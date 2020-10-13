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Символическое партнёрство: может ли Польша помочь Украине стать членом НАТО

13 октября 2020, 02:05  •  42 • В мире
По итогам переговоров президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда заявили о необходимости дальнейшего развития возможностей литовско-польско-украинской бригады, созданной тремя странами для участия в операциях под эгидой ЕС, ООН и НАТО. Также оба лидера «подчеркнули важность» предоставления Украине статуса партнёра альянса с расширенными возможностями. Как полагают эксперты, Варшаву и Киев сближает антироссийская повестка. Кроме того, Украина рассчитывает на помощь соседа на пути интеграции в западный военный блок, однако Польша не обладает для этого достаточным влиянием, считают аналитики.
 
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда © president.gov.ua
 

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда намерены укрепить потенциал литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG). Об этом они сообщили в совместном заявлении по итогам переговоров в Киеве.

«Подтверждаем необходимость дальнейшего развития возможностей и потенциала литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского», — говорится в документе.

Также Киев выразил Варшаве благодарность за практическую поддержку «евроатлантических стремлений Украины, прежде всего в процессе реформирования национального сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО».

«Обе стороны подчёркивают важность предоставления Североатлантическим альянсом Украине статуса партнёра с расширенными возможностями», — отмечается в заявлении Дуды и Зеленского.

«Заявление о намерениях»

 

LITPOLUKRBRIG была создана в сентябре 2014 года. Бригада получила наименование в честь гетмана Константина Острожского, который был военным и государственным деятелем Великого княжества Литовского. За свою политическую карьеру он возглавлял несколько кампаний против русского государства.

Основу бригады LITPOLUKRBRIG составляют польские военнослужащие — 3000—3800 человек. Украина выделила 545 военных, Литва — 150—350. Штаб-квартира формирования расположена в Люблине. Оперативную способность оно получило в 2017 году.

Бригада предназначена для участия в международных миротворческих и гуманитарных операциях, в том числе под эгидой Евросоюза, ООН и НАТО. Варшава рассматривает LITPOLUKRBRIG «как инструмент трёхстороннего сотрудничества в рамках НАТО» и площадку для обмена опытом в борьбе против «российской агрессии».

С точки зрения Киева, появление LITPOLUKRBRIG стало сигналом Москве о готовности трёх государств дать «консолидированный ответ» на «любое проявление агрессии». В конце июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал трёхстороннюю группировку «полноценной натовской бригадой, способной выполнять «самые сложные задания по поддержке мира и безопасности».

Между тем эксперты не разделяют мнения о высокой боеспособности LITPOLUKRBRIG. По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, функционирование бригады преследует в основном цели «пропагандистского характера».

«Номинально данное формирование призвано развивать взаимодействие между ВС трёх стран. Входящие в неё части проводят учения, но на этом всё, по сути, и заканчивается. Сложно представить, чтобы в оперативном плане LITPOLUKRBRIG где-нибудь и когда-нибудь применялась. Её существование необходимо скорее для демонстрации того, что страны НАТО сотрудничают с представителями Украины», — заявил в комментарии RT Денисов.

  • Военнослужащие LitPolUkrBrig на учениях
  • © The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Схожей точки зрения придерживается директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. В разговоре с RT эксперт выразил мнение, что в деятельности LITPOLUKRBRIG отсутствует «реальное содержание». Аналитик напомнил, что Украина не входит в НАТО и взаимодействие в рамках многонациональной бригады не предполагает покровительства Североатлантического альянса.

«Такое партнёрство носит символический характер. Любая воинская часть, тем более имеющая оперативное значение, нуждается в едином вооружении, в едином командовании, в едином плане действий вместе с другими формированиями. Сама по себе она не может воевать. Поэтому LITPOLUKRBRIG — это скорее заявление о намерениях, не имеющее никакого военного значения», — пояснил Подберёзкин.

 

Со статусом, но без членства

 

Как считают эксперты, LITPOLUKRBRIG и военно-политическое сотрудничество с Польшей Украина рассматривает как значимые шаги на пути к интеграции в Североатлантический альянс.

Во время общения с журналистами по итогам встречи с Дудой Зеленский назвал «укрепление» литовско-польско-украинской бригады «примером успешного взаимодействия между Украиной и Польшей». Также, по словам украинского лидера, Варшава помогает ВСУ адаптироваться к стандартам НАТО.

В свою очередь, Дуда сообщил, что «Польша стоит плечом к плечу с Украиной в вопросе украинских границ» и «возвращения» контроля над Донбассом и Крымом. По этой причине на прошедших переговорах было уделено большое внимание вопросу безопасности, заметил польский лидер.

«Господин президент (Зеленский. — RT) обратил внимание на председательство Польши в Совете ЕС в 2025 году, но я обратил внимание на то, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ. И там также, уверяю вас, господин президент, вопросы Украины, её суверенитета и границ будут на повестке дня, и мы будем помнить об этом, и Украина может рассчитывать на польскую поддержку», — приводит слова Дуды сайт президента Украины.

Денис Денисов считает, что Варшаву и Киев сближают антироссийские устремления. В то же время Польша не обладает настолько мощными позициями в Североатлантическом альянсе и западном сообществе, чтобы оказать положительное влияние на вопрос о вступлении Украины в НАТО.

«Будет ли Украина в альянсе или нет — это вопрос, к которому Варшава никакого отношения, по сути, не имеет. Здесь играет роль международная конъюнктура и геополитические условия, которые последнее время меняются очень быстро, но окончательное решение всё равно принимают США. На данный момент мы не можем говорить, что существует реальное движение Украины в НАТО», — констатировал Денисов.

Между тем Киев возлагает большие надежды на перспективу вступления в Североатлантический альянс. В недавнем интервью для программы ВВС HARDtalk Зеленский заявил, что Киев не собирается отступать от курса на интеграцию в НАТО. По его словам, членство страны в военном блоке не является «фантазией», как говорит ряд высокопоставленных европейских чиновников.

«Мы сегодня уже стали партнёрами НАТО с расширенными возможностями. Мы идём в НАТО... НАТО — это безопасность в нашем регионе. Мы это понимаем... Членство в НАТО — это очень важный сигнал Российской Федерации, и это самая важная поддержка», — приводит слова Зеленского сайт президента Украины.

Зеленский выразил удовлетворение статусом партнёра с расширенными возможностями, который Киев получил от альянса в июне 2020 года. Аналогичным статусом обладают Грузия, Финляндия, Швеция, Иордания и Австралия. Он позволяет реализовывать с военным блоком индивидуальные программы, но не является гарантией вступления в альянс. Как говорится в сообщении на сайте НАТО, статус Киева как партнёра с расширенными возможностями никак не влияет на какие-либо решения о его членстве в альянсе. 

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
  • © president.gov.ua
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Как полагает преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис, Североатлантический альянс в перспективе может поставить ВСУ определённую номенклатуру вооружений по коммерческим контрактам, увеличить количество учений, но на полноценное членство Киеву рассчитывать не приходится.

«Запад крайне неохотно рассматривает возможность присоединения к альянсу стран, имеющих территориальные споры», — отметил в беседе с RT Маргулис.

По мнению эксперта, статус партнёра с расширенными возможностями был предоставлен Киеву из-за нежелания ведущих западных государств обострять в данный момент отношения с Москвой. Маргулис также придерживается мнения, что Польша не играет настолько весомой роли в НАТО, чтобы способствовать вступлению Украины в альянс.

«Польша заинтересована в углублении партнёрства между Украиной и Североатлантическим альянсом. К тому же этот процесс позволяет ей расширять своё влияние на Киев. Но мы видим, что главные державы военного блока понимают значимость украинского фактора для Москвы, и, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе вопрос членства Киева в НАТО на повестке дня стоять не будет», — резюмировал Маргулис.

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