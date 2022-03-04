Синдзо Абэ угрожает России и Китаю ядерным оружием

Жёсткий ответ Пекина был дан незамедлительно

Годами российские СМИ изображали теперь уже бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ чуть ли не «другом России». С фотографий в прессе он неизменно смотрел улыбающимся и радушным.

И лишь немногие специалисты по Японии напоминали, что Абэ – не тот, за кого себя выдаёт, посещая нашу страну. В Японии он характеризуется как «ястреб», выступающий против пацифистской Конституции и требующий ремилитаризации страны. Более того, Абэ является духовным отцом и руководителем одной из наиболее массовых реакционных националистических организаций Страны восходящего солнца – «Ниппон кайги» (Японский конгресс).

А свои улыбки Абэ расточал в Москве с одной целью – склонить российских партнеров по переговорам к уступке законно принадлежащих России южнокурильских островов – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Плоских, Хабомаи по-японски. Однако все поползновения Токио в отношении наших дальневосточных земель Москвой были отвергнуты.

Абэ не простил это российскому лидеру. Не допускаю, чтобы без его участия как человека, сохраняющего большое влияние на политику Японии, президент В. Путин был беспрецедентным образом включен в «проскрипционный список» российских лиц, подвергнутых японским правительством «санкциям за Украину». Чисто японская месть, близкая к иезуитской.

Являясь главой крупнейшей фракции в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и доном этой партии, Абэ играет роль деятеля, именуемого в Японии «куромаку» – человека в черном, двигающего кукол-марионеток. При этом Абэ позволяет себе открыто критиковать нынешнего премьер-министра Фумио Кисиду, указывать ему, как поступать в том или ином случае.

Ярким примером такого поведения стали призывы Абэ «обсудить размещение в Японии американского ядерного оружия на фоне обострения украинского кризиса и возможности нападения Пекина на Тайвань» (The Guardian). «В НАТО Германия, Бельгия, Нидерланды и Италия участвуют в программе совместного использования ядерного оружия, размещая у себя американское ядерное оружие, – заявил Абэ. – Мы должны понять, как поддерживается безопасность по всему миру, и отказаться от табу на возможность открытой дискуссии… В обсуждении того, как защитить Японию и жизни её людей в этой реальности, мы должны уверенно рассматривать различные варианты».

Ответить Абэ было поручено министру обороны Нобуо Киси, который отверг «возможность размещения ядерного оружия США на территории страны». В ходе дебатов в бюджетной комиссии парламента министром обороны было заявлено: «Если такая система подразумевает под собой, что ядерное оружие США будет размещаться на нашей территории даже в мирное время и может быть установлено на наши истребители в случае непредвиденных обстоятельств, это никогда не будет допущено. Нет никаких изменений в нашей позиции в приверженности трем неядерным принципам».

В таком же духе выступил и премьер Кисида, на словах осудив предложение Абэ о начале переговоров по поводу участия в программе совместного использования ядерного оружия: «Это неприемлемо, если учесть позицию нашей страны по сохранению трёх неядерных принципов».

Лично я эти слова японского министра обороны и премьер-министра о «трёх неядерных принципах», кроме как скептически, воспринять не могу. Ибо «принципы» давным-давно нарушены и выхолощены. Во всяком случае, один из них – о запрете ввоза ядерного оружия на территорию Японии. Ведь в 2010 году, во время нахождения у власти Демократической партии, были раскрыты секретные документы 1960 года, в которых правительства Японии и США договаривались о том, что официальный Токио «молчаливо соглашается с наличием ядерного оружия на прибывающих в страну американских кораблях и самолетах».

Кроме как издевательством над своим народом и мировой общественностью нельзя назвать тот факт, что через семь лет, в 1967 году, имевшая тайные соглашения с американцами правящая ЛДП провозгласила «три неядерные принципа», в том числе не допускающие ввоз в страну любого ядерного оружия.

Припоминаю состоявшийся еще до разоблачений 2010 года разговор с видным японским депутатом парламента. Тогда на мой иронический вопрос: «Это что же получается, регулярно посещающие базы в Японии американские ударные авианосцы, атомные подводные лодки перед заходом в порты вашей страны сбрасывают ядерные бомбы, ракеты и торпеды в море что ли?» собеседник ответил лишь саркастической улыбкой.

Достаточно изучив за многие годы общения политическую культуру и менталитет японских «слуг народа», могу определенно утверждать, что предложение Абэ – не какой-то выверт, а продуманный манёвр. И момент для манёвра выбран прицельно.

Усматриваю прямую связь зондажа Абэ с безрассудными призывами обанкротившегося Зеленского к обретению Украиной ядерного оружия. И слова бывшего японского премьера об американском ядерном оружии в Японии – это лишь для отвода глаз: в действительности речь идёт об оснащении ядерными бомбами и боеголовками ракет японских сил самообороны. Япония давно технически способна создать такое оружие массового уничтожения, а может быть, уже имеет его образцы.

Приуроченные к специальной военной операции российских войск на Украине слова Абэ направлены в первую очередь в адрес России и Китая. Он этого не скрывает, призывая «отказаться от табу на обсуждение этой темы на фоне обострения ситуации на Украине, а также возможной агрессии Пекина в отношении Тайваня».

Жёсткий ответ Пекина был дан незамедлительно. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что «японские политики часто распространяли ложные утверждения по поводу Тайваня и даже делали откровенно лживые заявления, нарушающие три неядерных принципа страны». Он призвал Японию «глубоко задуматься» над своей историей и быть острожной в словах и поступках, касающихся тайваньской проблемы, чтобы не накликать на себя беду.

Пекин прямо обвинил Абэ в попытке возрождения японского милитаризма. «Есть не только доля иронии, но и огромный реальный риск в том, что группа людей в единственной стране в мире, на которую были сброшены атомные бомбы, стала призывать к тому, чтобы сторона, ответственная за эти бомбардировки, разместила ядерное оружие на её же территории», – написала китайская Global Times.