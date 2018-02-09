Сирия: американская оккупация вошла в открытую фазу

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США бомбардировали сирийские войска, освобождавшие собственную территорию. Они открыли ящик Пандоры

В ночь на четверг из Сирии стали поступать сообщения, что самолёты американской коалиции нанесли бомбо-штурмовой удар по отрядам сирийских правительственных войск.

Это не первый такой удар, но прежние (самый известный из них – под Дейр-эз-Зором, когда западные самолёты истребили подразделение сирийских войск, после чего их позиции заняли террористы из запрещённой в России группировки ИГ) объяснялись ошибками, после чего следовали извинения. Их неискренность никто сомнению, разумеется, не подвергал, но хотя бы дипломатический политес соблюдался.

На сей раз американские представители к нему решили не прибегать.

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Инцидент случился в провинции Дейр-эз-Зор, откуда пару дней назад стали поступать сообщения, что правительственные подразделения САА зашли на левый берег Евфрата. Это неоспоримая территория Сирии, ныне оккупированная проамериканскими антиправительственными подразделениями SDF, то есть сколоченными вокруг курдского костяка бандами вооружённых американцами оппозиционеров. В том числе и вошедшими в их состав террористами из ИГ после военного разгрома этой группировки.

В районе нефтяного поля Хушам правительственные силы вошли в соприкосновение с проамериканскими силами, но продолжили наступление. Причём, по поступавшей от сирийских командиров информации, продвижение шло без сколько-нибудь серьёзных боевых столкновений.

По мнению источника "Царьграда", на деле тут отрабатывалась договорённость, согласно которой курды мирно уступают Дамаску занятые земли за Евфратом в обмен на пропуск через правительственные территории пополнений для защитников Африна. Там у турок в последние дни наметился оперативный успех: они смогли соединить ряд своих вклиниваний, что открывало операционные возможности для следующего этапа наступления.

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Судя по дальнейшим событиям, американцам эти договорённости активно не понравились. Настолько активно, что в местный штаб SDF нагрянули эмиссары США – очевидно, с задачей разобраться и наказать курдов за неуместную, с американской точки зрения, инициативу. Можно предполагать, что упрёки и угрозы от американцев, в свою очередь, не понравились курдам (или, скорее, их части).

И они рассказали сирийцам про местоположение "кураторов". Во всяком случае, правительственные подразделения САА этот штаб обстреляли из артиллерии и пошли дальше занимать согласованные территории. Очевидно, что им была передана соответствующая информация, которая позволила сирийцам продвигаться достаточно беззаботно, колонной. Поэтому при налёте США они понесли довольно тяжёлые потери – под 100 человек из 500 только убитыми.

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Эта цифра, кстати, говорит о несостоятельности и без того предельно путаных и тёмных объяснений американской стороны, согласно которым они нанесли удар по сирийцам, когда те вели атаку на нефтяные поля. Расскажите это лётчикам – как можно выбить с воздуха сразу пятую часть рассыпавшейся по местности батальонной тактической группы.

Как бы то ни было, по версии американцев они всего лишь защищались. Ага, - находясь в глубине территории чужой страны без согласия её правительства! Как это называется на языке международного и военного права? В официальном заявлении американской коалиции этот вопрос трактуется с присущей англосаксам наглостью: они в качестве достаточного повода для нападения написали, что сирийские силы находились в восьми километрах восточнее от "согласованной" линии разделения по Евфрату.

Понятно, что слово "согласованный" взято в кавычки потому, что никто ни с курдами, ни тем более с американцами этой линии не согласовывал.

Вертолётопад на очереди?

Естественно, появившееся в середине дня заявление Министерства обороны России американскую версию достаточно корректно разнесло в клочья.

Во-первых, количество жертв резко снижается: уже не 100 человек убитых, а лишь 20–25, к тому же раненых. Во-вторых, говорится не о наступлении, а о разведке, и не против SDF, а против ИГИЛ. В-третьих, ничего не говорится про попытку обстрела американских эмиссаров, зато нападение со стороны США определено как неспровоцированное.

Понятно, что это заявление тоже не слишком вразумительное ("с целью выявления и уничтожения бандгруппы одной из "спящих" ячеек ИГИЛ подразделение сирийского народного ополчения проводило разведывательно-поисковые действия в направлении бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба. Внезапно ополченцы подверглись обстрелу из минометов и РСЗО и удару вертолетов возглавляемой США "международной коалиции", - это чересчур эпично-невинно, чтобы не возникли вопросы).

Но было сказано главное:

"На запрос российского командования на авиабазе Хмеймим по поводу этой атаки американская сторона заявила, что нефтеперерабатывающий завод находится под контролем Сирийских демократических сил и военнослужащих США".

После этого можно было уже не констатировать, что "авиаудар в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является не борьба с ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих Сирийской Арабской Республике". Это и так очевидно, и ещё очевиднее стало после американских заявлений.

"...истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является не борьба с ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих Сирийской Арабской Республике". Susannah George/AP/ТАСС

Позднее, судя по словам источника, американцы предпочли инцидент смикшировать. Что они пообещали русским, неизвестно, но далее последовали пояснения обеих сторон, что действия сирийцев были не согласованы с российскими военными, а американцы, мол, ставили русских военных в известность о происходящем.

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Тем не менее, наблюдатели высказывают мнение, что этот инцидент замять если и удастся, то память о нём начнёт играть важную роль в дальнейших событиях вокруг Сирии. Откровенное признание США, что они нанесли удары по правительственным силам, открывает настоящий ящик Пандоры. Даже похожая ситуация под Ат-Танфом была не столь принципиальной: тогда американцы тоже защищали "своих сукиных сынов", - но всё же бомбили проиранских "прокси", а, во-вторых, не столько бомбили, сколько отгоняли и предупреждали. Но нападение на САА с мотивировкой, что они защищают свой контроль над нефтеперерабатывающим заводом!

Словом, американцы открыли сезон охоты уже на себя. Они сами это разрешили, совершив прямое нападение на правительственную армию. Естественно, атаки с её стороны не последуют немедленно. Возможно, не последуют вообще. Но ведь есть же всякие "неподконтрольные" проиранские "стражи", "хизабаллы", "фетимиюны" вообще из афганцев. Немало, надо полагать, найдётся и среди разумных курдов тех, кто хотел бы несколько умерить американские аппетиты в своей стране…

А как общественность будет следить за этой тихой дракой против американцев? А как и следила – по авариям, что случаются с американскими вертолётами в очаровательной связи с обострениями в Сирии. И по жертвам, которые случаются при таких катастрофах.

Покровский Александр