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Символизм на саммите в Сочи: Путин преподнёс оливковые ветви

26 ноября 2021, 22:10  •  175 • Политика
Владимир Путин подарил главе Азербайджана и премьер-министру Армении оливковые ветви. "Символизирует мир и благополучие", - пояснил президент России.
На "карабахском" саммите в Сочи президент России Владимир Путин преподнёс главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьеру Армении Николу Пашиняну символический подарок. Лидеры получили от главы России по статуэтке в виде оливковой ветви.
Подарок был представлен на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров. Каждая из статуэток выполнена из золота и выглядит как изящная оливковая ветвь с плодами. На постаментах имеется надпись: "Сочи 26 ноября 2021 г".
Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие,
- сказал Путин.
Также он отметил, что переговоры с лидерами Армении и Азербайджана вышли очень продуктивными. И по итогам совместной работы было подписано общее заявление.

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