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Сирия: Когда наступит мир?

08 сентября 2020, 14:25  •  38 • Война
На следующей неделе мы станем свидетелями политического движения по проблеме сирийского кризиса. Этот шаг, который, как мы надеемся, приведет к сдвигу в сторону прорыва, найдет отражение на местах, особенно с точки зрения содействия политическому решению и облегчения страданий сирийцев, настолько, насколько он серьезен и характеризуется справедливой позицией для всех, что гарантирует консолидацию политического решения.
Важно сосредоточить внимание на всех тех, кто верит в политический процесс, четкую стратегию и цели, а не как на тактику достижения какой-то цели, чтобы его решение было в его собственных руках, а не в руках других, особенно в отношении некоторых курдских братьев, и степени их приверженности и веры в единство сирийских территорий. И прекратить их подчинение и союзы с американцами, поэтому соглашений и меморандумов недостаточно, даже если они подписаны в Москве, а также с точки зрения участия реальных политических, социальных и племенных арабских сил, которые эффективны, особенно на сирийском острове и в регионах к востоку от Евфрата и на севере…
У Йельского университета, должно быть, были опытные и надежные друзья, но в то же время мы надеемся, что друзья полностью осведомлены и полностью осведомлены о том, что происходит и какова реальность сегодняшнего дня. После десяти лет кризиса неизбежность перемен стала серьезной и неотложной проблемой, особенно в нынешней опасной ситуации, в которой находится Сирия.
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Будут ли существовать актуальные и эффективные процедуры и решения, и будут ли все силы, которые ищут и верят в необходимость политического решения, особенно активные, будут вовлечены в политический процесс? Или же вопрос останется ограниченным движениями, партиями и людьми с нашим уважением к ним, которые не представляют веса, присутствия и влияния? И является ли намерение завоевателя и Касда искренним намерением, и сможет ли их Сирия и их вера в единство Сирии сокрушить их союзы и их зависимость и зависимость от тех, кто их защищает сегодня?
Или же проблема, как и предшествующая тому, что произошло, является не чем иным, как движением ради движения, не ведущим к реальному результату, и будут ли все присутствующие и участвующие в сирийском кризисе участвовать в этом шаге и процессе искренне и искренне и с абсолютной верой в то, что нет другого решения, кроме политического решения, которое гарантирует безопасность и единство родины и народа?
Мы можем вскоре найти ответ на эти вопросы, если дело пойдет к серьезным и решительным шагам, конечно … В противном случае мы останемся в пустом круге, а война продолжается, страдания усугубляются, а сирийцы умирают от войн, болезней, бедности и рассредоточенности, а вместе с ними родина приближается к болезненному концу …
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Некоторые признаки решения, даже если они незначительны, мы можем получить после шага, который состоится на следующей неделе в сторону Сирии на стороне друзей, и мы надеемся, что они будут в какой-то степени достаточными и приемлемыми для всех и позволят решить самый важный вопрос, а именно необходимость политического решения и выполнения Резолюции 2254, и он принимает во внимание чаяния и надежды всех сирийцев.
Я хочу быть оптимистом, несмотря на все сомнения, и я молю Бога об этом, и все зависит от уровня всестороннего и полного осознания всего, что является реальностью, серьезностью, достоверностью и участием всех в процессе.
Я знаю, что завтра визит высокопоставленной российской делегации начнется в Дамаск, и все с надеждой смотрят на друзей и братьев в России, и все желают прорыва, перемен и преобразований, которые служат гражданам, особенно в вопросах государственной и административной коррупции, коронавируса многих других тем …

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