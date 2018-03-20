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Сирия: борьба за голову гидры

20 марта 2018, 10:54  •  40 • Война
Последние события, происходящие на многострадальной земле Сирии, породили массу версий, пытающихся объяснить, чего же хотят противоборствующие стороны и кто из них боевитее, хитрее и ужаснее. Судя по беспрецедентной накачке страшилок со стороны западных средств массового одурманивания, самый ужасный и самый сильный на нашей планете субъект политики – США, в своей исключительной вере в свою исключительность (прошу прощения за тавтологию), по-прежнему остаётся в плену своих иллюзий в отношении своих возможностей в переустройстве мира.



Взять, к примеру, ту информационную и дипломатическую вакханалию, которую устроили заклятые друзья нашей страны вокруг смерти бывшего майора ФСБ Скрипаля в Лондоне. Благодаря всей этой шумихе нам выпало счастье увидеть истинное лицо поборников и защитников демократии и политкорректности. Куда подевались обтекаемость формулировок, околозаумная болтовня и показная корректность? Маски сброшены! Злобные и хамские выпады министра обороны Великобритании и Терезы Мэй камня на камне не оставили от хвалёной британской выдержанности и от не менее распиаренного хладнокровия. Вообще, когда бритты ведут себя как банальные гопники, это может свидетельствовать или о их подавляющем превосходстве, либо о том, что они в растерянности и пытаются хоть как-то нивелировать полученный ущерб. А ущерб нанесён сразу с нескольких сторон и на этом я бы хотел заострить внимание и высказать свою версию происходящего.



Ущерб нанесён сразу с нескольких сторон, и все они касаются военной темы. Первое – это прозвучавшее на весь мир послание Путина. В данном послании Владимир Владимирович мастерски и недвусмысленно послал заклятых друзей далеко и надолго – на поиски контраргументов на презентованные виды стратегических вооружений. Понятно, что всё, что было сказано и показано на упомянутом мероприятии, вызвало изумление и восторг не только у россиян и их единомышленников, но и вызвало шок в среде строителей мира по западному образцу во главе с США. Ясен пень, что, находясь в шоковом состоянии, первые пару-тройку дней они просто мычали что-то нечленораздельное, но потом появились осмысленные, разновекторные, но беспомощные ответы, начиная от «Нам нечего противопоставить российским вооружениям» до «Всё это блеф!» И даже по прошествии трёх недель с этого знакового события вразумительных аргументов не найдено, кроме обкатанных за многие десятилетия методов наращивания финансирования военных бюджетов, размножения всяких позиционных районов и возрастания интенсивности разноплановых учений. Правда, в последние дни появились анонсы неких инновационных и, как всегда, «исключительных» проектов.

Второе направление, откуда наносится ущерб, это Восточная Гута в Сирии. Несмотря на давление, которое осуществлялось и осуществляется на Асада с союзниками и ВКС России, «котлы» под Дамаском всё же появились и сжимаются, как шагреневая кожа. Сжимаются и возможности западной коалиции по оказанию помощи запертым в котлах бармалеям. Если в Ракке у Запада были все возможности спасти и вывезти из окружения бандитов, против которых войска «свободного мира» борются уже долгие годы, то под Дамаском такой возможности нет, и есть предположения, что вместе с добиваемыми бандитами в котлах варятся западные инструкторы, которые этих же бандитов и обучают. И, как о том свидетельствуют некоторые источники, эти инструкторы, кроме «преподавательской» деятельности, задействованы и в прямых боестолкновениях.

Выстраивая в нехитрую логическую цепочку эти события, вполне просто приходишь к выводу, что вся эта хамская и параноидальная шумиха в средствах массового одурманивания запада является беспомощной попыткой в очередной раз спасти морду своего лица от очередного фиаско в сирийской игре. Ведь до этого подобные финалы геополитических афер, без устали проталкивающихся США по всему миру, всегда сходили им с рук по нескольким причинам: то оппоненты (в частности, Россия), руководствуясь добрыми намерениями и желанием наладить диалог, спускали на тормозах факты, когда агенты США и их вассалов оказывались не в том месте в неподходящее время, и на выручку им всегда устремлялись «спасатели» — то в лице помощника директора ЦРУ, то госсекретаря, а то и всяких канцлерин и президентов… То подразделение американских коммандос вдруг заблудится в степях Донбасса, и им на выручку прилетает высокопоставленный друг директора ЦРУ… То в Алеппо западные инструкторы, подобно крысам, были захвачены в бункерах, то вот здесь, в Гуте, очередной гениальный маневр под руководством этих инструкторов закончился окружением.
Порошенко все поменял: «юридически АТО завершается»


Потому-то и беспрецедентные по своему хамству выпады в адрес Путина и России, потому и угрозы вдарить из всех стволов, звучащие из уст высокопоставленных чиновников в ООН, потому-то и беспардонные окрики из уст зарвавшегося английского подхалима, вынесенного на пост министра обороны ВБ благодаря личной, щенячьей преданности г-же Мэй, и угрозы в адрес России от самой усыхающей девы. Похоже, что руководство России не пошло на ещё одну сделку по спасению «заблудившихся» в песках Сирии западных вояк, и это вызвало вот такую реакцию. Но, кроме угроз и хамства, которое показывает беспомощность западной гидры стоглавой, нет ничего равноценного, что можно противопоставить в борьбе за одну из своих голов. Рубим дальше, друзья!
Автор: Есаул

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