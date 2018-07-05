Синоптики предупреждают: надвигается смертельно опасное потепление • 376 • Аналитика







При этом в сохранении Трампом приверженности политики санкционного давления на Москву уверены только 37% респондентов!





Нет ничего удивительного, что Украина, подобно стремительно стареющей содержанке, не только опасается, но и убеждена, что богатый «спонсор» рано или поздно непременно ее бросит, сменив на более молодую и привлекательную.



Несмотря на бравурные утверждения киевской пропаганды о том, что Украина играет чуть ли не ключевую роль для Запада, множество украинцев убеждено в том, что, если Трамп, для того чтобы заключить с Москвой сделку, решит, подобно Шарику из Простоквашино, «продать что-нибудь ненужное», этим «ненужным» станет их несчастная страна.



Однако страхи едва ли обоснованы. С практически стопроцентной уверенностью можно утверждать, что Вашингтон не «отдаст» Украину Москве в обмен на Сирию, Иран, Венесуэлу либо на что-то еще. По той простой причине, что это чуть ли не главный его козырь в игре против нашей страны.







И строго говоря, встреча Трампа и Путина гораздо более опасна для России, нежели чем для киевского режима.



Выступая в эфире телеканала «Россия-1», военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, заявил, что США были вынуждены пойти на переговоры с Россией из-за того, что в распоряжении нашей страны есть оружие, делающей для американцев войну против нашей страны невозможной.



Он рассказал, что директор ЦРУ провёл закрытые брифинги для Конгресса и аппарата Белого дома, на котором подтвердил реальность показанного Владимиром Путиным ролика с презентацией нового российского оружия, способного достать территорию США.



«И сразу поехали. Трамп захотел встречаться с Путиным, конгрессмены приехали выражать нам своё одобрение», — сообщил Игорь Коротченко.



Но надо добавить, что новейшее оружие – это не все.



Сегодня мало кто сомневается, что проводимая в последнее время Западом в отношении России конфронтационная политика терпит крах.



Расчет на то, что спровоцированное введенными санкциями ухудшение жизни россиян толкнет их на массовые выступления против власти, не оправдался. Более того, очевидное давление на страну и возросшая военная угроза сплотила российское общество и обеспечила очередной «кредит доверия» российским властям.



Достаточно сказать, что упомянутая Коротченко презентация Владимиром Путиным новейших образцов вооружения подняла его рейтинг в России до заоблачных высот.



Именно опасения ослабить страну перед внешним врагом удержали и удерживают миллионы россиян от протестных выступлений против пакета «антисоциальных реформ», продвигаемых правительством и вызывающих всеобщее возмущение.



Во всех остальных случаях конфронтация с США и их союзниками крайне осложнила работу в России прозападных агентов влияния (не входящих в правительственные структуры, Центробанк и ВШЭ), которые воспринимаются населением страны как вражеские пособники.







Их уверения в том, что Запад нам друг и только добра желает, не только не воспринимаются всерьез, но и серьезно дискредитируют либеральную идею и западническую позицию.



Кроме того, игра на обострение и усиление конфронтации показала скудость западного арсенала и крайне ограничила возможность маневра. Горячее лето молдавской столицы



И что делать теперь? Начинать настоящую войну, к которой Запад не готов и которая может привести к гибели человечества?



Пытаться дальше вести игру на истощение России? Но годы санкций показали, что путь этот не слишком эффективен.



Политико-культурный остракизм, которому пытаются подвергнуть нашу страну и «примером» которого стал ЧФ 2018, приводит к тому, что Москва старается запустить свой собственный глобальный проект и начинает переформатировать мировое пространство под себя и по своим правилам.



Между прочим, ряд гуру западной политики, такие, как Генри Киссинджер или Джордж Буш, рекомендовали всячески избегать конфронтации с Москвой, утверждая, что, вопреки завету Аль Капоне, от нашей страны «добиться одним добрым словом» можно несравненно больше, чем «добрым словом и пистолетом».







И с этой позицией сложно поспорить, ведь именно она обеспечила в свое время приход к власти в нашей стране проамериканского руководства, пляшущего под западную дудку.



Напомним, что значительная часть населения России даже в те недобрые времена была склонна рассматривать Запад как главного друга, союзника и учителя. Тогда агентам влияния было жить легко и вольготно.



Ведь любого усомнившегося в чистоте западных намерений и правильности правительственного прозападного курса немедленно объявляли «совком» и мракобесом, помешанном на теории заговора.







И сегодня, в силу очевидного провала силового давления, в «российскую» политику Запада вновь пытаются ввести элементы «мягкой силы».



Об этом, в частности, говорят призывы начать обсуждение возможного возврата России в G8, звучащие из уст ведущих политиков Запада. Возвращались в родные края дембеля!



Собственно, есть все основания полагать, что в качестве своего «вклада» в «сделку» с Путиным Трамп видит не «сдачу» Кремлю Украины или Сирию, а предложение России присоединиться к «цивилизованному миру» через членство в «престижных» глобальных наднациональных клубах и организациях. От этого она не получит ни малейших выгод, но ей волей-неволей придется играть по навязанным правилам. Которые никто, кроме нее, соблюдать не будет.



И если нынешние «ястребы» в Вашингтоне и Брюсселе превратятся в «голубей» и сторонников «мягкой силы», нельзя исключать того, что наши руководители вполне могут вернуться к своим «юношеским мечтам» о «европейском пути», о конвергенции и интеграции.



С крайне плачевными для нашей страны последствиями. Впрочем, велика надежда на то, что прошедшие годы дали им возможность поверить в нашу самодостаточность и способность навязывать свои правила игры.







Напомним, что встреча российского президента с его американским коллегой запланирована на 16 июля и пройдет в Хельсинки. На повестку дня вынесены перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы мировой политики. Украинская общественность прибывает в немалой тревоге относительно предстоящего саммита глав России и США. Как свидетельствует опрос общественного мнения, результаты которого представило украинское издание «Обозреватель», более 45 процентов опрошенных украинцев опасаются, что во время встречи российского и американского лидеров Украина непременно станет предметом торга.При этом в сохранении Трампом приверженности политики санкционного давления на Москву уверены только 37% респондентов!Нет ничего удивительного, что Украина, подобно стремительно стареющей содержанке, не только опасается, но и убеждена, что богатый «спонсор» рано или поздно непременно ее бросит, сменив на более молодую и привлекательную.Несмотря на бравурные утверждения киевской пропаганды о том, что Украина играет чуть ли не ключевую роль для Запада, множество украинцев убеждено в том, что, если Трамп, для того чтобы заключить с Москвой сделку, решит, подобно Шарику из Простоквашино, «продать что-нибудь ненужное», этим «ненужным» станет их несчастная страна.Однако страхи едва ли обоснованы. С практически стопроцентной уверенностью можно утверждать, что Вашингтон не «отдаст» Украину Москве в обмен на Сирию, Иран, Венесуэлу либо на что-то еще. По той простой причине, что это чуть ли не главный его козырь в игре против нашей страны.И строго говоря, встреча Трампа и Путина гораздо более опасна для России, нежели чем для киевского режима.Выступая в эфире телеканала «Россия-1», военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, заявил, что США были вынуждены пойти на переговоры с Россией из-за того, что в распоряжении нашей страны есть оружие, делающей для американцев войну против нашей страны невозможной.Он рассказал, что директор ЦРУ провёл закрытые брифинги для Конгресса и аппарата Белого дома, на котором подтвердил реальность показанного Владимиром Путиным ролика с презентацией нового российского оружия, способного достать территорию США.«И сразу поехали. Трамп захотел встречаться с Путиным, конгрессмены приехали выражать нам своё одобрение», — сообщил Игорь Коротченко.Но надо добавить, что новейшее оружие – это не все.Сегодня мало кто сомневается, что проводимая в последнее время Западом в отношении России конфронтационная политика терпит крах.Расчет на то, что спровоцированное введенными санкциями ухудшение жизни россиян толкнет их на массовые выступления против власти, не оправдался. Более того, очевидное давление на страну и возросшая военная угроза сплотила российское общество и обеспечила очередной «кредит доверия» российским властям.Достаточно сказать, что упомянутая Коротченко презентация Владимиром Путиным новейших образцов вооружения подняла его рейтинг в России до заоблачных высот.Именно опасения ослабить страну перед внешним врагом удержали и удерживают миллионы россиян от протестных выступлений против пакета «антисоциальных реформ», продвигаемых правительством и вызывающих всеобщее возмущение.Во всех остальных случаях конфронтация с США и их союзниками крайне осложнила работу в России прозападных агентов влияния (не входящих в правительственные структуры, Центробанк и ВШЭ), которые воспринимаются населением страны как вражеские пособники.Их уверения в том, что Запад нам друг и только добра желает, не только не воспринимаются всерьез, но и серьезно дискредитируют либеральную идею и западническую позицию.Кроме того, игра на обострение и усиление конфронтации показала скудость западного арсенала и крайне ограничила возможность маневра.И что делать теперь? Начинать настоящую войну, к которой Запад не готов и которая может привести к гибели человечества?Пытаться дальше вести игру на истощение России? Но годы санкций показали, что путь этот не слишком эффективен.Политико-культурный остракизм, которому пытаются подвергнуть нашу страну и «примером» которого стал ЧФ 2018, приводит к тому, что Москва старается запустить свой собственный глобальный проект и начинает переформатировать мировое пространство под себя и по своим правилам.Между прочим, ряд гуру западной политики, такие, как Генри Киссинджер или Джордж Буш, рекомендовали всячески избегать конфронтации с Москвой, утверждая, что, вопреки завету Аль Капоне, от нашей страны «добиться одним добрым словом» можно несравненно больше, чем «добрым словом и пистолетом».И с этой позицией сложно поспорить, ведь именно она обеспечила в свое время приход к власти в нашей стране проамериканского руководства, пляшущего под западную дудку.Напомним, что значительная часть населения России даже в те недобрые времена была склонна рассматривать Запад как главного друга, союзника и учителя. Тогда агентам влияния было жить легко и вольготно.Ведь любого усомнившегося в чистоте западных намерений и правильности правительственного прозападного курса немедленно объявляли «совком» и мракобесом, помешанном на теории заговора.И сегодня, в силу очевидного провала силового давления, в «российскую» политику Запада вновь пытаются ввести элементы «мягкой силы».Об этом, в частности, говорят призывы начать обсуждение возможного возврата России в G8, звучащие из уст ведущих политиков Запада.Собственно, есть все основания полагать, что в качестве своего «вклада» в «сделку» с Путиным Трамп видит не «сдачу» Кремлю Украины или Сирию, а предложение России присоединиться к «цивилизованному миру» через членство в «престижных» глобальных наднациональных клубах и организациях. От этого она не получит ни малейших выгод, но ей волей-неволей придется играть по навязанным правилам. Которые никто, кроме нее, соблюдать не будет.И если нынешние «ястребы» в Вашингтоне и Брюсселе превратятся в «голубей» и сторонников «мягкой силы», нельзя исключать того, что наши руководители вполне могут вернуться к своим «юношеским мечтам» о «европейском пути», о конвергенции и интеграции.С крайне плачевными для нашей страны последствиями. Впрочем, велика надежда на то, что прошедшие годы дали им возможность поверить в нашу самодостаточность и способность навязывать свои правила игры.Напомним, что встреча российского президента с его американским коллегой запланирована на 16 июля и пройдет в Хельсинки. На повестку дня вынесены перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы мировой политики. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 376 Источник Похожие новости Горячее лето молдавской столицы Мой лакомый и нежный "змей" Ангеле Меркель удалось удержаться у власти. На какое-то время

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