посильнее, а с другой стороны — делать этого не нужно.Потому что есть такой фактор, как Турция, с одной стороны — партнер по российско-ирано-турецкой коалиции по примирению и разведению сторон, а с другой — страна, имеющая свои интересы и планы, не всегда совпадающие с нашими. Впрочем, и у Ирана планы тоже не всегда совпадают с нашими, это нормально. Вряд ли, например, иранцам понравилось согласованное с Израилем решение об отводе проиранских сил на 85 км от границы с оккупированными Голанами. Но ничего, переживут.И турки очень бы хотели "прихапать" хотя бы то, что сейчас под "зелеными" на севере САР. И даже более того — в турецких СМИ недавно публиковали вброс, мол, Москва обсуждает с Анкарой передачу Алеппо (самый большой город в стране до войны, экономический центр САР) туркам, чтобы тем было куда расселить беженцев! Разумеется, туркам никто ничего не передаст и обсуждать это никто не собирается.Но ползучая аннексия Идлиба турками место иметь вполне может, там и так ходит уже турецкая валюта и прочие признаки турецкого влияния. Да и блокпосты турецких наблюдателей имеются. Но они, в конечном итоге, не станут помехой, хотя турки наверняка будут пытаться торговаться, но на прямой конфликт с нами они не пошли в 2015 г., а теперь и подавно не пойдут. Тем более что их все более и более "поджимают" американцы. Так, только что принято решение Конгрессом заморозить поставки истребителей F-35A в страну за отказ отменить сделку по покупке ЗРС С-400Э у России. Ну что же, весьма вероятно, что турки просто заменят один "35-й" на другой, то есть на Су-35СЭ. Не будем забывать про строительство АЭС, "Турецкий поток-2" и прочие проекты в экономике. Туркам есть что терять.Хотя они все же не теряют надежды "уболтать" Москву и Дамаск на переговорах. Так, есть информация, что турки готовы организовать роспуск всех бандформирований и переформирование их в некую "нетеррористическую" местную милицию, которую они называют "Сирийской национальной армией", которую будут обучать и вооружать. Но тут совершенно непонятно, как турки смогут распустить ХТШ и им подобных, да и остальные не столь уж управляемы. Да и не нужно нам там никаких "милиций-армий" и прочих попыток легитимизации. Намерение вернуть себе Идлиб озвучил и сам Башар аль-Асад.Потому и в сирийских блогах вовсю публикуют вбросы и утечки, что операция против Идлиба и занятых еще боевиками территорий на севере Хамы, севере Латакии у границы и кусочка Алеппо, начнется в начале осени. Причем это уже действует и на тех, кто живет под боевиками. Слухи на Востоке и без «Твиттера» распространялись быстро, а теперь и подавно. Поэтому многие уже пытаются сбежать оттуда в районы под контролем армии или же через границу. Вероятно, слухи эти распускаются контролируемо (в армии все же стало получше с цензурой и трепачами), чтобы поменьше под удар попало мирных жителей. Если, конечно, можно считать живущих 5 лет под боевиками стопроцентно мирными.Но, похоже, идлибское "зеленое пятно" не будут стирать с карты сразу, а это будет серия операций. Как уже было в этом году, когда в результате наступления сирийцы и союзники урезали "кляксу зеленой краски" на карте на 40%, заняв в том числе стратегическую авиабазу Абу-ад-Духур, а теперь также от анклава отрежут сначала один кусок, потом другой, и так далее. Возможно, какая-то часть "пятна" задержится на карте на более продолжительный срок. Это будет зависеть от многих факторов, как от договоренностей с турками, так и от того, как и куда будут "рассасываться" разгромленные "зеленые". В Турцию их пускать явно не захотят, может, Европа примет "борцов за народное счастье"? Но, скорее, большая часть "урегулирует свои отношения с правительством" через амнистию, а самых отмороженных отправят на суд аллаха. А уехать в Европу смогут не только лишь все, а мало кто сможет это делать, как говаривал один украинский Цицерон с отбитой головой. Хотя, вероятней всего, что полностью в этом году это "пятно" с карты не сотрут, просто уменьшат сильно и оставят "резервацию", только она станет еще более тесной и голодной для тысяч бандитов.Тем более что "зеленые" сами дают нам повод к началу операции — своими регулярными попытками атаковать главную базу группировки Хмеймим. Последние пару недель атаки, одиночные и групповые, с помощью самодельных ударных БЛА, идут раз в несколько дней, а то и чаще. ПВО и РЭБ, конечно, не спят и ничего до базы не долетает, сбито или посажено средствами РЭБ более 26 аппаратов, но очевидно, нашим это надоело. Поэтому сообщают, что операция против боевиков в приграничных с Турцией районах Латакии может начаться уже в ближайшие дни, чтобы обезопасить Хмеймим от таких попыток. Сил там сейчас уже вполне достаточно, а ВКС, завершив операцию на юге, вполне могут выделить часть сил и для поддержки на этом направлении. Как сообщают, первые атаки там уже со стороны ВС САР начались, но это, очевидно, пока разведка боем.Затем может начаться более масштабная операция в Хаме, Алеппо и в районе города Джиср-ас-Шугур в Идлибе. Но это не раньше сентября, потому что и основным ударным силами, в частности, дивизии "Силы Тигра", и 4-й мехдивизии, и бригадам РГ и прочим, потребуется время на отдых, пополнение техникой и людьми, переформирование и дообучение перед наступлением. Да и перебросить части тоже время занимает. В пользу того, что "идлибский вопрос" будут решать вооруженным путем, говорит и то, что Дамаск пошел на сделку с боевиками, выпустив 1500 заключенных боевиков из тюрем в обмен на вывоз бойцов и мирных жителей полностью из окруженных шиитских поселений Фуа и Кефрайя под Идлибом. Это было явно сделано для того, чтобы боевики, когда их прижмут и погонят на фронтах, не шантажировали Москву, Тегеран и Дамаск судьбой этих селений, как они делали ранее. Теперь руки развязаны.Конечно, легкой прогулки не будет, бандитов там множество, по ряду оценок, до 50 тысяч. Но учитывая вероятную численность сил только в возможных ударных группировках ВС САР и союзников, которая больше этих цифр, и их техническую оснащенность, учитывая фактор "парового катка" ВКС, способных сотнями авиаударов раскатать любого врага, шансов на успешную оборону у "бородачей" нет, это лишь вопрос времени, когда их сомнут. Тем более что сейчас не 2015 или 2016 годы, сирийская армия научилась наступать и быстро, и относительно эффективно. Но понятно, что "последний бой — он трудный самый", и к этому надо быть готовым. Автор: Я. Вяткин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 180 Источник Похожие новости Валютный рай для оффшоров? "Постапокалипсис". Сказки о радиации Зачем создали миф о великом писателе-правдорубе Солженицыне

Отсрочка встречи с Путиным: подготовка к переломному сценарию Шведы, не стоит переписывать историю! У нас все ходы записаны Сирия. Когда наступит очередь Идлиба? Новости партнеров