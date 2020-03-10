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Сирия 2:0: Американцы нарываются на русскую пощечину, унижая наших военных

10 марта 2020, 15:35  •  211 • Война
В сирийские СМИ уже в который раз просачивается информация о серьезных трениях между российскими и американскими военными. Последний случай на днях. Крупный российский конвой, занимавшийся доставкой военной техники в город Камышлы, что на северо-востоке САР, на одном из участков пути был остановлен американцами. Произошло это близ городка Таль-Тамр в провинции Хасака. Российская колонна использовала трассу М-4, которая ранее уже многократно была задействована в подобных целях. Но на сей раз, когда Таль-Тамр остался уже позади колонны, дорогу заблокировали военные автомобили армии Соединенных Штатов Америки. Сообщается, что американцы категорически отказывались пропускать русских и даже требовали подробную информацию о составе колонны.
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Это происходит не впервой. До этого Соединенные Штаты неоднократно пытались контролировать перемещения российских военных в северных районах Сирии. Проблема для России тут в том, что Хасака и большая часть севера арабской республики контролируется курдами и американцами. Это — территория самопровозглашенной Рожавы (так курды назвали свое непризнанное государство в САР — авт.). Следовательно, россияне здесь не могут чувствовать себя также свободно, как, скажем, в Алеппо или Хомсе. Американские кордоны тут представлены густо, при этом часто встречаются импровизированные посты, организованные только из-за вестей о приближении очередной российской колонны. Бывали случаи, когда янки и вовсе позволяли себе крайнюю грубость — например, некоторое время назад в сети было размещено видео, в котором демонстрировались кадры того, как американский броневик столкнул с трассы российский военный внедорожник.
Происходящее комментировал специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, который выказал предположение, что такие стычки происходят из-за желания русских испытать американцев. Мол, так Москва бросает вызов американскому присутствию в Сирии. Он также сообщил, что за последнее время частота этих российско-американских встреч значительно возросла, и это «вызывает беспокойство».
При этом никто не говорит, что американцы сами провоцируют подобные стычки, только без какой-либо агрессии со стороны России. Известно, по крайней мере, о двух случаях, когда американские колонны были заблокированы в северной Сирии. Оба раза их автомобили пытались проехать через населенные пункты, но население, похоже, было не очень расположено к присутствию американцев в своих краях. Оттого их машины закидывали камнями и кричали оскорбительные выражения в адрес Вашингтона и его солдат. Колонны останавливались и искали решение. Один раз на выручку к ним пришла находившаяся поблизости российская военная полиция. Второй раз выпутались без нас, но благодаря бойцами Отрядов народной самообороны, которые убедили своих собрать и примкнувших к ним арабов не усложнять ситуацию. Периодически в сети также всплывает информация, что русские в свою очередь тоже позволяют себе тормозить американцев и даже производят проверки. Однако подтвердить данные пока нет возможности.
Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что ситуация под контролем. Все российские колонны, перемещавшиеся в северной Сирии, добрались до пунктов назначения. Встречи с американцами происходят часто, что вызвано одновременным присутствием сторон в этой части Сирии. Никакие взаимные досмотры не производятся. Порой то, что называют «блокировкой» на самом деле является просто попыткой удачно разъехаться — в Сирии есть определенные проблемы с дорогами, и зачастую одновременное перемещение двух колонн может вызвать серьезные проблемы. Особенно это касается, как это ни странно, участков близ городов. Здесь инфраструктура из-за активных боевых действий в прошлом пострадала сильно, и пока не везде произведен ремонт.
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К тому же в последнее время в Сирии военным даны рекомендации соблюдать меры безопасности в связи с рисками распространения коронавируса. Разумеется, у американцев имеются аналогичные инструкции. Надо понимать, что военные — очень уязвимая категория в этом отношении. Даже самые несерьезные ошибки могут привести не то, что к эпидемии, а к катастрофе. Поэтому бдительность очень важна.
Дело также в том, к настоящему моменту в САР уже зафиксировано несколько «подозрительных случаев» среди военных. Речь идет об асадитах и курдах. В связи с этими рисками сейчас появилась тенденция к изоляции отдельных районов силами, которые их контролируют. Поэтому проверки и увеличение количества блокпостов, особенно на такой оживленной трассе как М-4 — по сути, необходимая мера. Наши военные при необходимости проводят аналогичные проверки всех перемещающихся объектов, если есть подозрения.
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