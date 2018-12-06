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«Символично»: Порошенко выступил на фоне указывающей на него надписи «Опасно» - фото
06 декабря 2018, 23:24 • 58 • Политика
Глава Украины Петр Порошенко выступил перед военными на фоне указывающей на него стрелки с надписью «Опасно» на русском языке. Символизм произошедшего прокомментировал политолог Владимир Корнилов.
Президент Украины Петр Порошенко выступил перед украинскими военными на фоне модернизированного советского самолета. На его борту можно отчетливо увидеть надпись «Опасно» на русском языке, а также стрелку, указывающую точно на украинского лидера.
Соответствующий кадр с записи выступления президента Украины опубликовал российский политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что зрелище довольно символичное.
Напомним, что на украинском языке, за чистоту которого яростно борется в том числе и президент Украины, слово «опасно» пишется как «небезпечно».
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