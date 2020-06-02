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Сирия 2.0: Турция снова обманула Россию и начала войну

02 июня 2020, 14:55  •  33 • Война
На днях ряд сирийских источников и иностранные СМИ сообщил об очередном обострении в Сирийской арабской республике. На этот раз виновником дестабилизации снова называют Турцию. Например, агентство Al-Masdar News, вполне себе проасадовское, сообщило о неожиданной атаке турок в западной части провинции Алеппо. Анкара самостоятельно и посредством своих союзников продолжает контролировать серьезные площади в этой мухафазе — почти весь север и частично запад, так что концентрация враждебных Дамаску войск в этом районе Сирии велика. В общем, ничего удивительно только вот, согласно определенным договоренностям, таких атак сейчас быть не должно. Россия и Турция, как мы все помним, после очередного обострения снова сели за стол переговоров и сошлись на необходимости временно приостановить всякую активную военную деятельность в Идлибе и прилегающих зонах, находящихся под контролем сирийских боевиков и прочих местных антиправительственных сил.
К сожалению, как и большинство заключенных в прошлом соглашений по Сирии, этот договор оказался очень слабым. Стороны отказались от полного мира и периодически обменивались ударами — например, Сирийская арабская армия уже несколько дней подряд бомбит занятые боевиками деревни в паре десятков километров к югу от города Идлиб. В тех же районах периодически сообщается о вялых перестрелках почти без потерь. Также известно о нескольких инцидентах на границе Идлиба и Латакии. Все это назвать полноценным штурмом никак нельзя. Это, скорее, попытки сохранять границы неконтролируемых районов в прежних рамках — просто зачастую различные группировки совершают спонтанные атаки на прифронтовые деревни, находящиеся под контролем Дамаска. Порой это приводит к потере отдельных населенных пунктов и к организации очередной операции.
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Что ж, неприятно, но того, что было в начале года, сейчас нет, а тогда была полноценная война, пускай и локальная. По крайней мере, до недавнего времени турки оставались в стороне от этих внутрисирийских разборок. То есть ограниченно они придерживались условий договора с Москвой. Но вот нас снова обманули — именно это слово использовали некоторые иностранные СМИ. Похоже, им известно, как бурно реагировали некоторые россияне на всякие сообщения о недобросовестности Анкары, которая ранее обещала дружить, но потом вдруг «переобулась». Неужели с нами снова такое провернули?
Возможно, все не так плохо, только вот связанные с турками сирийские источники сообщают о вполне себе реальных потерях. Сообщалось, о более чем десяти убитых солдатах Сирийской арабской армии и немалых материальных потерях. При этом на позиции асадитов совершаются два наступления одновременно: турки — с запада, протурецкие боевики — с севера Алеппо. Нехорошо так поступать, впрочем, все может быть проще — возможно, это разовая стычка, масштабы которой просто преувеличены антиасадовскими СМИ.
Российский военный эксперт Алексей Леонков отмечает чрезвычайную важность северо-западной части САР для нормализации жизни всей страны. Речь не только о восстановлении территориальной целостности, но и об экономике. Разумеется, это понимают и враждебные Дамаску иностранные силы, которые заинтересованы в предотвращении любого мирного процесса в указанном районе.
— Причин для таких инцидентов предостаточно. Возьмем трассы М-4 и М-5. Если они перейдут под полный и постоянный контроль Дамаска, то это приведет к серьезным изменениям не только в военном плане, но и в экономическом. Дамаск — Хомс — Хама — Алеппо — это чрезвычайно важная связка крупнейших городов государства. Ели что-то выпадает, то стабильность экономическая и политическая невозможна. Города под контролем законных властей, но сообщение между ними весьма и весьма ограничено. Отчасти из-за оккупации территорий провинции Алеппо антиправительственными силами, отчасти из-за проблемной зоны под названием Идлиб. Идлиб — это нарыв, мешающий восстановлению Сирии. С 2015 года эта страна живет в кредит. У нее почти нет экономики. Без стабилизации и восстановления западной Сирии сделать возможным экономический рост практически невозможно. Тот же Алеппо — экономический центр республики, по крайней мере, ранее таковым считался. Да, у нас есть вопрос курдов, но он вторичен. Пока вторичен. В любом случае сначала надо решать проблему на северо-западе.
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— Мы имеем установившийся крепкий союз Сирии, России и Ирана при некотором участии Турции и Китая. Самостоятельно Дамаск при его нынешних скудных ресурсах никак не выправит ситуацию. Он остро нуждается в подобных союзах, которые в перспективе могут решить большую часть проблем мирным путем. Однако есть силы, которые не желают стабилизации. Я скажу так — пока в Сирии присутствую Соединенные Штаты, такие вот стычки и обострения будут происходить регулярно. Они в первую очередь заинтересованы в этом. Вашингтон во всем регионе видит поставщика дешевых углеводородов и многочисленных террористов, годных для ведения гибридных конфликтов. Разумеется, с таким подход к САР и прочим странам региона вряд ли возможно какое-нибудь светлое будущее для Ближнего Востока. Стабилизация нарушит планы США, а этого они не хотят. Не так давно они прислали специалистов-спецназовцев. Эти ребята тут нужны явно не для того, что местную нефть в ведрах таскать. Создание напряженности и конфликтов как раз входит в их задачи.
Военное обозрение: Военные США попали в засаду в Сирии

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