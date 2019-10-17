Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре

По словам завлабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, довольно тепло для ноября будет также в Центральном федеральном округе, Поволжье, Псковской, Новгородской, Вологодской областях России.

Не исключено, что более теплой, чем обычно, окажется ноябрьская погода в северных регионах - в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии и Коми. Также обещают относительно теплые деньки в ноябре в ХМАО, на Ямале, Дальнем Востоке, местами на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае.

Среднемесячная температура ноября для Москвы - ниже нуля на 1 - 2 градуса. Однако, по прогнозам синоптиков, и в столице этот месяц будет более теплым, чем привыкли столичные жители.