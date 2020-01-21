Сингапур готовится помогать США • 82 • Аналитика

F-15SG ВВС Сингапура

В начале января 2020 года Сингапур получил одобрение на приобретение в США дюжины самолетов F-35B вместе с запасными двигателями и частями, электроникой, оборудованием, тренажерами и другой необходимой техникой. Стоимость контракта составит 2,75 млрд. долларов.



В общем, довольно проходная новость, на первый взгляд, тем более что сингапурские представители не делали на этом особенного акцента. Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен подчеркнул, что новейшие самолеты предназначены для постепенной замены истребителей F-16 C/D, которых в ВВС Сингапура ныне 60 единиц.



Вроде бы и немного этих самолетов. 12 единиц — это половина эскадрильи ВВС Сингапура по количеству; вероятно, самолеты этого типа будут сведены в отдельную эскадрилью. Но все же что-то в этой новости есть. Сингапуру мало что угрожает, чтобы вот так брать и вооружаться.







Сингапур — это маленький, но хорошо вооруженный остров

Сингапур и так неплохо вооружен, неплохо для такого маленького островного государства. В армии насчитывается 72 тысячи человек. ВВС Сингапура — это 319 самолетов и вертолетов различных типов и 14,8 тыс. человек персонала, размещенного на четырех крупных авиабазах. Основу ударной мощи сингапурской авиации теперь составляют 40 F-15SG и 60 F-16 C/D.





Схема авиабаз Сингапура

Есть еще один фактор, который серьезно увеличивает военный потенциал Сингапура. Он состоит в тесных союзнических отношениях с США и их союзниками. Сингапур, в частности, входит в военное соглашение Five Power Defense Arrangement вместе с Великобританией, Австралией, Новой Зеландией и Малайзией. Сингапур оказывает поддержку США в регионе. Американские самолеты могут посещать авиабазу Paya Lebar, а военные корабли могут заходить в военно-морскую базу Sembawang. Проводятся совместные военные учения. Например, в октябре 2019 года американские и сингапурские военные корабли потопили списанный американский фрегат USS Ford (FFG-54). То есть две страны готовятся воевать вместе, и это обстоятельство делает Сингапур де-факто частью американской коалиции в западной части Тихого океана. США к этому относятся серьезно, раз активно участвуют в вооружении ВВС Сингапура новейшими самолетами.



Контроль Малаккского пролива

Это неудивительно, поскольку речь идет о стратегических интересах. Сингапур расположен у восточного выхода из Малаккского пролива — важнейшей судоходной магистрали в Юго-Восточной Азии, по которой идет главный морской грузопоток из Азии в Европу и Африку. В год проливом проходят около 50 тысяч торговых судов. Судоходный фарватер проходит вдоль южного берега острова, и Сингапур контролирует воздушное пространство над ним.





Судоходство по Малаккскому проливу

Потому маленький остров имеет огромное значение в вероятной морской блокаде Китая. В случае крупного американо-китайского конфликта Сингапур, конечно, выступит на стороне США и сможет ввести запрет на проход китайских судов по Малаккскому проливу, что создаст серьезные и трудноразрешимые проблемы для Китая.



Китай же ничего с этим поделать не сможет. Он не имеет таких новейших самолетов, чтобы противостоять новейшей сингапурской авиации, и не имеет возможностей создать свое численное превосходство в воздухе в районе Малаккского пролива (пролив за пределами боевого радиуса китайских самолетов, базирующихся на береговых аэродромах). Теоретически, если бы Китай имел бы три полноценных авианосца, он мог бы попытаться обеспечить проход своих судов проливом. Но у авианосного китайского флота в случае конфликта будет много других, не менее важных задач. Так что Малаккский пролив будет закрыт, и Китай вскрыть его военной силой не сможет. Это факт очень большой стратегической важности.



Помощь США в конфликте с Китаем

Но одним контролем пролива дело не ограничивается. ВВС Сингапура явно готовятся воевать далеко от родных аэродромов. На авиабазе Paya Lebar базируются все сорок А-15SG из состава 142-й и 149-й эскадрилий и здесь же базируются пять воздушных топливозаправщиков КС-130В из состава 122-й эскадрильи. На авиабазе Changi East базируется 20 самолетов F-16D 145-й эскадрильи и четыре воздушных топливозаправщика A330 MRTT 112-й эскадрильи. По существу, это воздушные соединения, в которых истребителям приданы самолеты-заправщики. С дозаправкой в воздухе самолеты ВВС Сингапура могут действовать почти во всей акватории Южно-Китайского моря.



И куда же могут направиться сингапурские истребители с заправщиками? Единственный район за пределами боевого радиуса сингапурских самолетов без дозаправки в воздухе, где в принципе можно ожидать боевых действий, — это спорные острова Спратли в Южно-Китайском море, около 1500 км к северо-востоку от Сингапура.



Интересно то, что Сингапур приобретает самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, хотя не имеет особых проблем с базированием своей авиации на наземных аэродромах. Удаленных островов, где требовалось бы присутствие авиации и где трудно было бы построить полноценный аэродром, у Сингапура тоже нет. В США, Великобритании и Японии F-35B предназначаются для базирования на авианесущих кораблях: авианосцах, больших десантных кораблях или на вертолетоносцах, как в Японии. Однако в сингапурском военно-морском флоте таких кораблей нет и, вероятно, не предвидится.



Отсюда можно заключить следующее. Предполагается, что сингапурские F-35B могут действовать при поддержке авианесущих кораблей США или Японии. Например, американские корабли типа Wasp или аналогичные им японские корабли типа Izumo могут обеспечивать действия этих самолетов.



Так что приобретение Сингапуром новейших самолетов, в сущности, представляет собой усиление союзных американцам сил в Южно-Китайском море на случай обострения обстановки, схватки за спорные острова, демонстрации силы и тому подобных силовых акций. Для обороны острова F-35B явно избыточны; у Сингапура нет близких противников, которые могли бы бросить ему вызов. Отношения с Индонезией дружественные и партнерские, отношения с Вьетнамом также преследуют цели развития стратегического партнерства. Недавняя полемика по поводу вторжения Вьетнама в Кампучию в 1979 году, в которой премьер-министр Сингапура Ли Сянлун обвинял Вьетнам, не повлияла на отношения двух стран и не могла быть причиной для закупки вооружений. Остается только вариант помощи США в возможном конфликте с Китаем.



Помощь может быть весьма действенной. В сочетании с авианесущими кораблями союзников сингапурские F-35B вообще могут оказаться в самых неожиданных местах вроде Тайваня или Окинавы и могут действовать в составе смешанных соединений.







Поскольку самолеты требуют развертывания наземного обслуживания, покупка этих самолетов Сингапуром создает принципиальную возможность для F-35 союзников (США, Великобритании, Австралии, Японии) базироваться и обслуживаться на сингапурских авиабазах. Особенно для Великобритании, обладающей 15 самолетами F-35B. Эта возможность снижает зависимость авиации США и их союзников от дозаправки в воздухе и облегчает ведение вероятных боевых действий. В начале января 2020 года Сингапур получил одобрение на приобретение в США дюжины самолетов F-35B вместе с запасными двигателями и частями, электроникой, оборудованием, тренажерами и другой необходимой техникой. Стоимость контракта составит 2,75 млрд. долларов.В общем, довольно проходная новость, на первый взгляд, тем более что сингапурские представители не делали на этом особенного акцента. Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен подчеркнул, что новейшие самолеты предназначены для постепенной замены истребителей F-16 C/D, которых в ВВС Сингапура ныне 60 единиц.Вроде бы и немного этих самолетов. 12 единиц — это половина эскадрильи ВВС Сингапура по количеству; вероятно, самолеты этого типа будут сведены в отдельную эскадрилью. Но все же что-то в этой новости есть. Сингапуру мало что угрожает, чтобы вот так брать и вооружаться.Сингапур и так неплохо вооружен, неплохо для такого маленького островного государства. В армии насчитывается 72 тысячи человек. ВВС Сингапура — это 319 самолетов и вертолетов различных типов и 14,8 тыс. человек персонала, размещенного на четырех крупных авиабазах. Основу ударной мощи сингапурской авиации теперь составляют 40 F-15SG и 60 F-16 C/D.Есть еще один фактор, который серьезно увеличивает военный потенциал Сингапура. Он состоит в тесных союзнических отношениях с США и их союзниками. Сингапур, в частности, входит в военное соглашение Five Power Defense Arrangement вместе с Великобританией, Австралией, Новой Зеландией и Малайзией. Сингапур оказывает поддержку США в регионе. Американские самолеты могут посещать авиабазу Paya Lebar, а военные корабли могут заходить в военно-морскую базу Sembawang. Проводятся совместные военные учения. Например, в октябре 2019 года американские и сингапурские военные корабли потопили списанный американский фрегат USS Ford (FFG-54). То есть две страны готовятся воевать вместе, и это обстоятельство делает Сингапур де-факто частью американской коалиции в западной части Тихого океана. США к этому относятся серьезно, раз активно участвуют в вооружении ВВС Сингапура новейшими самолетами.Это неудивительно, поскольку речь идет о стратегических интересах. Сингапур расположен у восточного выхода из Малаккского пролива — важнейшей судоходной магистрали в Юго-Восточной Азии, по которой идет главный морской грузопоток из Азии в Европу и Африку. В год проливом проходят около 50 тысяч торговых судов. Судоходный фарватер проходит вдоль южного берега острова, и Сингапур контролирует воздушное пространство над ним.Потому маленький остров имеет огромное значение в вероятной морской блокаде Китая. В случае крупного американо-китайского конфликта Сингапур, конечно, выступит на стороне США и сможет ввести запрет на проход китайских судов по Малаккскому проливу, что создаст серьезные и трудноразрешимые проблемы для Китая.Китай же ничего с этим поделать не сможет. Он не имеет таких новейших самолетов, чтобы противостоять новейшей сингапурской авиации, и не имеет возможностей создать свое численное превосходство в воздухе в районе Малаккского пролива (пролив за пределами боевого радиуса китайских самолетов, базирующихся на береговых аэродромах). Теоретически, если бы Китай имел бы три полноценных авианосца, он мог бы попытаться обеспечить проход своих судов проливом. Но у авианосного китайского флота в случае конфликта будет много других, не менее важных задач. Так что Малаккский пролив будет закрыт, и Китай вскрыть его военной силой не сможет. Это факт очень большой стратегической важности.Но одним контролем пролива дело не ограничивается. ВВС Сингапура явно готовятся воевать далеко от родных аэродромов. На авиабазе Paya Lebar базируются все сорок А-15SG из состава 142-й и 149-й эскадрилий и здесь же базируются пять воздушных топливозаправщиков КС-130В из состава 122-й эскадрильи. На авиабазе Changi East базируется 20 самолетов F-16D 145-й эскадрильи и четыре воздушных топливозаправщика A330 MRTT 112-й эскадрильи. По существу, это воздушные соединения, в которых истребителям приданы самолеты-заправщики. С дозаправкой в воздухе самолеты ВВС Сингапура могут действовать почти во всей акватории Южно-Китайского моря.И куда же могут направиться сингапурские истребители с заправщиками? Единственный район за пределами боевого радиуса сингапурских самолетов без дозаправки в воздухе, где в принципе можно ожидать боевых действий, — это спорные острова Спратли в Южно-Китайском море, около 1500 км к северо-востоку от Сингапура.Интересно то, что Сингапур приобретает самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, хотя не имеет особых проблем с базированием своей авиации на наземных аэродромах. Удаленных островов, где требовалось бы присутствие авиации и где трудно было бы построить полноценный аэродром, у Сингапура тоже нет. В США, Великобритании и Японии F-35B предназначаются для базирования на авианесущих кораблях: авианосцах, больших десантных кораблях или на вертолетоносцах, как в Японии. Однако в сингапурском военно-морском флоте таких кораблей нет и, вероятно, не предвидится.Отсюда можно заключить следующее. Предполагается, что сингапурские F-35B могут действовать при поддержке авианесущих кораблей США или Японии. Например, американские корабли типа Wasp или аналогичные им японские корабли типа Izumo могут обеспечивать действия этих самолетов.Так что приобретение Сингапуром новейших самолетов, в сущности, представляет собой усиление союзных американцам сил в Южно-Китайском море на случай обострения обстановки, схватки за спорные острова, демонстрации силы и тому подобных силовых акций. Для обороны острова F-35B явно избыточны; у Сингапура нет близких противников, которые могли бы бросить ему вызов. Отношения с Индонезией дружественные и партнерские, отношения с Вьетнамом также преследуют цели развития стратегического партнерства. Недавняя полемика по поводу вторжения Вьетнама в Кампучию в 1979 году, в которой премьер-министр Сингапура Ли Сянлун обвинял Вьетнам, не повлияла на отношения двух стран и не могла быть причиной для закупки вооружений. Остается только вариант помощи США в возможном конфликте с Китаем.Помощь может быть весьма действенной. В сочетании с авианесущими кораблями союзников сингапурские F-35B вообще могут оказаться в самых неожиданных местах вроде Тайваня или Окинавы и могут действовать в составе смешанных соединений.Поскольку самолеты требуют развертывания наземного обслуживания, покупка этих самолетов Сингапуром создает принципиальную возможность для F-35 союзников (США, Великобритании, Австралии, Японии) базироваться и обслуживаться на сингапурских авиабазах. Особенно для Великобритании, обладающей 15 самолетами F-35B. Эта возможность снижает зависимость авиации США и их союзников от дозаправки в воздухе и облегчает ведение вероятных боевых действий. Дмитрий Верхотуров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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