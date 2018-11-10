Синдзо Абэ согласен на два курильских острова – японские СМИ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может поменять тактику на переговорах с Россией по поводу южных Курил и вернуться к формуле, которую предлагал еще СССР 60 лет назад: передача двух островов после подписания мирного договора. Об этом пишут японские СМИ.

Япония может пойти на подписание мирного соглашения с Россией по формуле 1956 года, которая предполагает передачу японской стороне двух островов – Хабомаи и Шикотана. На такую формулу согласился японский премьер Синдзо Абэ.

Такие данные есть у японской газеты Mainichi Shimbun. По ее данным премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет ускорить подписание мирного соглашения и готов предложить президенту России Владимиру Путину формулу подписания, предложенную еще в 1956 году.

Тогда СССР предлагал подписать Японии мирный договор и после него рассмотреть вопрос передачи Хабомаи и Шикотана. При этом вопрос островов Кунашир и Итуруп советской стороной не рассматривалась. По данным японских СМИ правительство японии готово согласиться на схему 60-летней давности.

Отметим, что до сих пор японские власти отказывались подписать мирный договор до передачи всех южных Курил.