Сирии нужен мир: Британия и ФРГ призвали к немедленной реализации резолюции СБ ООН

Германское и британское министерства иностранных дел с одобрением отозвались о новой резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. Та, напомним, должна вступить в силу незамедлительно и предусматривает установление в стране 30-дневного перемирия.

В МИД Германии призывают как можно скорее приступить к реализации резолюции СБ. Ведомство обращается ко всем сторонам сирийской гражданской войны с призывом немедленно прекратить боевые действия так, чтобы в страну могла быть доставлена гуманитарная помощь.

Аналогичную позицию озвучил и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он отметил особую важность скорейшего возобновления гуманитарных поставок на территорию оазиса Восточная Гута в сирийской провинции Дамаск.

I welcome unanimous adoption of #UN Security Council Resolution 2401 on #Syria today. Humanitarian aid and medical evacuations urgently needed across Syria, but particularly Eastern Ghouta. Those with influence over the regime must now ensure ceasefire is implemented in full.