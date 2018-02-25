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Сирии нужен мир: Британия и ФРГ призвали к немедленной реализации резолюции СБ ООН
25 февраля 2018, 10:24 • 146 • Политика
Внешнеполитические ведомства Германии и Великобритании выразили свое одобрение по поводу принятия Совбезом ООН новой резолюции по Сирии.
Германское и британское министерства иностранных дел с одобрением отозвались о новой резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. Та, напомним, должна вступить в силу незамедлительно и предусматривает установление в стране 30-дневного перемирия.
В МИД Германии призывают как можно скорее приступить к реализации резолюции СБ. Ведомство обращается ко всем сторонам сирийской гражданской войны с призывом немедленно прекратить боевые действия так, чтобы в страну могла быть доставлена гуманитарная помощь.
Аналогичную позицию озвучил и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он отметил особую важность скорейшего возобновления гуманитарных поставок на территорию оазиса Восточная Гута в сирийской провинции Дамаск.
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