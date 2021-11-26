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Символизм на саммите в Сочи: Путин преподнёс оливковые ветви
26 ноября 2021, 22:10 • 175 • Политика
Владимир Путин подарил главе Азербайджана и премьер-министру Армении оливковые ветви. "Символизирует мир и благополучие", - пояснил президент России.
На "карабахском" саммите в Сочи президент России Владимир Путин преподнёс главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьеру Армении Николу Пашиняну символический подарок. Лидеры получили от главы России по статуэтке в виде оливковой ветви.
Подарок был представлен на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров. Каждая из статуэток выполнена из золота и выглядит как изящная оливковая ветвь с плодами. На постаментах имеется надпись: "Сочи 26 ноября 2021 г".
- сказал Путин.
Также он отметил, что переговоры с лидерами Армении и Азербайджана вышли очень продуктивными. И по итогам совместной работы было подписано общее заявление.
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