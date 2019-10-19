Сирия: Долгая игра Трампа

Автор:

Цыганов Александр

Всё же Трамп знает толк в извращениях! Его слова, что для заключения соглашения между турками и курдами о временном прекращении огня на севере нужно было «немного жестокой любви», достойны попасть во все будущие учебники логики. Дабы студенты учились находить её во фразе:

Этого соглашения невозможно было бы достичь три дня назад. Чтобы его добиться, нужно было немного «жестокой любви». Это отлично для всех. Горжусь всеми!

Нет, неделя боёв – это, безусловно, жестоко по самому факту. Много или не много недели кровопролития – это, как говорится, на личный вкус. Но вот любовь между курдами и турками?!

Спокойно! – как бы поясняет Дональд Трамп глубинный смысл своего определения курдско-турецких отношений:

Это как с двумя детьми: им нужно дать подраться, а потом разнять.

Да он поэт, наш старина Донни! Ну, или очень саркастичный циник.

Д. Трамп. Фото: Stefani Reynolds/Globallookpress

Впрочем, слова, сказанные после ставшего знаменитым письма американского президента президенту турецкому: «Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг», – возвращают нас к первой фразе данной статьи. Чтобы образ Дональда Трампа в этой истории стал законченным. Вернее, показался таковым. Ибо очень похоже, что Трамп подобным эпатажем явно прикрывает какую-то долговременную и совсем не забавную стратегию…

Соглашение, которое «спасёт миллионы жизней»

Но вернёмся к соглашению. По поводу которого Трамп создал ещё один многослойный афоризм: «Иногда им нужно дать немного повоевать, потом люди понимают, насколько жёсткими бывают боевые действия… Они воевали в течение нескольких дней, это было достаточно ожесточённо. Курды – это наши друзья, Турция – тоже наш друг, но они воевали… это было ужасно… Они не могли достичь соглашения... Мы отправились туда и сказали, что хотим паузы».

Дальше, что называется, Остапа понесло: «Люди пытались заключить эту "сделку" долгие годы. Миллионы жизней будут спасены». «Долгие годы пытались», «миллионы жизней» – это уже из какой-то параллельной реальности. Но вот насчёт того, что «мы отправились и сказали», – это да, это серьёзно. Столь представительного десанта главных политических тяжеловесов внешней политики США, что Трамп выбросил к порогу президентского дворца Эрдогана в Бештепе, не припомнил за последние годы ни один политолог из тех, с кем консультировался по этому поводу Царьград. Ведь в состав американской делегации вошли вице-президент США Майкл Пенс, госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри. То есть развязный тон в письмах и комментариях – это одно, а вот решать реальные вопросы посылается всё высшее политическое руководство США!

М. Помпео и М. Пенс. Фото: Depo Photos/Globallookpress

Турецкая сторона выставила почти зеркальный состав: вице-президент Фуат Октай, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, глава Генштаба Яшар Гюлер. Ну и сам Эрдоган принял вице-президента Пенса.

О чём же договорились две такие представительные команды?

Первое: Турция приостанавливает на 120 часов операцию «Источник мира» на севере Сирии. За это время курдские вооружённые подразделения из состава «Сил народной самообороны» (СНС) должны покинуть зону безопасности вдоль турецкой-сирийской границы на глубину в 32 км. И сдать тяжёлое вооружение. И уничтожить оборонительные укрепления.

Как только курдские милитанты это выполнят, турецкая операция будет прекращена, но турки продолжат обеспечивать порядок и безопасность жителей в контролируемой ими зоне.

В ответ американцы пообещали не вводить новые санкции против Турции, а также отменить уже действующие – после того как будет обеспечено «постоянное прекращение огня».

Фото: Xinhua/Globallookpress

Вот здесь-то, по мнению наблюдателей, и будет зарыта большая злая собака.

Соглашение, которое никогда не будет выполнено

Судя по количеству оговорок – и со стороны Турции, и со стороны американцев, и, что важно, со стороны курдов, – нынешняя эйфория в США по поводу заключения такого соглашения продлится недолго.

Турция сразу объявила, что достигнутые договорённости «нельзя расценивать как установление режима прекращения огня». Турецкая военная мощь будет продолжать нависать над курдами, дабы те не питали никаких иллюзий касательно решимости Анкары добиться своего. В этих целях только турецкие вооружённые силы будут обеспечивать безопасность на очищенном от курдских военных формирований пространстве.

Со своей стороны вице-президент США Пенс подчеркнул, что никаких других уступок, кроме касающихся санкций, Турция от Америки не получила. Более того, спецпредставитель Джеффри счёл необходимым отдельно подчеркнуть, что зона, о которой шла речь на переговорах в Анкаре, будет включать только те районы вдоль центральной части границы, которые сейчас контролирует турецкая армия. Вопросы расширения её Анкара пусть обсуждает отдельно с Москвой и Дамаском.

М. Пенс. Фото: Depo Photos/Globallookpress

Наконец, курды, на шее которых ослабили петлю, немедленно замахали кулаками и начали принимать решительные позы. Представители вышестоящей над СНС курдско-арабской (но подконтрольной курдам) коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС/SDF) первым делом объявили себя участниками сделки. Причём такими, которые заставили турок пойти на договорённости о прекращении огня благодаря «сильному сопротивлению, оказанному курдами турецким войскам и их наёмникам, которые вторглись на север Сирии».

Кроме того, командующий SDF Мазлум Абди поторопился объявить, что перемирие должно действовать только в районе между Таль-Абьядом и Рас-аль-Айном. То есть там, куда турки, собственно, и вошли. Что касается других участков границы, то, судя по поведению курдов, они не собираются передавать их и представителям законного сирийского правительства. Во всяком случае, стал известен инцидент, когда курды заблокировали конвой сирийской армии с приданным ему подразделением российской военной полиции на въезде в город Табка в провинции Ракка. Мол, соглашения с правительством «не предусматривают ввода сирийских войск в курдские города». Сирийская армия должна лишь заблокировать продвижение армии турецкой.

А также станцевать вприсядку, ядовито прокомментировал эту ситуацию один из русских блогеров.

В итоге из всех этих оговорок, намёков и действий, которые посыпались, когда ещё ладошки переговорщиков не остыли от рукопожатий, следует ожидать как наиболее вероятное только одно развитие событий – никакого развития, делают вывод наблюдатели. По той причине, что никаких реальных противоречий заключённое американцами и турками соглашение не разрешило.

Фото: Anas Alkharboutli/Globallookpress

Что толку туркам от 120 часов приостановки наступления, если в итоге они не смогут поставить под свой контроль всю 30-километровую ленту зоны безопасности вдоль границы? Разве что под обещание американцев отвести курдские формирования заполучить наконец город Рас-аль-Айн, который, даже оказавшись в окружении, курды продолжают удерживать.

А как решится вопрос с курдскими кантонами в этой области, с курдскими деревнями? Чья будет там власть, чья милиция будет следить там за порядком? Турецкая? Ну-ну… Или же предполагается гигантский исход вообще всех курдов, включая гражданских, стариков, женщин и детей за границы 30-километровой зоны? А где расселять депортируемых? Видимо, в арабских деревнях южнее этих границ? То-то радости всем будет и веселья! А если «гражданские» курды остаются при своих, то, значит, и управлять ими будет всё та же их Партия демократического единства (PYD). А она, по сути, является сирийским филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турки как раз и считают террористической и против которой как раз и воюют…

А как быть с дорогой М4, которую турки не только перерезали, но и полагают считать границей зоны безопасности? Как по ней будут передвигаться сирийские войска в собственные же базы в Хасаке и Камышлы, коли блокпосты там будут держать враждебные им силы СНА – те же басмачи, вид сбоку? А ведь на участке дороги между Рас-аль-Айном и Таль-Темером уже зафиксированы столкновения между СНА и САА…

Ну а вывод остаётся один, хоть и многозначный. Первое: на деле не решено ничего. Так, сделан мгновенный фотокадр бурного и хаотичного движения. Остановись, мгновенье, что называется. Второе: этот хаос кем-то культивируется. С той самой целью, чтобы противоречия между сторонами нарастали, но не разрешались, а лишь замораживались, накапливая всё больше потенциально разрушительной энергии.

Кем? Да всё тем же, кто за внешне забавными ужимками и прыжками, за детской непосредственности высказываниями и хамскими уверениями в дружбе надёжно прячет своё умение вести долгую стратегическую линию.

И кто уже добился, что в этом долгом стратегическом хаосе уже не будет американских солдат. И с детской непосредственностью во всеуслышание этому радуется.