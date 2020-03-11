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Сирия 2.0: Почему Эрдоган сможет победить в русско-турецкой

11 марта 2020, 09:35  •  114 • Война
Многие до сих пор полагают, что буквально неделю назад Россия и Турция были на грани военного столкновения в Сирии. На северо-западе арабской республики на грани выживания балансирует местная оппозиция, которую судьба свела в один котел вместе с оголтелыми террористами. Да, Идлиб не контролирует кто-то один, Идлиб контролируют они все — и дети Аль-Каиды*, и вполне себе признаваемая мировым сообществом Сирийская свободная армия и откровенно протурецкие туркоманы и так далее. Их практически ничто не объединяет, кроме нежелания сдаваться под натиском Башара Асада, который выжил и вернул себе власть и авторитет, пусть и не в полной мере. И так уж вышло, что Анкаре приходится защищать их всех, несмотря на то, что с большим количеством идлибских группировок турки находятся на грани вражды. Возможно, в Кремле это понимают, но вряд ли кому-то есть дело до какой-то там избирательности. Все они там на одно лицо, и тот, кто с ними, тот против нашего союзника. Собственно, на деле так и вышло. Да, турки, оппозиция и террористы оказалась по одну сторону фронта, Россия с асадитами и проправительственными формированиями — по другую.
В какой-то момент эта ситуация была просто обязана перерасти в кризис. Началось все с постепенно учащавшихся обстрелов турецких позиций со стороны Сирийской арабской армии. В первый раз все обошлось только ранеными, затем концентрация турок в района существенно возросла. Асадиты же к этому времени стали смелее и уже уверенно обстреливали вражеские позиция, игнорируя всякую информацию о возможном присутствия турецкого контингента. В итоге все это вылилось в постоянные потери для Анкары.
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Сначала было несколько солдат, затем еще больше, ну и наконец, сразу три десятка. Эрдоган начал изъясняться ультиматумами, часто поддерживающие его правые и вовсе выступили с кучей претензий в адрес РФ, виня ее в трагедии. Начались переговоры, закончившиеся ничем — что в Турции, что в Москве нашим делегациям не удалось понять друг друга. И тут-то турецкий президент объявил войну. Правда пока только Асаду, не Москве, но в целом ряде случаев война против союзника означает войну против тебя, не так ли? По крайней мере, когда турки начали масштабное наступление на позиции асадитов, в мире заговорили о том, что вероятность российско-турецкого столкновения высока. Благо, что к настоящему моменту Путин и Эрдоган уже встретились. Они смогли понять друг друга. В общем, какое-то время мы можем быть спокойны.
Но многие до сих пор не удовлетворены — их волнуют вопросы, смогли бы турки реально противостоять России в Идлибе?
На этот вопрос попытался ответить американский журнал National Interest в своем военном обозрении. Статья так и называется «Может ли Турция победить российскую армию в Сирии?». Удивительно, но аналитики делают ставку на Турцию.
В начале статьи сразу говорится о том обстоятельстве, что Россия и Турция — две величины, которые вряд ли имеет смысл сравнивать вообще. Россия — экс-сверхдержава с огромным наследием от великого прошлого. Речь как о танках и прочей технике, так и о ядерном оружии, которого, как известно, у турок нет. Так что в случае полноценной войны шансов у Анкары очень мало. К тому же в материале упоминаются многочисленные российско-турецкие войны, которые в целом заканчивались неудачами для османов. В общем, Москва — явный фаворит. Однако помимо общего есть частности. Сирия — по мнению американцев, тоже частность, и тут, по мнению американцев, Россия явно проиграет. В материале приводится ссылка на выводы Ведущего научного сотрудника Цента военно-морского анализа в Арлингтоне Майкла Кофмана, который также представлен как эксперт по российским вооруженным силам. По мнению Кофмана, в Сирии «соотношение сил явно не в пользу России». Общее военное превосходство РФ не играет особой роли в Идлибе. Автор указывает, что в САР у России не сконцентрированы большие силы. Есть всего лишь одна крупная авиабаза — Хмеймим, и одна морская база — в Тартусе.
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К тому же наш контингент в Сирии очень сильно зависит от способа доставки по морю — авиацией мы еще не научились так эффективного снабжать наших военных, как, например, американцы. И вот, чтобы наши корабли успешно доставляли все необходимое в Сирию, им приходится проходить через пролив Босфор. Да, тот самый Босфор, что контролирует Анкара. В National Interest полагают, что в случае конфликта из-за таких ограничений Москва не сможет оперативно увеличить свои силы в регионе, а вот турки — без проблем. Автор резюмирует: «российские силы находятся в очень уязвимом положении».
Но все же радикальные сценарии кажутся на Западе маловероятными. Ни РФ, ни Турция не желают конфронтации. Более того, их наметившееся в прошлом сближение, скорее всего будет развиваться. Как бы то ни было, содержащаяся в статье информация весьма интересна. Нам действительно надо работать над снабжением с воздуха, чтобы не быть уязвимыми. Если Босфор закроют, ситуация реально будет очень тяжелой.
* Аль-Каида решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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