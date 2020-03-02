Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе • 35 • Аналитика

В Сирии продолжается ожесточенное противостояние частей Сирийской арабской армии и радикальных вооруженных формирований, поддерживаемых Турцией. Пока успех сопутствует правительственным войскам Башара Асада, но и Турция перебрасывает дополнительные силы на север Сирии.



Ко второй половине дня 2 марта 2020 г. Сирийской арабской армии вновь удалось вернуть контроль над городом Серакиб. На прошлой неделе боевики смогли отбить районы этого стратегически важного населенного пункта, но сейчас правительственные войска вновь смогли выбить боевиков из города. Солдаты САА прочесывают Серакиб, чтобы ликвидировать возможные очаги сопротивления прежде, чем противник попытается перейти в контрнаступление.







В настоящее время Сирийская арабская армия продолжает перебрасывать на юг провинции Идлиб дополнительные силы. Необходимость их переброски вызвана активизацией атак боевиков и ударов с турецких беспилотных летательных аппаратов.







Тем временем, в регионе Джабаль аз-Завия удача наоборот сопутствует протурецким формированиям. Им удалось захватить несколько населенных пунктов в окрестностях города Кафр-Набл, одновременно наступление продолжается на востоке мухафазы Идлиб.



На северо-западе Сирии турецкие беспилотники атаковали позиции правительственных войск в мухафазах Алеппо, Хама и Идлиб. Мишенями для турецких БПЛА стали военные конвои и оборонительные позиции Сирийской арабской армии. Поскольку Сирия закрыла воздушное пространство, Турция активно использует беспилотники для атак на сирийские объекты. Известно, что турецкие БПЛА наносят удары даже по одиночным объектам сирийских правительственных войск, вплоть до отдельно движущихся автомобилей и мотоциклов.



В Министерстве обороны России тем временем продолжают фиксировать нарушения перемирия в Сирии. За последние сутки таких нарушений российские военные насчитали 31. Это почти в два раза больше, чем количество нарушений, зафиксированных Турцией. Так, по данным Анкары имели место всего 16 нарушений режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб.



В других провинциях Сирии, где ситуация под контролем правительственных войск, продолжаются работы по разминированию территории. Сирийские СМИ пишут о возвращении только в течение суток более 700 беженцев из соседнего Ливана. Но эти цифры, конечно, несопоставимы с количеством беженцев, покидающих зону Идлибского конфликта и направляющихся к турецкой границе.



Таким образом, ситуация в Идлибе остается крайне напряженной. Турция и Россия остаются в одном шаге от вступления в открытый военный конфликт на сирийской территории, при этом и Москва, и Анкара в настоящее время на высшем государственном уровне отрицают вероятность такого конфликта, но и российская, и особенно турецкая пресса пестрят воинственными заголовками. Возможно, ключ к разрешению ситуации в Идлибе будет найден 5 марта во время готовящейся встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. В Сирии продолжается ожесточенное противостояние частей Сирийской арабской армии и радикальных вооруженных формирований, поддерживаемых Турцией. Пока успех сопутствует правительственным войскам Башара Асада, но и Турция перебрасывает дополнительные силы на север Сирии.Ко второй половине дня 2 марта 2020 г. Сирийской арабской армии вновь удалось вернуть контроль над городом Серакиб. На прошлой неделе боевики смогли отбить районы этого стратегически важного населенного пункта, но сейчас правительственные войска вновь смогли выбить боевиков из города. Солдаты САА прочесывают Серакиб, чтобы ликвидировать возможные очаги сопротивления прежде, чем противник попытается перейти в контрнаступление.В настоящее время Сирийская арабская армия продолжает перебрасывать на юг провинции Идлиб дополнительные силы. Необходимость их переброски вызвана активизацией атак боевиков и ударов с турецких беспилотных летательных аппаратов.Тем временем, в регионе Джабаль аз-Завия удача наоборот сопутствует протурецким формированиям. Им удалось захватить несколько населенных пунктов в окрестностях города Кафр-Набл, одновременно наступление продолжается на востоке мухафазы Идлиб.На северо-западе Сирии турецкие беспилотники атаковали позиции правительственных войск в мухафазах Алеппо, Хама и Идлиб. Мишенями для турецких БПЛА стали военные конвои и оборонительные позиции Сирийской арабской армии. Поскольку Сирия закрыла воздушное пространство, Турция активно использует беспилотники для атак на сирийские объекты. Известно, что турецкие БПЛА наносят удары даже по одиночным объектам сирийских правительственных войск, вплоть до отдельно движущихся автомобилей и мотоциклов.В Министерстве обороны России тем временем продолжают фиксировать нарушения перемирия в Сирии. За последние сутки таких нарушений российские военные насчитали 31. Это почти в два раза больше, чем количество нарушений, зафиксированных Турцией. Так, по данным Анкары имели место всего 16 нарушений режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб.В других провинциях Сирии, где ситуация под контролем правительственных войск, продолжаются работы по разминированию территории. Сирийские СМИ пишут о возвращении только в течение суток более 700 беженцев из соседнего Ливана. Но эти цифры, конечно, несопоставимы с количеством беженцев, покидающих зону Идлибского конфликта и направляющихся к турецкой границе.Таким образом, ситуация в Идлибе остается крайне напряженной. Турция и Россия остаются в одном шаге от вступления в открытый военный конфликт на сирийской территории, при этом и Москва, и Анкара в настоящее время на высшем государственном уровне отрицают вероятность такого конфликта, но и российская, и особенно турецкая пресса пестрят воинственными заголовками. Возможно, ключ к разрешению ситуации в Идлибе будет найден 5 марта во время готовящейся встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





35 Источник Похожие новости Мечты турецких элит о распаде России Смерш, заградотряды и штрафные роты Турецкие беспилотники в Идлибе: как их сбивает ПВО Сирии С айфоном в руке: верный способ отличить злодея от хорошего человека США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться А ну, поворотись-ка, сынку! Новости партнеров