Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
Россия – Африка: впервые в истории
Зачем Бене приспичило вернуть «Приватбанк»
"Путин — создатель королей": на Западе боятся, что теряют Ближний Вост...
Главная / В мире

Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре

17 октября 2019, 02:09  •  77 • В мире
Почти на всей территории европейской части нашей страны третий осенний месяц будет необычно теплым: выше нормы столбики термометров поднимутся и в Москве, и в Северной столице, обещают синоптики.
По словам завлабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, довольно тепло для ноября будет также в Центральном федеральном округе, Поволжье, Псковской, Новгородской, Вологодской областях России.
Не исключено, что более теплой, чем обычно, окажется ноябрьская погода в северных регионах - в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии и Коми. Также обещают относительно теплые деньки в ноябре в ХМАО, на Ямале, Дальнем Востоке, местами на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае.
Среднемесячная температура ноября для Москвы - ниже нуля на 1 - 2 градуса. Однако, по прогнозам синоптиков, и в столице этот месяц будет более теплым, чем привыкли столичные жители.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
16 октября 2019, 16:24
Непечатно: Бежавшие из Манбиджа американцы оставили непристойные сообщения для русских
16 октября 2019, 13:09
Дайджест СМИ: Санкции США против Турции, Путин в Саудовской Аравии, Брекзит умирает последним
17 октября 2019, 02:09
Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре
16 октября 2019, 12:54
Защита от кандидата: Байден заявил об угрозе разрушения НАТО из-за политики Трампа
16 октября 2019, 16:09
Непартнёрские отношения: к чему могут привести планы Запада по ограничению поставок оружия Турции
16 октября 2019, 19:39
"Большая ошибка" ВВС: В Индии два офицера IAF предстанут перед трибуналом за сбитый в феврале Ми-17
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2019, 09:54
Донецк обсуждает арест Пушилина. Неужели опять?
10 октября 2019, 04:24
Путин уволил своего советника
13 октября 2019, 16:54
Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех родственников на похоронах
12 октября 2019, 05:09
Как атомный "Посейдон" незаметно доберётся до берегов США: Военные эксперты приоткрыли тайну
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе вызвал гнев в соцсетях
11 октября 2019, 19:24
Мир в Донбассе обеспечит российская армия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.