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«Символично»: Порошенко выступил на фоне указывающей на него надписи «Опасно» - фото

06 декабря 2018, 23:24  •  58 • Политика
Глава Украины Петр Порошенко выступил перед военными на фоне указывающей на него стрелки с надписью «Опасно» на русском языке. Символизм произошедшего прокомментировал политолог Владимир Корнилов.
Президент Украины Петр Порошенко выступил перед украинскими военными на фоне модернизированного советского самолета. На его борту можно отчетливо увидеть надпись «Опасно» на русском языке, а также стрелку, указывающую точно на украинского лидера.
Соответствующий кадр с записи выступления президента Украины опубликовал российский политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что зрелище довольно символичное.
«Символично. А мне интересно, это ж он выступал на фоне супер-пупер «модернизированных» самолетов? А надписи на русском языке даже закрасить не смогли? Или боятся, что десантура мовы не поймет?» - написал Корнилов в Twitter.
«А когда испытывали якобы новую ракету. Офицеры-операторы все только на русском. Одни агенты!» - смеются люди в комментариях.
Напомним, что на украинском языке, за чистоту которого яростно борется в том числе и президент Украины, слово «опасно» пишется как «небезпечно».
Сегодня во время выступления Порошенко на него указывала стрелка с надписью «Опасно». Символично.
А мне интересно, это ж он выступал на фоне супер-пупер «модернизированных» самолётов? А надписи на русском языке даже закрасить не смогли? Или боятся, что десантура мовы не поймёт? pic.twitter.com/jxDgpz7oFv
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 6 декабря 2018 г.

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