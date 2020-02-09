Сирия: Американцев опять натравливают против русских наемников

В США сообщают об усилении конфронтации с российскими наемниками в Сирии. Будто бы все чаще и чаще американские военные пересекаются с вагнеровцами, которые не сказать, что очень агрессивны, тем не менее, усложняют жизнь сынам дяди Сэма. Информация всплыла после распространения в интернете свежих фото с места встречи россиян и американцев в Сирии. Янки заблокировали своими автомобилями проезд для небольшой колонны вагнеровцев. На самом деле по самим кадрам довольно сложно определить, кому на самом деле не дают проехать американцы — на машинах нет каких-либо специальных знаков, и выглядят они вполне себе гражданскими. Разве что российский флаг, приделанный к одной из машин, выдает присутствие наших ребят в месте происшествия. Но вагнеровцы ли это? Быть может, ажиотажа вокруг этого инцидента и не было бы, если бы в историю не ввязался высокопоставленный чиновник США.

Речь о специальном представители Соединенных Штатов по САР Джеймсе Джеффри. Несколько дней назад он подтвердил общественности информацию о том, что в последнее время находящиеся в Сирии американские военнослужащие все чаще сталкиваются с бойцами частных военных компаний из России. «Это происходит не каждый день, но частота возросла, и это вызывает беспокойство» — комментирует Джеффри ситуацию. По его словам, зачастую русские встречают там, где их вообще не должно быть — в зонах контроля курдских формирований и их союзников. Спецпредставитель по Сирии увидел в этом злой умысел — по его мнению, РФ таким образом пытается бросить вызов присутствию США в арабской республике. Вот с этого момента и возрос интерес к российско-американских встречам в Сирии.

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Вдруг западные СМИ начали публиковать информацию, согласно которой эти не самые частые встречи на самом деле каждодневные. Случается так, что бойцам приходится видеться по нескольку раз на день. И почему-то у всех это вызывает опасения и мысли о «Третьей мировой». Либо это недооценка американских и российских вояк, которых журналисты и эксперты считают оголтелыми безумцами, едва сдерживающими кровожадность при виде друг друга, либо за всем этим стоит нечто большее. Впрочем, возможно, это — очередной повод привлечь внимание читателей, ибо в большинстве заголовков СМИ используются весьма спорные формулировки, на основании которых можно реально сделать вывод, что янки и русские уже чуть ли не режут друг друга в САР.

По информации нашего источника в военном руководстве РФ, ситуация крайне далека от того, чтобы быть критической. Да, встречи действительно участились, но это вряд ли грозить какими-нибудь страшными последствиями. Сейчас речь не о так называемых наемниках, а об официальных военнослужащих. Да, нашим ребятам приходится чаще пересекаться с американцами, но не только с ними. С турками, курдами и входящими в «демократическую коалицию» арабскими группами.

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Началось это давно, но всплеск все же был вызван недавними изменениями в северной и северо-восточной Сирии. Одной из важных причин послужило соглашение между Вашингтоном и Анкарой, принятое в октябре прошлого года. Тогда Пентагон, заступавшийся за курдов, которых атаковали янычары, всячески пытался остановить поход Эрдогана, намеревавшегося уничтожить все, что так или иначе связано с Отрядами народной самообороны. Не зная, что предложить, Америка предложила отогнать своих внутрисирийских союзников от турецкой границы. Собственно, это и произошло. В итоге часть территорий отошла под контроль официального Дамаска, часть отдали туркам. В тех районах, что закреплены за Сирийской арабской армией, часто бывают и россияне, а также иранцы. Более того, в последние недели Анкара в связи с событиями в Идлибе и на севере Алеппо выводит контингент из ряда районов, занятых ею по итогам американо-турецкого соглашения. В этой связи перемещения военных различных стран в северной и северо-восточной Сирии значительно участились. Освобождаемые районы с высокой степенью вероятности будут заняты сирийцами и, возможно, россиянами.

Также немаловажным фактором является город Камышлы. Это — столица так называемой Рожавы (самопровозглашенной курдское государство на территории Сирии — авт.). Дело в том, что значительную часть города контролируют асадиты. Здесь также постоянно присутствует российский контингент, более того здесь практически закончено формирование полноценной вертолетной базы. Помимо военных в городе работают наши врачи и работники кое-каких других сфер. Но город Камышлы является анклавом — вокруг него и даже внутри него почти все контролируют курды и американцы. Разумеется, находящимся в городе россиянам необходимо сообщение с другими территориями. И зачастую средствами сообщения выступают не только вертолеты, но и наземный транспорт. К слову, высока вероятность, что в той самой машине с российским флагом, которую не пропускали американцы, могли находиться наши врачи. Разумеется, в таком неспокойном месте перемещались они с вооруженной охраной. Собственно, это и могло послужить основой для американских слухов о столкновениях с нашими наемниками.