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Синдзо Абэ согласен на два курильских острова – японские СМИ

10 ноября 2018, 07:09  •  175 • Политика
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может поменять тактику на переговорах с Россией по поводу южных Курил и вернуться к формуле, которую предлагал еще СССР 60 лет назад: передача двух островов после подписания мирного договора. Об этом пишут японские СМИ.
Япония может пойти на подписание мирного соглашения с Россией по формуле 1956 года, которая предполагает передачу японской стороне двух островов – Хабомаи и Шикотана. На такую формулу согласился японский премьер Синдзо Абэ.
Такие данные есть у японской газеты Mainichi Shimbun. По ее данным премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет ускорить подписание мирного соглашения и готов предложить президенту России Владимиру Путину формулу подписания, предложенную еще в 1956 году.
Тогда СССР предлагал подписать Японии мирный договор и после него рассмотреть вопрос передачи Хабомаи и Шикотана. При этом вопрос островов Кунашир и Итуруп советской стороной не рассматривалась. По данным японских СМИ правительство японии готово согласиться на схему 60-летней давности.
Отметим, что до сих пор японские власти отказывались подписать мирный договор до передачи всех южных Курил.

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