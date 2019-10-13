Сирия 2.0: Зачем Путин спасает Эрдогана, подставляя курдов

Владимир Путин призвал лидеров иностранных государств немедленно вывести свои вооруженные силы с территории Сирии. «И с иранскими партнёрами, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и американским нашим партнёрами», — заявил президент.

Напомним, ранее он призывал лидеров Саудовской Аравии и Ирана «не использовать территорию Сирии в качестве площадки для противоборства». И в то же время Россия поддерживает Турцию в боевых действиях в Сирии.

Бывает ли война «миротворческой»?

«Миротворческие» заявления Путина были сделаны на фоне разворачивающейся на севере Сирии военной операции турецкой армии под кодовым названием «Источник мира». Операция началась 9 октября с массированных ракетно-бомбовых ударов по территории, контролируемой курдскими повстанцами. Действуют турецкие военные в кооперации с сирийскими повстанцами.

Бои транслировались в прямом эфире турецкого телевидения. Турецкие военные проводили минометные и артиллерийские обстрелы: они намерены «зачистить» всю сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы. В субботу турки захватили поселение Эт-Телль-эль-Абьяд.

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Сирийская обсерватория по правам человека (что символично, базирующаяся в Лондоне) объявила о многочисленных жертвах среди мирного населения. Тиражируют эту информацию и прокурдские СМИ.

Президент Реджеп Эрдоган заявил, что останавливаться не намерен, пока полностью не будет устранена угроза для турецкого населения со стороны курдских боевиков (официальная Анкара считает «Рабочую партию Курдистана», контролирующую северные провинции, террористической организацией). Эрдоган напоминает, что в результате обстрелов с территории Курдистана за последние годы погибли сотни мирных жителей в южных провинциях Турции.

Поддержали «Источник мира» даже турецкие оппозиционные власти, за исключением народно-демократической. Причем проведение военной операции Анкара использовала как повод для ужесточения репрессий против оппозиции. Только за несколько дней после начала вторжения в Сирию турецкие спецслужбы задержали более 120 человек, которые критиковали спецоперацию против курдов. Им вменяют «распространение террористической пропаганды».

Естественно, проведение турецкой операции в первую очередь осудили власти США и Великобритании, которые курдов поддерживают. Более того, Вашингтон уже умудрился обвинить Анкару в том, что в ходе операции «Источник мира» турки злонамеренно обстреляли позиции американских военных в районе города Кобани. Вместе с тем, Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от своего решения о выводе американских войск из Сирии, о котором он объявил еще в августе.

Американцы потребовали от Совбеза ООН принять резолюцию, осуждающую турецкое вмешательство во внутренние дела Сирии. Однако Россия в очередной раз «спасла» Анкару, торпедировав принятие резолюции. На словах же представители МИДа выражают «обеспокоенность ситуацией на севере Сирии». Но, как видно, идти на поводу у западного истеблишмента не намерены.

Военные цели России, Турции и Ирана не совпадают

О том, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, «Свободная пресса» поговорила со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН, профессором Михаилом Рощиным.

«СП»: — Михаил Юрьевич, насколько, на ваш взгляд, решительно настроены турки?

— Мне представляется, что турецкая операция в Сирии развивается в приграничном районе и носит достаточно ограниченный характер. Она не может привести к ликвидации Рожавы как протогосударственного автономного образования. Если там все же развернутся полномасштабные боевые действия, то они точно не станут легкой прогулкой для турецкой армии. Курдские отряды прошли обкатку в трудном сражении с отрядами боевиков ИГИЛ* за Ракку, то есть у них большой военный опыт. Кроме того, у курдов много американского оружия. Единственный «недостаток» — у курдов авиации нет.

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«СП»: — Михаил Юрьевич, сразу после начала турецкой операции, на которую Анкара явно получила согласие Москвы, Путин призвал иностранных лидеров вывести войска с территории Сирии. Где логика?

— На мой взгляд, турецкая военная операция просто лишний раз демонстрирует сложности и внутренние противоречия, сложившиеся в коалиции России, Турции и Ирана. И наши военные цели с целями Турции и Ирана далеко не всегда совпадают.

Что касается США, то вывод американских сил из этого района пока носит ограниченный характер. Споры среди членов международной антиигиловской коалиции, поддерживающей сирийских курдов и отряды умеренной оппозиции, обострились. Однако же отказ от поддержки сирийских курдов может привести к оживлению радикальной мусульманской угрозы в Сирии, особенно с учетом того, что группировка радикалов «Хайат Тахрири аш-Шам» ** продолжает укрепляться и наращивать силы в провинции Идлиб.

«СП»: — Западный истеблишмент осуждает действия Эрдогана, а он в ответ грозится открыть границы Турции для сирийских беженцев. Как полагаете? Решится?

— Очевидно, что никакие курдские беженцы из Сирии в Турцию не хлынут. А угроза турок пустить поток сирийских беженцев в страны Евросоюза носит, на мой взгляд, мнимый характер и направлена на то, чтобы попросту испугать европейцев и избежать их вмешательства в турецко-курдский конфликт в Сирии.

Новости Сирии: Россия выступила против заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии

* ИГИЛ («Исламское государство») решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 годы признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.