Символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской и поэтому не подпадает под действие закона о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов. Такое решение вынес Шестой апелляционный административный суд Киева.Об этом говорится на сайте суда.Экс-глава института Нацпамяти, а ныне народный депутат Владимир Вятрович в 2017 году заявил, что символика СС «Галичина» не относится к символике национал-социалистического режима, запрещённого на Украине.В том же году Наталья Мясникова подала иск с просьбой признать противоправными действия УИНП и его председателя относительно заключения о символике СС «Галичина», а также «запретить ответчикам пропаганду символики дивизии с учётом дальнейших изменений её названия». Также истец просила обязать ответчиков опровергнуть информацию о символике дивизии четырнадцатый гренадерской дивизии войск СС «Галичина».По словам адвоката истца Людмилы Зиновьевой, сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу Института Нацпамяти и удовлетворил её, отменив тем самым решение нижестоящего суда, который признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской.Адвокат рассказала журналистам, что решение суда стало для неё неожиданностью, и она в недоумении.По её словам, она будет подавать на решение Апелляционного суда кассационную жалобу в Верховный Суд.Кроме того, Зиновьева сообщила о поступающих ей угрозах от неизвестных: приходили СМС-ки, а возле дома появились наклейки. Она написала заявление в полицию, по которому открыто уголовное производство по ст. 398 (угрозы защитнику или представителю лица) УК Украины. То есть воспрепятствование адвокатской деятельностиОна добавила, что судьи также жаловались на аналогичные угрозы.«И я услышала в судебном заседании сегодня, что каждому из судей поступили такие же СМС-сообщения, и они также обратились в соответствующие органы о том, что это вмешательство в судебную деятельность», — рассказала адвокат.«6-й Апелляционный суд Киева отменил запрет на символику СС «Галичина», тем самым, легализовав нацизм на Украине. Это решение лишний раз доказывает, что закон о запрете символов тоталитарных режимов имел целью исключительно борьбу с советским наследием. Чтобы в зачищенное от него общественное сознание завести пантеон нацистов и коллаборантов Третьего Рейха, судебными фокусами выводя их за рамки осуждённой Нюрнбергом преступной организации», — прокомментировал решение суда одесский политик Вячеслав Азаров.Отметим, 14-я гренадерская дивизия войск СС «Галичина», укомплектованная украинцами — подразделение в составе войск Ваффен-СС Германии, существовавшее в 1943—1945 годах, которые Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией.