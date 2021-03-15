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Синяк на коже после прививки от COVID - немедленно к врачу! Нидерланды поставили вакцинацию на паузу

15 марта 2021, 08:50  •  257 • В мире
Власти Нидерландов на две недели "оставили на паузу" вакцинацию против COVID-19 препаратом AstraZeneca. Власти забили тревогу после случаев со странными симптомами после прививки, обнаруженными у пациентов в Дании и Норвегии. Тем, кто получил укол от коронавируса, советуют внимательно следить за симптомами и в случае образования странных синяков на коже после вакцинации немедленно обращаться к врачу.
После очередных новостях из Дании и Норвегии о возможных побочных эффектах вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, временно приостановить вакцинацию именно этим препаратом решили власти Нидерландов.
"На паузу" вакцинацию именно этим препаратом поставили пока на две недели. Другими вакцинами которые используются в стране, пользоваться разрешено.
"Насчет вакцин сомнений быть не должно, - подчеркнул голландский Министр здравоохранения Уго де Йонге, подчеркнув важность расследования "должным образом" данных сообщений о странной "побочке" вакцины. - Мы всегда должны проявлять осторожность, поэтому разумно нажать кнопку паузы сейчас в качестве меры предосторожности".
Речь идёт об образовании тромбов и снижении количества тромбоцитов у взрослых в возрасте до 50 лет. Такие случаи были обнаружены в Дании и Норвегии после применения указанной вакцины. В Нидерландах же пока о подобных реакциях не известно, но и пока эксперты не скажут своё веское слово о безопасности препарата, решили не рисковать. Хотя и причинно-следственная связь между вакциной и отчетами из Норвегии и Дании ещё не доказана.
В сообщении, которое было размещено на сайте местного правительства, есть и рекомендация для граждан, которые уже привились AstraZeneca. Всех, у кого внезапно после применения препарата возникнут странные симптомы или образуются синяки на коже, просят немедленно обратиться к врачу.

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