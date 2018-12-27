Сирия-2018: Почему молчат русские С-300

Похоже, кризис в отношениях с Израилем не преодолен. Начался он еще в сентябре, когда по вине, как сообщает наше министерство обороны, летчиков ЦАХАЛ сирийцы сбили российский самолет Ил-20.

Буквально в первые часы после произошедшего события развивались очень бурно. Было заявлено о постоянном контроле сирийского неба россиянами и местными силами, затем после очередного отчета Минобороны было объявлено о поставках давно обещанных Сирии С-300. Безопасность превыше всего, так сказать.

Напрямую никто не говорил, что эти ЗРК отправляются в САР с целью сдерживать израильские ВВС, однако все выглядело именно так. От кого эти С-300 еще могли защитить западную и юго-западную Сирию? Явно не от американцев, которые уже давно ничего не бомбят в этих местах. В общем-то, план работал. В течение трех месяцев не было никаких конкретных доказательств того, что ЦАХАЛ продолжает операции в соседней республике, хотя высшие чины еврейского государства, в том числе Биньямин Нетаньяху периодически упоминали, что борьба с Ираном в Сирии продолжается, и никто не сможет это остановить. Но, возможно, это были всего лишь навсего популистские заявления. Однако буквально спустя неделю-другую все чаще начала всплывать информация о регулярных разведывательных вылетах ЦАХАЛ. Это, конечно, не атака, но все же — воздушное пространство нарушалось, причем со стороны враждебного Сирии государства.

Эти новости почему-то всеми игнорировались, и никто не считал это своего рода проверкой того, насколько Кремль готов идти до конца. Видимо, сделав какие-то выводы, израильтяне стали решительнее, и в итоге появились первые сообщения о новых атаках. Поводом к этому послужило сообщение на сайте сирийского Минобороны, где говорилось об успешном отражении некой воздушной атаки над населенным пунктом Кисва. СМИ посчитали, что речь идет об израильтянах и даже написали, что некий летательный аппарат ВВС Израиля был сбит. Через день-другой новость ушла на второй план, и многие посчитали ее фейком. Что ж, тогда и вправду было много аргументов в пользу подобного взгляда.

Теперь же появилось больше оснований считать, что в тот день ЦАХАЛ все же атаковал Сирию. Просто, видимо, из этого решили не делать сенсации на фоне встречи Путина и Нетаньяху в Париже. Поговаривают, что наш президент предлагал израильскому премьеру вывести иранцев из САР. Если это правда, тогда, в принципе, понятно, что основания замять историю были вескими. Но то, что произошло на этой неделе, окончательно обозначило наплевательское отношения Тель-Авива к российским угрозам.

Дело в том, что ЦАХАЛ снова атаковал Сирию, причем сделал это очень нагло. Сразу шесть самолетов F-16 нанесли удары по различным районам, но больше всего ракет было выпущено по Дамаску, а именно по аэропорту. Российская сторона сообщила о том, что даже была угроза некому гражданскому воздушному судну, которое должно было приземлиться в этом аэропорту. Итог таков, что погибших вроде бы нет, хотя это не факт. Только три пострадавших, а из разрушений — разбомбленный склад сирийского оружия.

По сообщениям телеканал Al-Hadath, Израиль наносил удары по военным объектам ливанской «Хезболлы» и иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Известно, что атака производилась со стороны Ливана, то есть самолеты ЦАХАЛ не входили в воздушное пространство Сирии. Большинство ракет было сбито сирийскими системами ПВО. Сообщается о том, что отбивали атаку С-200. Возникает логичный вопрос — почему молчали С-300?

Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что атаки действительно проводились со стороны Ливана. Незадолго до того, как они были осуществлены, наши военные были предупреждены Израилем о том, что аэропорт будет подвергнут удару. К тому же у них уточнили, находятся ли россияне на некоторых других объектах. По поводу того, почему С-300 не были задействованы — все просто. Было нерационально использовать для уничтожения угрозы С-300 — с этой задачей эффективно справились С-200. Это обходится дешевле, да и эффективность в данном случае одинакова. При этом у российских военных не было задач атаковать израильские самолеты — это просто запрещено на данный момент. Хотя для С-300 подобная задача вполне по силам, во всяком случае, если речь идет о F-16. Но вся информация с радаров была передана сирийцам и те уже при помощи С-200 пытались атаковать вражеские самолеты. Вышло неудачно, потому как в момент запуска ракет, F-16 уже были над Голанскими высотами. Выпущенные сирийцами ракеты были сбиты над Голанами израильскими «Патриотами» (комплексы американского производства — авт.). Никакого вреда они не причинили. Как с этим быть, пока не понятно, потому как высшее политическое руководство пока само не определилось, и военным в таких случаях остается только ждать приказов.

Сейчас наше Минобороны заявляет также о том, что атака Израиля по Сирии происходила в тот момент, когда в сирийских аэропортах заходили на посадку гражданские самолеты. Чтобы не произошло большой трагедии пришлось ограничить применение сирийской армией средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Официальный Израиль никак не комментирует произошедшее.

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