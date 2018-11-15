|
Сирия хочет снова стать туристическим центром региона
15 ноября 2018, 07:24 • 72 • В мире
Сирия, постепенно отходящая от гражданской войны, собирается привлечь до 2 млн туристов в страну в 2019-м году.
Сирия собирается принять в следующем, 2019-м году до 2 млн туристов. Такие планы озвучил министр туризма Башр Язиджи.
Слова сирийского чиновника приводит местное издание al-Watan. По словам министра общее количество людей, которые посетят страну в следующем году составит 2 млн человек. По оценке Башр Язиджи в 2017 году в Сирию приезжали 1,3 млн человек, из которых 200 тысяч хотели ознакомиться с религиозными объектами.
Министр туризма обозначил первоочередные цели для страны. Во-первых, это обновление гостиничного фонда. Во-вторых, он предложил сделать акцент на медицинский туризм и для этого развивать соответствующие курорты.
Прибыль от туризма страны в 2018 году составила порядка 2,5 миллиардов сирийских лир (около 5,7 миллиона долларов).
Говоря о выгодности туризма, министр отметил, что прибыль от одного туриста равняется прибыли от "десяти баррелей нефти".
Подпишитесь на нас
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
11 ноября 2018, 02:39
|
12 ноября 2018, 15:54
|
10 ноября 2018, 23:09
|
12 ноября 2018, 14:24
|
14 ноября 2018, 08:24
|
10 ноября 2018, 07:09
|
10 ноября 2018, 23:24