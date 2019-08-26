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Сирия 2:0: Россия захватывает Идлиб, а турки кинули оппозицию

26 августа 2019, 18:24  •  69 • Война
За последние несколько дней наконец-таки наметился прогресс в действиях российско-сирийских союзников на северо-западе Сирийской арабской республики. Войска Башара Асада и союзные ему сухопутные силы в лице всевозможных шиитских группировок и иранских спецов сумели прорваться через идлибскую границу и войти вглубь мухафазы. Далось это нелегко — за месяцы боевых действия Сирийская арабская армия потеряла сотни бойцов. Были моменты, когда только за день-два Асад лишался множества солдат, счет шел на сотни. Для локального конфликта, который всевозможные наблюдатели называли замороженным, это очень много. Впрочем, сепаратисты гибли гораздо более внушительными партиями, и это в определенной мере можно назвать успехом для Дамаска.
Но вот начался реальный прогресс — Россия принялась активно бомбардировать северную Хаму и южный Идлиб. За последние месяцы было поражено большое количество целей и десятки, если не сотни боевиков перестали быть угрозой. В числе ликвидированных — лидеры террористических группировок. Все это серьезно пошатнуло позиции врагов Дамаска.
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Плюс ко всему Кремль, по всей видимости, сумел укрепить договоренности с Анкарой. Примечательно, что освобождая северные районы провинции Хама, асадиты не приближались к наблюдательному пункту турецкой армии. Все территории вокруг него сейчас находятся под контролем Дамаска, а вот турки как стояли на своем месте, так и продолжают стоять. В боях против наступавших они практически не участвовали, хотя до этого Эрдоган неоднократно угрожал нанести удар по «режиму», если он перейдет черту и нападет на Идлиб. Нападение совершено, а янычары так и не схватились за ятаганы. Очевидно, что наши дипломаты одержали победу: убедить турок — дело нелегкое, раз уж даже американцы пару раз попали впросак из-за своих курдов (против них Эрдоган начал и успешно закончил две полноценные военные операции — авт.).
Очевидно, что с прорывом границы мятежной провинции перед Дамаском открываются новые горизонты в плане восстановления территориальной целостности республики. На этом дело не станет — главное, что все сдвинулось с мертвой точки. Наверняка, дальше все пойдет по накатанной. Смущает только один факт.
Те самые турки, которые никак не сопротивлялись при взятии Мурека, близ которого находится их наблюдательный пункт, и Хан-Шейхуна, зачем-то направляют в Идлиб дополнительные силы. Сообщается, что на днях в мухафазу была направлена колонна военных автомобилей, правда до конца неизвестно, что и куда везут. Предположительно, машины двигаются на юг. Приведет ли это к возможному включению Анкары в идлибское противостояние?
Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что переход идлибской проблемы из замороженного состояния в горячую фазу намечался давно. Дело в неспособности Турции контролировать группировки вооруженной оппозиции и террористов. Из этого следует, что Анкара не выполнила свои обязательства, следовательно, сочинское соглашение в изначальном виде не может быть реализовано. Напомним, что в прошлом году в Сочи Путин и Эрдоган договорились заморозить конфликт на северо-западе и создать вокруг неподконтрольной Дамаску территории демилитаризованную зону. Раз так не вышло, значит, остается только одно решение — военное. Более того, по мнению, эксперта, эти якобы союзные туркам формирования на самом деле только вредят Анкаре. Они подставляют под удар военных, провоцируя огонь сирийцев в конкретные районы, где располагаются наблюдательные пункты и так далее.
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При этом, считает Леонков, для самой Турции сейчас Идлиб перестал быть столь уж необходимым геополитическим проектом. Дело в том, что наладив близкие отношения с Россией, Эрдоган получил много практической пользы. Например, теперь в его распоряжении есть зенитные ракетные комплексы С-400, при помощи которых Анкара может прикрыть многие спорные районы от потенциальных атак и наладить добычу нефти в районе северного Кипра, не особо переживая о потенциальной агрессии со стороны Кипра, Греции или еще кого-нибудь. Помимо этого Москва приветствует вовлечение Турции в экономические проекты БРИКС, а это открывает определенные возможности перед пошатнувшейся за последнее время экономикой Турции. Вишенкой на торте можно назвать «Турецкий поток» и атомную электростанцию Аккую. Все это может говорить о том, что противостояния России и Турции в Идлибе, скорее всего, не будет.
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