Сирия, 3 марта: сообщается о сбитом над Идлибом очередном самолёте ВВС САР • 92 • Аналитика

Ситуация в сирийской провинции Идлиб остается крайне напряженной.



Информагентство SANA сообщает, что турецкими войсками над провинцией Идлиб был сбит самолёт ВВС САР. По данным этого источника, самолёт был сбит в районе города Маарет-ан-Нууман. При этом пока не сообщается, с помощью каких средств наносился удар. Нет данных и о типе самолёта. Напомним, что на днях с помощью ракет класса "воздух-воздух" над Идлибом турецкие F-16 сбили два бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.







Тем временем в городе Серакиб продолжаются бои между Сирийской арабской армией и протурецкими формированиями.



Уже более суток прошло с того момента, как части Сирийской арабской армии смогли вновь отбить у боевиков Серакиб. Но установить контроль над городом в полной мере им еще не удалось. На улицах Серакиба продолжаются бои, Правительственным войскам удалось укрепиться в восточной промышленной зоне города, но западные кварталы все еще под контролем протурецких формирований.



Как сообщает «Аль-Джазира», ни одна из сторон пока не обладают потенциалом, позволяющим однозначно установить контроль над городом. Тарик Солак, один из командиров боевиков, утверждает, что правительственные войска занимают один квартал, но через час уже его освобождают. Ситуация очень переменчивая.



Поскольку Серакиб лежит на пересечении двух ключевых автомагистралей Дамаск-Алеппо и Алеппо-Латакия, для правительственных войск полный контроль над городом – стратегическая победа. Но и боевики не собираются оставлять Серакиб, а сражаются также за каждый квартал.



Поскольку Турция оказывает боевикам всестороннюю поддержку, можно предположить, что Серакиб еще довольно продолжительное время будет оставаться ареной боевых действий протурецких формирований и правительственных войск Сирии. Как признают сами турецкие и арабские источники, одним из главных препятствий для протурецких формирований остается воздушная поддержка сирийских правительственных войск со стороны Воздушно-космических сил России.



Бои продолжаются и в районе города Кафр-Набель (Кафранбел), в окрестностях которого боевикам удалось закрепиться. Одновременно турецкие беспилотные летательные аппараты продолжают атаковать колонны правительственных войск в Идлибе. Но сирийская противовоздушная оборона продолжает успешно сбивать турецкие беспилотники. Так, один из беспилотных летательных аппаратов ВВС Турции был сбит сирийскими средствами ПВО в районе Серакибской промышленной зоны на западе города.





Тем не менее, Сирийской арабской армии удается с большими трудами, но продвигаться дальше. Так, боевики сдали САА поселок Хазарин. Успех сопутствовал войскам Башара Асада и в провинции Хама, где им также удалось взять ряд населенных пунктов, прежде находившихся под контролем боевиков.



Несмотря на то, что основные события сейчас разворачиваются в провинции Идлиб, в других регионах Сирии по-прежнему неспокойно. Так, в провинции Дейр эз-Зор боевики ИГ (запрещено в РФ) атаковали патруль Сирийских демократических сил. Но в целом курдским формированиям удается довольно эффективно противостоять боевикам.



Обостряется ситуация и в провинции Даръа на юге Сирии. Здесь боевики атаковали армейский блокпост в поселке Аль-Сахва, обстреляв его из пулеметов и гранатометов. Перестрелки произошли и в населенных пунктах Тафас и Хайта. Причина обострения обстановки на юге Сирии объясняется переброской значительных сил правительственных войск из Даръа в Идлиб, чем незамедлительно воспользовались боевики, приступив к атакам блокпостов и контрольно-пропускных пунктов.





Прогноз по дальнейшему развитию событий в Идлибе пока делать рано. Многое будет зависеть от того, к каким результатам послезавтра, 5 марта, придут президенты России и Турции во время готовящейся встречи в Москве. По крайней мере, известно одно – пока ни правительственные войска Башара Асада, ни турецкие вооруженные силы и поддерживаемые ими формирования отступать не намерены: каждая из сторон рассчитывает установить контроль над стратегическими пунктами в провинции Идлиб. Ситуация в сирийской провинции Идлиб остается крайне напряженной.Информагентство SANA сообщает, что турецкими войсками над провинцией Идлиб был сбит самолёт ВВС САР. По данным этого источника, самолёт был сбит в районе города Маарет-ан-Нууман. При этом пока не сообщается, с помощью каких средств наносился удар. Нет данных и о типе самолёта. Напомним, что на днях с помощью ракет класса "воздух-воздух" над Идлибом турецкие F-16 сбили два бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.Тем временем в городе Серакиб продолжаются бои между Сирийской арабской армией и протурецкими формированиями.Уже более суток прошло с того момента, как части Сирийской арабской армии смогли вновь отбить у боевиков Серакиб. Но установить контроль над городом в полной мере им еще не удалось. На улицах Серакиба продолжаются бои, Правительственным войскам удалось укрепиться в восточной промышленной зоне города, но западные кварталы все еще под контролем протурецких формирований.Как сообщает «Аль-Джазира», ни одна из сторон пока не обладают потенциалом, позволяющим однозначно установить контроль над городом. Тарик Солак, один из командиров боевиков, утверждает, что правительственные войска занимают один квартал, но через час уже его освобождают. Ситуация очень переменчивая.Поскольку Серакиб лежит на пересечении двух ключевых автомагистралей Дамаск-Алеппо и Алеппо-Латакия, для правительственных войск полный контроль над городом – стратегическая победа. Но и боевики не собираются оставлять Серакиб, а сражаются также за каждый квартал.Поскольку Турция оказывает боевикам всестороннюю поддержку, можно предположить, что Серакиб еще довольно продолжительное время будет оставаться ареной боевых действий протурецких формирований и правительственных войск Сирии. Как признают сами турецкие и арабские источники, одним из главных препятствий для протурецких формирований остается воздушная поддержка сирийских правительственных войск со стороны Воздушно-космических сил России.Бои продолжаются и в районе города Кафр-Набель (Кафранбел), в окрестностях которого боевикам удалось закрепиться. Одновременно турецкие беспилотные летательные аппараты продолжают атаковать колонны правительственных войск в Идлибе. Но сирийская противовоздушная оборона продолжает успешно сбивать турецкие беспилотники. Так, один из беспилотных летательных аппаратов ВВС Турции был сбит сирийскими средствами ПВО в районе Серакибской промышленной зоны на западе города.Тем не менее, Сирийской арабской армии удается с большими трудами, но продвигаться дальше. Так, боевики сдали САА поселок Хазарин. Успех сопутствовал войскам Башара Асада и в провинции Хама, где им также удалось взять ряд населенных пунктов, прежде находившихся под контролем боевиков.Несмотря на то, что основные события сейчас разворачиваются в провинции Идлиб, в других регионах Сирии по-прежнему неспокойно. Так, в провинции Дейр эз-Зор боевики ИГ (запрещено в РФ) атаковали патруль Сирийских демократических сил. Но в целом курдским формированиям удается довольно эффективно противостоять боевикам.Обостряется ситуация и в провинции Даръа на юге Сирии. Здесь боевики атаковали армейский блокпост в поселке Аль-Сахва, обстреляв его из пулеметов и гранатометов. Перестрелки произошли и в населенных пунктах Тафас и Хайта. Причина обострения обстановки на юге Сирии объясняется переброской значительных сил правительственных войск из Даръа в Идлиб, чем незамедлительно воспользовались боевики, приступив к атакам блокпостов и контрольно-пропускных пунктов.Прогноз по дальнейшему развитию событий в Идлибе пока делать рано. Многое будет зависеть от того, к каким результатам послезавтра, 5 марта, придут президенты России и Турции во время готовящейся встречи в Москве. По крайней мере, известно одно – пока ни правительственные войска Башара Асада, ни турецкие вооруженные силы и поддерживаемые ими формирования отступать не намерены: каждая из сторон рассчитывает установить контроль над стратегическими пунктами в провинции Идлиб. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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