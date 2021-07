Синергия жадности и лжи – о связях Big Pharma и медиакорпораций

Куда устремлены все мировые потоки богатства

С месяц назад популярной в Интернете сделалась статья The Same Shady People Own Big Pharma and the Media (Одни и те же теневые люди владеют Большой Фармой и медиа) Джозефа Мерколы (Joseph Mercola).

Меркола в Америке – фигура известная. Медик с врачебной практикой более четверти века, специалист в областях биологии и химии, он с 1997 года ведёт сайт Mercola.com, который считается информационным ресурсом № 1 по натуральному оздоровлению. В 2000-е годы разоблачил аферу Большой Фармы под названием «СПИД». Сейчас борется с кампанией повальной вакцинации от COVID-19.

Последняя книга Мерколы – The Truth About COVID-19: Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal (Правда о COVID-19: раскрытие истинных целей Великой перезагрузки, локдаунов, паспортов вакцинации и новой нормальности) – написана в соавторстве с Ронни Камминсом (Ronnie Cummins), учредителем и директором Ассоциации потребителей органических продуктов (Organic Consumers Association, OCA). Предисловие к книге принадлежит перу Роберта Кеннеди-младшего (Robert F. Kennedy, Jr.), племянника убитого в 1963 году президента Джона Кеннеди.

Если книгу The Truth About COVID-19… в Америке читают десятки тысяч людей, то статью The Same Shady People… уже прочитали миллионы и не только в Америке.

Меркола выходит далеко за рамки медицинской тематики – на уровень организаций, венчающих пирамиду реальной власти в Америке. Он начинает свои рассуждения с вопроса: «Что общего у «Нью-Йорк таймс» и большинства СМИ с «Биг Фарма»?» И отвечает: они «в основном принадлежат BlackRock и Vanguard Group, двум крупнейшим фирмам по управлению активами в мире». Эти две компании «образуют секретную монополию, которая владеет почти всем остальным, что только можно придумать».

Мир сегодня, пишет Меркола, устроен по принципу пирамиды: «Более мелкие инвесторы принадлежат более крупным инвесторам. Те, в свою очередь, принадлежат ещё более крупным инвесторам. Видимая вершина этой пирамиды показывает только две компании… – Vanguard и BlackRock. Они образуют некий картель, перекрестно участвуя в капитале друг друга».

Из двух корпораций Vanguard является намного более «тёмной». Эта непубличная компания принадлежит разным фондам и компаниям, за которыми стоят другие инвесторы. Распутать этот клубок до конца, чтобы понять, кто есть кто, еще никому не удалось. В то же время «беглый взгляд предполагает, что Rothschild Investment Corp. и Edmond De Rothschild Holding являются здесь двумя главными заинтересованными сторонами», пишет Меркола. В коротком списке возможных конечных инвесторов и бенефициаров Vanguard Меркола называет также итальянскую семью Орсини, американскую семью Бушей, семьи Дюпонов, Морганов, Вандербильтов и Рокфеллеров.

От себя добавлю: список Мерколы очень напоминает список конечных акционеров ФРС США. Есть версия, что конечные акционеры Федерального резерва решили создать себе запасной аэродром в виде таинственной корпорации Vanguard. В предыдущей статье я показал стремительный взлет Vanguard. Ещё 2000 году у неё не было вообще крупных пакетов акций (от 5 процентов и выше) американских компаний топ-500, а через 15 лет доля компаний из топ-500, в капитале которых доля Vanguard составляла 5 процентов и более, подскочила до 94,3%.

По такому показателю, как доля инвестиционного гиганта в совокупном акционерном капитале американских топ-500, а также по показателю доли в совокупных голосах акционеров американских топ-500 Vanguard в 2000 году занимала третье место после BlackRock и State Street. К 2015 году она вышла на первое место и сейчас его удерживает. К концу прошлого года активы под управлением Vanguard превысили 7 трлн. долл. Активы ФРС к тому моменту также достигли 7 трлн. долл. Меркола ссылается на отчет Bloomberg, в котором говорится, что в 2028 году Vanguard и BlackRock будут контролировать активы в 20 триллионов долларов.

Автор статьи приводит и такую цифру: BlackRock и Vanguard владеют в общей сложности примерно 1600 американскими фирмами, совокупный доход которых в 2015 году составил 9,1 триллиона долларов.

Далее Меркола переходит к компаниям Большой Фармы. Vanguard и BlackRock присутствуют в капитале всех ведущих фармацевтических компаний США. Так, в феврале 2020 года BlackRock и Vanguard были двумя крупнейшими акционерами фармацевтического гиганта GlaxoSmithKlineс 7% и 3,5% акций соответственно. В Pfizer собственники поменялись местами: Vanguard стал главным инвестором, а BlackRock – вторым по величине акционером.

СМИ, контролируемые этой «Большой двойкой», постоянно подыгрывают Большой Фарме. Как отмечает Меркола, «Большая двойка» «стирает границы между частным капиталом и государственными делами». Применительно к истории с COVID-19 это означает, что органы здравоохранения США получают команды от Большой Фармы, которая имеет уникальную возможность обогатиться на борьбе с коронавирусом.

Меркола ссылается на доклад международной неправительственной организации Global Justice Nowот декабря 2020 года «Ужасная история Большой Фармы», где рассматривается «позорная история семи ведущих фармацевтических компаний мира, которые в настоящее время разрабатывают и производят лекарства и «вакцины» на основе генов против COVID-19, в то время как основные средства массовой информации помогают подавлять информацию о легкодоступных старых препаратах, обладающих высокой степенью эффективности против инфекции». Это те самые легкодоступные старые препараты, которые Меркола многие годы пропагандирует через свой информационный ресурс Mercola.com.

Увы, силы неравны. На стороне Биг Фармы – мощные СМИ под контролем «Большой двойки». Как отмечает Меркола, по состоянию на май 2021 года главным акционером New York Times была Vanguard Group., которой принадлежало 8,11% капитала этой медиакорпорации. На втором месте находилась компания BlackRock с долей 7,43%. Vanguard и BlackRock являются также крупнейшими акционерами в Time Warner, Comcast, Disney и News Corp. – в четырёх из шести медиакомпаний, контролирующих более 90% медиарынка США. Помимо этого, пара BlackRock / Vanguard владеет акциями всех ведущих цифровых компаний Силиконовой долины: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook и Alphabet Inc.

Заключает Меркола свою статью следующими словами: «Кажется совершенно очевидным, что пандемия COVID-19 была организована для того, чтобы привести к … Новому мировому порядку – Великой перезагрузке. И в основе всего этого, в центре, к которому устремляются все мировые потоки богатства, мы находим BlackRock и Vanguard».

P.S. 2 июля Джозеф Меркола опубликовал новую статью COVID Vaccine Deathsand Injuries Are Secretly Buried (Смертные случаи и травмы от вакцины COVID тайно похоронены). Там мы находим интересные подробности о деятельности Большой Фармы.

Сейчас против трех американских фармацевтических корпораций, выступающих производителями вакцин от COVID-19, в федеральных судах и судах штатов возбуждены десятки гражданских и уголовных исков. Пока речь идет об исках, связанных не с новейшими вакцинами, а с иными медицинскими препаратами, которые стали причинами смертей и утраты здоровья. Ответчиками выступают Pfizer, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Общая сумма требований по искам в виде штрафов и компенсаций – 8,6 млрд. долл.