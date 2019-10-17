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Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре
17 октября 2019, 02:09 • 77 • В мире
Почти на всей территории европейской части нашей страны третий осенний месяц будет необычно теплым: выше нормы столбики термометров поднимутся и в Москве, и в Северной столице, обещают синоптики.
По словам завлабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, довольно тепло для ноября будет также в Центральном федеральном округе, Поволжье, Псковской, Новгородской, Вологодской областях России.
Не исключено, что более теплой, чем обычно, окажется ноябрьская погода в северных регионах - в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии и Коми. Также обещают относительно теплые деньки в ноябре в ХМАО, на Ямале, Дальнем Востоке, местами на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае.
Среднемесячная температура ноября для Москвы - ниже нуля на 1 - 2 градуса. Однако, по прогнозам синоптиков, и в столице этот месяц будет более теплым, чем привыкли столичные жители.
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