Сирия и Россия в шаге от провала «афринского раунда». Пентагон и SDF обдумывают открытие «второго фронта» • 205 • Аналитика



Новости с пометкой «срочно» приходят из подконтрольной штабу международной коалиции части сирийского Курдистана. На фоне огромного количества оперативно-стратегических признаков подготовки к нанесению нового массированного ракетного удара ВМС США по наиболее боеспособным подразделениям сирийской армии с последующим запуском «карусели» гибридных столкновений SDF c САА у «Дейр-эз-Зора», а также поддержки боевиков Восточной Гуты силами из Ат-Танфа очень важной вестью можно считать начало разработки командованием «Сирийских демократических сил» (SDF) широкомасштабной наступательной операции на контролируемый протурецкими формированиями «эль-бабский» плацдарм. Об этом сообщается в новостном блоке онлайн-карты syria.liveuamap.com со ссылкой на осведомлённые источники в Манбидже и Хасеке.



Для этого SDF снимают большое количество бойцов с укрепрайонов, официально сдерживающих мощный «левобережный анклав ИГИЛ» восточнее Эс-Сувара, что, по логике вещей, может привести к ослаблению оборонительного заслона перед псевдохалифатом и его дальнейшему распространению на восточном берегу Евфрата. Используя эту ложную информацию, представители командования ВС США пытаются замылить глаза мировой общественности, напускным методом заявляя о том, что «они предупреждают полевых командиров SDF о последствиях отвлечения от борьбы с ИГИЛ». Но мы-то с вами знаем точно, что между американцами, курдскими отрядами SDF и командным звеном ИГ в «западнобережном анклаве» уже давно существует договорённость о ненападении. В роли противника этот анклав преподносится американцами лишь для СМИ. В реальности же террористы из этого громадного котла постепенно отфильтровываются и по шоссе «Эс-Сувар — Хасеке» перебрасываются в американские учебно-тренировочные лагеря на северо-востоке Сирии в качестве «пушечного мяса» для формируемой «Новой сирийской Армии», которая и будет основным военизированным компонентом для гибридных операций против правительственных сил Сирии. Другие расклады здесь полностью исключаются. Теперь вернёмся к ситуации со штурмом «эль-бабского плацдарма», о чём мы кратко упомянули в предыдущей работе.





Как стало ясно неделей ранее, Пентагон и сотрудничающие с ним территориальные отряды YPG в Манбидже тщательнейшим образом прощупали ситуацию с неготовностью Башара Асада направить в Африн полноценные подразделения Сирийской Арабской Армии на официальном уровне: к огромному сожалению, вся военная поддержка ограничилась лишь прибытием многокилометровых автоколонн с сирийскими ополченцами NDF («Национальных сил обороны») и отрядами «Хезболлы». При этом всеми действиями по защите сирийского суверенитета в Африне стало лишь вчерашнее заявления Башара Асада о том, что «ввод народных сил в Африн естественен, когда идёт агрессия извне». Вполне понятно, что одними заявлениями подобного рода сохранить земли курдского кантона от протурецкой FSA и ВС Турции невозможно.



Воспользовавшись такой неопределённой позицией сирийского лидера и военного руководства САА, «Сирийские демократические силы» и Центральное командование США решили сработать на упреждение и одержать безоговорочную победу в «афринском раунде», заранее введя в кантон подразделения SDF, а затем прикрыв их эскадрильями F-22A и «Страйк Иглов» от турецкой армии. Что примечательно, в этом случае Вашингтон «убивает сразу трёх зайцев»:



— получает полный контроль над Африном (после передачи афринским отрядам YPG/YPJ тысяч единиц противотанкового вооружения и начала огневой поддержки со стороны ВВС США по группировкам FSA), после чего захваченные протурецкими силами приграничные районы будут освобождены;

— становится «героем и освободителем» для местного курдского населения (езидов, арабов, христиан), получив его преданность и симпатии, в добавок к поддержке любой военно-политической инициативы, исходящей от администрации Трампа; На Украине снова объявлена большая распродажа госсобственности

— окончательно «выдворяет» Дамаск и Москву из военно-политической повестки дня на севере провиции Халеб. Вот такая крайне неприятная и болезненная перспектива вырисовывается на ближайшие недели/месяцы вперёд.



В разы более неприятным последствием появления военной инфраструктуры ВС США в Африне станет взаимовыгодное сотрудничество последней с ячейками «Тахрир аш-Шам» и «Свободной сирийской армии» в оккупированном «Идлибском гадюшнике». Многочисленные договорщики» и другие малоизвестные лица, представляющие штаб западной коалиции и ВС США получат возможность подкупа террористов в Идлибе, по итогам которого проамериканские силы вполне смогут беспрепятственно передвигаться по всей территории «Идлибского гадюшника», вплоть до восточной границы провинции Латакия. И здесь уж точно будет не до шуток. Почему? Расстояние от подконтрольного FSA/«ан-Нусре» города Кафр Набудах до авиабазы Хмеймим составляет всего 50 км, а это значит, что можно будет ожидать непрекращающихся изматывающих налётов самодельных дронов, «снаряжённых» различными взрывпакетами, осколочными БЧ, минами с контактными взрывателями и т.д. Как вы помните, массированное применение самодельных ударных БПЛА малой дальности против АвБ Хмеймим и ПМТО Тартус уже имело место быть в ночь на 6 января 2018 года.







Вернёмся к военно-политической и тактической части прорыва «коридора» из «эль-аримахского выступа» в Африн. Как удалось понять за несколько дней, возможная операция сил коалиции и SDF планируется так, чтобы комар носа не подточил. Первое, что было сделано, — это поиск наиболее тактически выгодных позиций для начала наступательной операции, а также разведка транспортной развязки, по которой передовым подразделениям «Свободной сирийской армии» в районе Кабасина и Эль-Баба прибывает подкрепление, ГСМ и боеприпасы со стороны турецкой границы. Этой транспортной развязкой являются два шоссе: Кабасин — Эль-Мусминах и Эль-Баб — Джавбан Баюк. Огневой контроль данных автомагистралей ударными беспилотниками «Рипер», а также ударными вертолётами AH-64D «Apache Longbow» в момент наступления SDF даст возможность полностью перекрыть «артерии» снабжения FSA по линии Кабасин — Эль-Баб. Тернистый путь от резолюции к перемирию



Как мы обозначили выше, действия армейской авиации по непосредственной поддержке SDF будут прикрываться «Рапторами» в связке с самолётами ДРЛО E-3G, барражирующими в районе Евфрата. Разведку участков линии соприкосновения для начала наступления проводили «Зелёные береты», прибывшие в деревню Курт Виран ещё в конце февраля, о чём наши агентства сообщили 6 дней назад. Наступающим со стороны Манбиджа СДС необходимо будет штурмовать отрезок протяжённостью всего в 23,5 км от Аль-Бугхаза до Хирбат эд-Дувара (последний находится на территории кантона Африн), после чего огромный поток проамериканских отрядов YPG и SDF хлынет в Африн. На этом моменте Дамаск может забыть о данных землях в провинции Алеппо. Предотвратить подобный сценарий возможно лишь путём скорейшего ввода официального военного контингента Сирийской Арабской Армии в курдский Африн. И сделать это необходимо как можно быстрей, ведь в оборонном ведомстве США уже заявляют о плохом влиянии «Оливковой ветви» на затяжную операцию против ИГ и даже официально отменили все операции против ИГ в русле Евфрата (несмотря на нескрываемое изобилие вооружения), а значит, развязка близка как никогда.



Источники информации:

http://www.aif.ru/politics/world/pentagon_v_doline_evfrata_priostanovleny_nazemnye_operacii_koalicii

https://iz.ru/716736/2018-03-06/peskov-prokommentiroval-soobshcheniia-o-planakh-ssha-nanesti-udary-po-sirii

https://syria.liveuamap.com/

http://www.aif.ru/politics/world/pentagon_v_doline_evfrata_priostanovleny_nazemnye_operacii_koalicii Новости с пометкой «срочно» приходят из подконтрольной штабу международной коалиции части сирийского Курдистана. На фоне огромного количества оперативно-стратегических признаков подготовки к нанесению нового массированного ракетного удара ВМС США по наиболее боеспособным подразделениям сирийской армии с последующим запуском «карусели» гибридных столкновений SDF c САА у «Дейр-эз-Зора», а также поддержки боевиков Восточной Гуты силами из Ат-Танфа очень важной вестью можно считать начало разработки командованием «Сирийских демократических сил» (SDF) широкомасштабной наступательной операции на контролируемый протурецкими формированиями «эль-бабский» плацдарм. Об этом сообщается в новостном блоке онлайн-карты syria.liveuamap.com со ссылкой на осведомлённые источники в Манбидже и Хасеке.Для этого SDF снимают большое количество бойцов с укрепрайонов, официально сдерживающих мощный «левобережный анклав ИГИЛ» восточнее Эс-Сувара, что, по логике вещей, может привести к ослаблению оборонительного заслона перед псевдохалифатом и его дальнейшему распространению на восточном берегу Евфрата. Используя эту ложную информацию, представители командования ВС США пытаются замылить глаза мировой общественности, напускным методом заявляя о том, что «они предупреждают полевых командиров SDF о последствиях отвлечения от борьбы с ИГИЛ». Но мы-то с вами знаем точно, что между американцами, курдскими отрядами SDF и командным звеном ИГ в «западнобережном анклаве» уже давно существует договорённость о ненападении. В роли противника этот анклав преподносится американцами лишь для СМИ. В реальности же террористы из этого громадного котла постепенно отфильтровываются и по шоссе «Эс-Сувар — Хасеке» перебрасываются в американские учебно-тренировочные лагеря на северо-востоке Сирии в качестве «пушечного мяса» для формируемой «Новой сирийской Армии», которая и будет основным военизированным компонентом для гибридных операций против правительственных сил Сирии. Другие расклады здесь полностью исключаются. Теперь вернёмся к ситуации со штурмом «эль-бабского плацдарма», о чём мы кратко упомянули в предыдущей работе.Как стало ясно неделей ранее, Пентагон и сотрудничающие с ним территориальные отряды YPG в Манбидже тщательнейшим образом прощупали ситуацию с неготовностью Башара Асада направить в Африн полноценные подразделения Сирийской Арабской Армии на официальном уровне: к огромному сожалению, вся военная поддержка ограничилась лишь прибытием многокилометровых автоколонн с сирийскими ополченцами NDF («Национальных сил обороны») и отрядами «Хезболлы». При этом всеми действиями по защите сирийского суверенитета в Африне стало лишь вчерашнее заявления Башара Асада о том, что «ввод народных сил в Африн естественен, когда идёт агрессия извне». Вполне понятно, что одними заявлениями подобного рода сохранить земли курдского кантона от протурецкой FSA и ВС Турции невозможно.Воспользовавшись такой неопределённой позицией сирийского лидера и военного руководства САА, «Сирийские демократические силы» и Центральное командование США решили сработать на упреждение и одержать безоговорочную победу в «афринском раунде», заранее введя в кантон подразделения SDF, а затем прикрыв их эскадрильями F-22A и «Страйк Иглов» от турецкой армии. Что примечательно, в этом случае Вашингтон «убивает сразу трёх зайцев»:В разы более неприятным последствием появления военной инфраструктуры ВС США в Африне станет взаимовыгодное сотрудничество последней с ячейками «Тахрир аш-Шам» и «Свободной сирийской армии» в оккупированном «Идлибском гадюшнике». Многочисленные договорщики» и другие малоизвестные лица, представляющие штаб западной коалиции и ВС США получат возможность подкупа террористов в Идлибе, по итогам которого проамериканские силы вполне смогут беспрепятственно передвигаться по всей территории «Идлибского гадюшника», вплоть до восточной границы провинции Латакия. И здесь уж точно будет не до шуток. Почему? Расстояние от подконтрольного FSA/«ан-Нусре» города Кафр Набудах до авиабазы Хмеймим составляет всего 50 км, а это значит, что можно будет ожидать непрекращающихся изматывающих налётов самодельных дронов, «снаряжённых» различными взрывпакетами, осколочными БЧ, минами с контактными взрывателями и т.д. Как вы помните, массированное применение самодельных ударных БПЛА малой дальности против АвБ Хмеймим и ПМТО Тартус уже имело место быть в ночь на 6 января 2018 года.Вернёмся к военно-политической и тактической части прорыва «коридора» из «эль-аримахского выступа» в Африн. Как удалось понять за несколько дней, возможная операция сил коалиции и SDF планируется так, чтобы комар носа не подточил. Первое, что было сделано, — это поиск наиболее тактически выгодных позиций для начала наступательной операции, а также разведка транспортной развязки, по которой передовым подразделениям «Свободной сирийской армии» в районе Кабасина и Эль-Баба прибывает подкрепление, ГСМ и боеприпасы со стороны турецкой границы. Этой транспортной развязкой являются два шоссе: Кабасин — Эль-Мусминах и Эль-Баб — Джавбан Баюк. Огневой контроль данных автомагистралей ударными беспилотниками «Рипер», а также ударными вертолётами AH-64D «Apache Longbow» в момент наступления SDF даст возможность полностью перекрыть «артерии» снабжения FSA по линии Кабасин — Эль-Баб.Как мы обозначили выше, действия армейской авиации по непосредственной поддержке SDF будут прикрываться «Рапторами» в связке с самолётами ДРЛО E-3G, барражирующими в районе Евфрата. Разведку участков линии соприкосновения для начала наступления проводили «Зелёные береты», прибывшие в деревню Курт Виран ещё в конце февраля, о чём наши агентства сообщили 6 дней назад. Наступающим со стороны Манбиджа СДС необходимо будет штурмовать отрезок протяжённостью всего в 23,5 км от Аль-Бугхаза до Хирбат эд-Дувара (последний находится на территории кантона Африн), после чего огромный поток проамериканских отрядов YPG и SDF хлынет в Африн. На этом моменте Дамаск может забыть о данных землях в провинции Алеппо. Предотвратить подобный сценарий возможно лишь путём скорейшего ввода официального военного контингента Сирийской Арабской Армии в курдский Африн. И сделать это необходимо как можно быстрей, ведь в оборонном ведомстве США уже заявляют о плохом влиянии «Оливковой ветви» на затяжную операцию против ИГ и даже официально отменили все операции против ИГ в русле Евфрата (несмотря на нескрываемое изобилие вооружения), а значит, развязка близка как никогда. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 205 Источник Похожие новости ВВС США среди звёзд Записки Колорадского Таракана. Майдан разогнан, башка трещит... Сирия и Россия в шаге от провала «афринского раунда». Пентагон и SDF обдумывают открытие «второго фронта»

Загрузка... Третья перемога: 1 доллар за 1 метр кубический Стокгольмский разгром Пусть платят! – Польша намерена «поставить на деньги» всех своих соседей Новости партнеров