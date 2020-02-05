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Сирия: До Идлиба осталось 8 километров, но бойцы гибнут сотнями

05 февраля 2020, 22:24  •  89 • Война
Обострение в Сирии продолжается, несмотря на то, что в середине января Москва и Анкара договорились о прекращении огня. Наверное, это был тактический ход, чтобы не дать туркам возможности сконцентрировать ресурсы в особенно уязвимых зонах. И действительно, обойдя некоторые турецкие наблюдательные пункты, Сирийская армия медленно, но уверенно двигается к столице провинции по одному направлению — через юго-восток. Уже захвачена деревня Нэйраб — один из ближайших к Идлибу населенных пунктов. Более того, войска продвинулись немного дальше, и теперь их отделяет от главного города мятежной мухафазы всего восемь километров. Турки здесь слабо представлены — это самая дальняя точка провинции от их границы, так что даже оперативная переброска займет немало времени. В общем, грамотно организованное наступление. Только какова его истинная цена?
В России не особенно охотно об этом говорят, да и Дамаск не сильно откровенничает, тем не менее, внутри САР реальные новости с фронта никто не скрывает. Различные источники отмечают активную бомбардировку Идлиба со стороны России и Дамаска. Сообщается о десятках, а порой и сотнях авиаударов за день, начиная с 24-го января, когда с режимом прекращения огня было покончено. Наши военные бомбят ближайшие к городу Идлиб территории с самолетов, практически не трогая все, что находится западнее и севернее столицы провинции. Сирийцы же используют для осуществления воздушных атак преимущественно вертолеты. Однако столь внушительная поддержка с воздуха не спасает Сирийскую арабскую армию от серьезнейших потерь по меркам локального конфликта.
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Так, по некоторым данным, менее чем за десять дней Дамаск потерял 307 человек, при этом присланные Ираном стражи Исламской революции также несут потери — десять бойцов. В частности Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает примерно о таком количестве жертв. Не самый надежный источник, но другие и вовсе сообщают о пяти сотнях павших асадитов, а то и больше. И это похоже на правду, если учесть, что данные о количестве погибших сепаратистов, впечатляют еще больше.
По самым скромным оценкам, антиправительственные группировки потеряли 350 человек. Более всего пострадали религиозные террористические группировки, выросшие из ИГИЛ* и Джебхат-ан-Нусры**. Итого мы имеем примерно 700 трупов чуть больше, чем за неделю. Многовато.
К чему проведет эта военная активность? И как много времени понадобится асадитам и нашим военным, чтобы наконец-таки покончить с терроризмом в Сирии?
Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что активное развитие операции связано с деятельностью боевиков, которые, невзирая на договоренности между Турцией и РФ, продолжали обстрелы и диверсии. Именно на них приходится львиная доля потерь среди состава Сирийской арабской армии. После же возобновления наступления, как это ни парадоксально, асадиты стали гибнуть в меньших количествах, ибо сейчас вести полноценную войну сепаратисты не способны. Наиболее комфортным подходом для них остается полупартизанская война, к чему располагает также и рельеф провинций Идлиб, Алеппо, Латакия. И вот сейчас предпринимаются активные меры для того, чтобы лишить боевиков всех имеющих козырей. Последним из них остается турецкая поддержка. Тут активную роль играет дипломатия, но в последнее время Анкара не принимает активного участия даже в снабжении врагов Дамаска.
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По прогнозам нашего источника, взятие Идлиба — дело времени. Оно обязательно состоится, и по наиболее оптимистичным прогнозам в течение нескольких месяцев крупнейший город оплота террористов будет взят под контроль Сирийской арабской армией. Причин для этого несколько — активное наступление правительственных сил, а также перемещения боевиков внутри мухафазы. Значительные силы противника по не совсем понятным причинам были переброшены на восток и север провинции Идлиб. Более того, часть из них и вовсе ушла в Алеппо — в зоны, контролируемые турецкими войсками после успешного завершения операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата». Вероятно это — запасной план Анкары, которая, ожидая, что Идлиб рано или поздно падет, решила переправить своих союзников в более безопасное для них место внутри Сирии. Кроме того вместе с перемещением боевиков наблюдается также пока не очень значительная миграция гражданского населения. Вероятно, это тоже так или иначе связано с действиями Анкары, которая пытается не допустить очередного потока беженцев. И с этой целью турки даже восстанавливают инфраструктуру и в целом улучшают условия в северо-западной и северной части провинции Алеппо. Дамаск же в свою очередь сохраняет для жителей проблемного региона возможность покинуть горячую точку — действует несколько коридоров, благодаря которым можно перебраться в безопасные районы САР.
* Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
** Аль-Каида решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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