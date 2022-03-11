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«Символический жест»: зачем США размещают в Польше ЗРК Patriot
11 марта 2022, 00:35 • 105 • В мире
Вашингтон разворачивает в Польше две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. В ведомстве отметили, что ЗРК уже находятся в республике. Решение принято на фоне масштабного укрепления американского военного присутствия в Европе. Только в феврале, по данным издания Politico, Соединённые Штаты перебросили в регион 12 тыс. солдат. В марте было объявлено о планах направить туда ещё 500 военных. Как ранее сообщили в Минобороны США, сейчас в Европе пребывают в общей сложности порядка 100 тыс. американских солдат. По мнению аналитиков, Вашингтон использует обострение ситуации на Украине для усиления собственных позиций в европейском регионе. Кроме того, таким образом Белый дом намерен продемонстрировать американцам, что он активно противодействует «российской угрозе», полагают эксперты.
Комплексы Patriot в Польше AP © Czarek Sokolowski
США приняли решение разместить в Польше две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом на брифинге для журналистов сообщил официальный представитель Пентагона высокого ранга.
«К настоящему времени обе батареи Patriot передислоцированы в Польшу. Не буду уточнять их местоположение или режим боевой готовности, но они находятся в Польше и... укомплектованы», — заявил военный чиновник, имя которого не уточняется.
Он отметил, что решение разместить ЗРК в Польше принял министр обороны США Ллойд Остин в тесной консультации с «польскими союзниками и, конечно, по их приглашению».
«Данное развёртывание было осуществлено в упреждающем порядке и в исключительно оборонительных целях, чтобы противодействовать любой потенциальной угрозе силам США и союзников на территории НАТО. Это на 100% соответствует той серьёзности, с которой мы относимся к нашим обязательствам по Пятой статье (Североатлантического договора. — RT)», — заявил представитель американского военного ведомства.
Напомним, Пятая статья посвящена коллективной обороне НАТО. Согласно её положениям, нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как агрессия против всех участников НАТО.
Информацию о размещении Patriot на польской территории подтвердил и официальный представитель Пентагона Джон Кирби. В беседе с журналистами он уточнил, что этот шаг не был спровоцирован какими-то внезапными обстоятельствами.
«Министр (обороны США Ллойд Остин. — RT) никогда не исключал возможности передислокации наших сил и средств таким образом, какой, по его мнению, лучше всего подходит для защиты территории НАТО. Это было одно из таких решений. Принято оно было не в свете какого-либо одного обстоятельства, аспекта или действия русских, а скорее на основе постоянных и регулярных консультаций с нашими союзниками по НАТО, в данном случае — с Польшей, касательно потребностей и возможностей, которые наилучшим образом отвечали бы нашим обязательствам по Статье 5 (Североатлантического договора. — RT), — пояснил Кирби.
Отметим, что Вашингтон размещает ЗРК в Польше на фоне непрекращающихся призывов со стороны некоторых западных, а также киевских политиков установить бесполётную зону над Украиной. Однако руководство США, Великобритании, НАТО и стран ЕС уже заявило, что не станет этого делать из-за риска прямого боестолкновения с российскими вооружёнными силами.
Комментируя развёртывание Patriot в Польше, эксперты отмечают, что этот шаг не имеет никакого отношения к разговорам о возможном установлении бесполётной зоны.
«Находясь на территории Польши, ЗРК в лучшем случае могут прикрыть лишь западные районы Украины, граничащие с Польшей. Это максимум, на что они способны при их радиусе действия», — отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.
Милитаризация Европы
Стоит отметить, что отправка в Польшу американских ЗРК происходит в рамках возросших усилий США по укреплению своего военного присутствия в Европе.
Так, ещё в начале февраля 2 тыс. американских военных были направлены из США в Польшу и Германию. При этом Варшава настроена на дальнейшее увеличение американского контингента на своей территории. Об этом 5 марта заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после переговоров с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.
«У нас уже есть более 10 тыс. американских солдат. Мы стремимся, чтобы их было как можно больше», — приводит слова Моравецкого ТАСС.
Всего в феврале, по данным издания Politico, США направили в Европу 12 тыс. солдат. А 7 марта стало известно, что США перебросят туда ещё 500 военных. Всего же, по данным Пентагона, на сегодняшний день в Европе дислоцировано порядка 100 тыс. американских солдат.
При этом в США подчёркивают, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине и направляются в регион для поддержки партнёров по НАТО.
Помимо наращивания численности своего контингента, Вашингтон пытается укрепить боевой потенциал своих союзников в регионе. Так, 5 марта стало известно, что конгресс США одобрил продажу Польше 250 танков Abrams в новейшей модификации M1A2 SEPv3.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что решение конгресса — это «последний важный шаг перед подписанием контракта на закупку». Предстоящую сделку с США он назвал «самым важным контрактом на закупку вооружения за последние много лет».
В свою очередь, Минобороны Литвы подписало договор с правительством США о закупке ракетных комплексов Javelin, пусковых установок и другого оборудования на $40 млн.
При этом в самой Литве США разместят дополнительные радары противовоздушной и противоракетной обороны, системы ПВО малой дальности и самоходные артиллерийские установки. Об этом во время визита в прибалтийскую республику на пресс-конференции в Пабраде заявил командующий 5-м корпусом армии США генерал Джон Колашески.
«Капля в море»
Аналитики констатируют, что США используют обострение ситуации на Украине для укрепления своего военного присутствия в Европе. Причём, как напоминает военный эксперт Юрий Лямин, эти процессы активизировались ещё до начала российской специальной военной операции на территории Украины.
«Ещё до этого они (Соединённые Штаты. — RT) уже начали перебрасывать туда дополнительные силы для укрепления своего военного присутствия в Восточной Европе», — отметил аналитик в беседе с RT.
В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков полагает, что отправка в Польшу и другие страны Европы дополнительных военных подразделений также позволяет Белому дому продемонстрировать критикам внутри страны, что США активно реагируют на пресловутую «российскую угрозу».
Он называет размещение Patriot в Польше в большей степени символическим жестом, который вряд ли как-то повлияет на ситуацию в регионе.
«Две батареи ЗРК — это капля в море. Чтобы закрыть пространство хотя бы над Восточной Польшей, нужно гораздо больше подобных машин. Это такой символический жест: «Мы, конечно, на бесполётную зону не идём, но вот разместим у границы две батареи ЗРК». Но очевидно, что в случае какого-то гипотетического военного столкновения на территории западной части Украины американцы не будут использовать эти Patriot против РФ, потому что это грозит ядерным конфликтом», — пояснил Дудаков.
Впрочем, эксперты полагают, что накачка региона американскими войсками и техникой повышает риск непредвиденных военных инцидентов.
Аналогичной точки зрения придерживается и Малек Дудаков.
«Размещение любых военных систем НАТО или США — это действительно в какой-то степени провокация, которая грозит далеко идущими последствиями», — заключил аналитик.
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