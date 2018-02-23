«Синий кит» салафитов • 172 • Аналитика







При этом известно, что Халилов не входил в списки уже известных участников радикальных организаций, а также не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.





Из чего можно сделать вывод, что он не являлся членом какой либо ваххабитской общины (джамаата), поскольку в этом случае он попал бы в поле зрение правоохранительных структур ( В Дагестане на профилактический учет ставят всех салафитов).



Об этом же свидетельствуют и показания родственников террориста Халила Халилова, которые приводит РИА Новости. Так дядя убийцы Ахмед рассказал, что Халил не проявлял никакой склонности к радикальному исламу. «Последний раз я видел Халила два месяца назад и очень удивился — он отрастил бороду. Я еще сказал ему, что с этой бородой он похож на горного козла, — продолжает родственник Халилова. — Племянник вроде бы общался с какой-то мусульманской общиной в Кизляре, но вряд ли это были экстремисты. У меня есть знакомые в правоохранительных органах — они сказали, что Халил не числился ни в каких бандформированиях».



По словам родственника, он был тихим и скромным парнем, который занимался тем, что «помогал родителям по хозяйству».



«В прошлом году его засватали, в этом должны были сыграть свадьбу. У него и ружья-то никогда не было. Непонятно, где он его взял», - рассказал Ахмед.



СМИ сообщают, что у террориста был аккаунт в «Телеграме». И там он накануне теракта выложил свое видеообращение к дагестанским салафитам. Как сообщает EADaily, он упрекал их, что они «целыми днями в Интернете сидят». «Братья, когда я заходил в чаты на «Телеграм» канале, у меня иман (вера) слабел. Братья, вы думаете, что сможете выйти на джихад? Нет, не выйдете».



Судя по всему, Халил Халилов был из категории «интернет – ваххабитов». И спящая ячейка могла состоять из него одного.



Тут нужно сделать небольшое отступление. Вскоре после принятия «Патриотического акта», принятого Белым домом в 2001 году, американские спецслужбы, от которых «власть и общество» требовали результаты, научились «рубить палки» не выходя из кабинета, и не отрываясь от клавиатуры компьютера. В сети создавался «исламистский» сайт - ловушка, из его посетителей оперативники ФБР выбирали наиболее подходящих для вербовки, и начинали склонять их к «вступлению в Аль-Каиду (террористическая организация, запрещена в России)», а так же к привлечению к «джихаду» своих друзей и родственников. Потом они все вместе «присягали» террористической организации, и получали задачу на проведение теракта – все виртуально. На стадии «подготовки» их брал «с поличным» спецназ. После чего федеральные агенты рапортовали о ликвидации очередной «ячейки Аль-Каиды», получали награды и повышение, а «террористы» - огромные срока.



Схема виртуальной вербовки, разработанная американской политической полицией, оказалась столь успешной, что была положена в основу организации деятельности автономных групп и террористов – одиночек «Исламского государства».



И скорее всего Халил Халилов попался именно в такие виртуальные сети, сведшие его с ума, сделавшие его убийцей и террористом.

В определенной степени эти ваххабитско - террористические паблики действуют так же, как известные «группы смерти», вроде «Синего кита» или «Тихого дома» - охмуряют человека, подавляют его волю, подчиняют его себе, и направляют его на суицидальный «квест» - совершение теракта, или присоединение к бандам на Ближнем Востоке . И целевая аудитория у этих групп похожая – молодые люди, только- только вышедшие из подросткового возраста, закомплексованные, часто инфантильные, у которых , не получается найти место в жизни. Война России и США: Под крышкой кипят бои и множатся жертвы



Тот же самый Халил Халилов, который в 22 года не учился, не мог найти работу, не служил в армии (в Дагестане далеко не всем удается попасть на срочную службу в армии), находился под контролем родителей (Отправляясь убивать людей, он наврал родителям, что едет в Кизляр лечить больной зуб). Скорее всего, он не видел в своей жизни никаких перспектив, и присоединение к ваххабитам, и ритуальную «присягу» ИГ он рассматривал, как возможность избавиться от статуса «лузера».



Как мы видим, этот юный недоумок сумел нанести удар в одно из самых потенциально болезненных мест. Направившие его «кураторы» вне всякого сомнения, стремятся спровоцировать конфликт между мусульманами и христианами.



И они прекрасно понимают, что кизлярской трагедии для этого может оказаться недостаточно. И значит ваххабитские «Синие киты» будут трудиться не покладая рук, превращая неустроенную молодежь в «живые бомбы».



К сожалению, приходиться констатировать, что жизнь, которую вел Халилов до того как попался на крючок вербовщиков террористов, довольно типична для сегодняшнего Дагестана. Не то, что большинство дагестанских семей не в состоянии оплатить образование своим детям, они не в состоянии устроить их на работу. При этом небольшая кучка «уважаемых людей», ведущая в республике шикарную жизнь (о которой мы получили представление в результате недавних арестов членов правительства), порождает у простых людей чувство вопиющей несправедливости, а подчас – жгучую зависть. То есть условия для появления новых убийц-суицидников, увы, присутствуют.

К этому можно присовокупить еще и огромную армию гастарбайтеров из Средней Азии, еще более обездоленных, да вдобавок рассматривающих окружающую среду, как чужую, а то и враждебную. Оторванные от своих семей, родителей, духовных наставников, которые могли бы «вправить им мозги», они становятся еще более легкой добычей ваххабитских проповедников. Достаточно сказать, что по данным правоохранительных структур Таджикистана чуть ли не 80 процентов граждан этой страны, оказавшиеся в бандах ИГ на Ближнем Востоке, были завербованы во время работы в России.



Ситуация тем серьезней, что против автономных боевых групп и террористов-одиночек бороться чрезвычайно сложно. Большинство методов оперативной деятельности, в том числе и агентурная работа, малоэффективны против них. Их и называют «спящими», поскольку известно о них становится только когда они «просыпаются».



И это значит, что против ваххабитских пабликов в соцсетях должна начаться жесточайшая борьба, причем не только силами спецслужб. Она должна стать по-настоящему всенародной - ведь это зло угрожает всем нам вне зависимости от национальности или религиозной принадлежности. Согласно сообщению РБК, сделанному со ссылкой на источник в МВД кизлярский убийца в прошлом году примкнул к запрещенной в России террористической организации ИГ, и входил в так называемую спящую ячейку.При этом известно, что Халилов не входил в списки уже известных участников радикальных организаций, а также не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.Из чего можно сделать вывод, что он не являлся членом какой либо ваххабитской общины (джамаата), поскольку в этом случае он попал бы в поле зрение правоохранительных структур ( В Дагестане на профилактический учет ставят всех салафитов).Об этом же свидетельствуют и показания родственников террориста Халила Халилова, которые приводит РИА Новости. Так дядя убийцы Ахмед рассказал, что Халил не проявлял никакой склонности к радикальному исламу. «Последний раз я видел Халила два месяца назад и очень удивился — он отрастил бороду. Я еще сказал ему, что с этой бородой он похож на горного козла, — продолжает родственник Халилова. — Племянник вроде бы общался с какой-то мусульманской общиной в Кизляре, но вряд ли это были экстремисты. У меня есть знакомые в правоохранительных органах — они сказали, что Халил не числился ни в каких бандформированиях».По словам родственника, он был тихим и скромным парнем, который занимался тем, что «помогал родителям по хозяйству».«В прошлом году его засватали, в этом должны были сыграть свадьбу. У него и ружья-то никогда не было. Непонятно, где он его взял», - рассказал Ахмед.СМИ сообщают, что у террориста был аккаунт в «Телеграме». И там он накануне теракта выложил свое видеообращение к дагестанским салафитам. Как сообщает EADaily, он упрекал их, что они «целыми днями в Интернете сидят». «Братья, когда я заходил в чаты на «Телеграм» канале, у меня иман (вера) слабел. Братья, вы думаете, что сможете выйти на джихад? Нет, не выйдете».Судя по всему, Халил Халилов был из категории «интернет – ваххабитов». И спящая ячейка могла состоять из него одного.Тут нужно сделать небольшое отступление. Вскоре после принятия «Патриотического акта», принятого Белым домом в 2001 году, американские спецслужбы, от которых «власть и общество» требовали результаты, научились «рубить палки» не выходя из кабинета, и не отрываясь от клавиатуры компьютера. В сети создавался «исламистский» сайт - ловушка, из его посетителей оперативники ФБР выбирали наиболее подходящих для вербовки, и начинали склонять их к «вступлению в Аль-Каиду (террористическая организация, запрещена в России)», а так же к привлечению к «джихаду» своих друзей и родственников. Потом они все вместе «присягали» террористической организации, и получали задачу на проведение теракта – все виртуально. На стадии «подготовки» их брал «с поличным» спецназ. После чего федеральные агенты рапортовали о ликвидации очередной «ячейки Аль-Каиды», получали награды и повышение, а «террористы» - огромные срока.Схема виртуальной вербовки, разработанная американской политической полицией, оказалась столь успешной, что была положена в основу организации деятельности автономных групп и террористов – одиночек «Исламского государства».И скорее всего Халил Халилов попался именно в такие виртуальные сети, сведшие его с ума, сделавшие его убийцей и террористом.В определенной степени эти ваххабитско - террористические паблики действуют так же, как известные «группы смерти», вроде «Синего кита» или «Тихого дома» - охмуряют человека, подавляют его волю, подчиняют его себе, и направляют его на суицидальный «квест» - совершение теракта, или присоединение к бандам на Ближнем Востоке . И целевая аудитория у этих групп похожая – молодые люди, только- только вышедшие из подросткового возраста, закомплексованные, часто инфантильные, у которых , не получается найти место в жизни.Тот же самый Халил Халилов, который в 22 года не учился, не мог найти работу, не служил в армии (в Дагестане далеко не всем удается попасть на срочную службу в армии), находился под контролем родителей (Отправляясь убивать людей, он наврал родителям, что едет в Кизляр лечить больной зуб). Скорее всего, он не видел в своей жизни никаких перспектив, и присоединение к ваххабитам, и ритуальную «присягу» ИГ он рассматривал, как возможность избавиться от статуса «лузера».Как мы видим, этот юный недоумок сумел нанести удар в одно из самых потенциально болезненных мест. Направившие его «кураторы» вне всякого сомнения, стремятся спровоцировать конфликт между мусульманами и христианами.И они прекрасно понимают, что кизлярской трагедии для этого может оказаться недостаточно. И значит ваххабитские «Синие киты» будут трудиться не покладая рук, превращая неустроенную молодежь в «живые бомбы».К сожалению, приходиться констатировать, что жизнь, которую вел Халилов до того как попался на крючок вербовщиков террористов, довольно типична для сегодняшнего Дагестана. Не то, что большинство дагестанских семей не в состоянии оплатить образование своим детям, они не в состоянии устроить их на работу. При этом небольшая кучка «уважаемых людей», ведущая в республике шикарную жизнь (о которой мы получили представление в результате недавних арестов членов правительства), порождает у простых людей чувство вопиющей несправедливости, а подчас – жгучую зависть. То есть условия для появления новых убийц-суицидников, увы, присутствуют.К этому можно присовокупить еще и огромную армию гастарбайтеров из Средней Азии, еще более обездоленных, да вдобавок рассматривающих окружающую среду, как чужую, а то и враждебную. Оторванные от своих семей, родителей, духовных наставников, которые могли бы «вправить им мозги», они становятся еще более легкой добычей ваххабитских проповедников. Достаточно сказать, что по данным правоохранительных структур Таджикистана чуть ли не 80 процентов граждан этой страны, оказавшиеся в бандах ИГ на Ближнем Востоке, были завербованы во время работы в России.Ситуация тем серьезней, что против автономных боевых групп и террористов-одиночек бороться чрезвычайно сложно. Большинство методов оперативной деятельности, в том числе и агентурная работа, малоэффективны против них. Их и называют «спящими», поскольку известно о них становится только когда они «просыпаются».И это значит, что против ваххабитских пабликов в соцсетях должна начаться жесточайшая борьба, причем не только силами спецслужб. Она должна стать по-настоящему всенародной - ведь это зло угрожает всем нам вне зависимости от национальности или религиозной принадлежности. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 172 Источник Похожие новости Пятый год еврокошмара Немецкие солдаты «сдержат Россию»? Война России и США: Под крышкой кипят бои и множатся жертвы

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