Сирия хочет снова стать туристическим центром региона

Сирия, постепенно отходящая от гражданской войны, собирается привлечь до 2 млн туристов в страну в 2019-м году.

Сирия собирается принять в следующем, 2019-м году до 2 млн туристов. Такие планы озвучил министр туризма Башр Язиджи.

Слова сирийского чиновника приводит местное издание al-Watan. По словам министра общее количество людей, которые посетят страну в следующем году составит 2 млн человек. По оценке Башр Язиджи в 2017 году в Сирию приезжали 1,3 млн человек, из которых 200 тысяч хотели ознакомиться с религиозными объектами.

Министр туризма обозначил первоочередные цели для страны. Во-первых, это обновление гостиничного фонда. Во-вторых, он предложил сделать акцент на медицинский туризм и для этого развивать соответствующие курорты.

Прибыль от туризма страны в 2018 году составила порядка 2,5 миллиардов сирийских лир (около 5,7 миллиона долларов).

Говоря о выгодности туризма, министр отметил, что прибыль от одного туриста равняется прибыли от "десяти баррелей нефти".