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«Символический жест»: зачем США намерены продать Грузии новую партию противотанковых комплексов Javelin
04 августа 2021, 23:00 • 60 • В мире
Вашингтон одобрил возможную продажу Тбилиси противотанковых комплексов Javelin и связанного с ними оборудования на общую сумму $30 млн. Об этом сообщило управление Министерства обороны США по сотрудничеству в области безопасности. Как отметили в ведомстве, Грузия запросила 82 ракеты Javelin FGM-148 и 46 командно-пусковых блоков. По мнению экспертов, Тбилиси закупает это вооружение, чтобы показать свою лояльность Соединённым Штатам.
Противотанковый ракетный комплекс Javelin © Wikimedia Commons
Госдеп США принял решение продать Грузии партию противотанковых ракетных комплексов Javelin и связанное с ними оборудование на общую сумму $30 млн. Об этом сообщило управление Министерства обороны США по сотрудничеству в области безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA).
«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Грузии ракет Javelin и связанного с ними оборудования по оценочной стоимости $30 млн по программе продажи военной продукции иностранным государствам. Сегодня Управление Министерства обороны США по сотрудничеству в области безопасности представило необходимые материалы, уведомляя конгресс о данной возможной продаже», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Как уточнили в управлении, правительство Грузии обратилось с запросом о покупке 82 ракет Javelin FGM-148 и 46 командно-пусковых блоков Javelin.
«Также в список включены усовершенствованные тренажёры базовой подготовки (EPBST), имитационные боеприпасы, техническое сопровождение Управления по помощи в обеспечении безопасности, техническое сопровождение Отдела по проектам боеприпасов для тактической авиации и наземных систем вооружений, иное связанное оборудование и услуги и иные связанные элементы логистической и программной поддержки», — уточняется в сообщении DSCA.
Подчёркивается также, что поставка этого оборудования «не изменит базового военного баланса в регионе».
«Данная предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединённых Штатов, повышая безопасность Грузии — стратегического партнёра и страны, играющей ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Система Javelin поможет Грузии нарастить долгосрочный оборонный потенциал для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и обеспечения требований национальной обороны», — отмечают в управлении.
Как добавили в ведомстве, приобретение Javelin Грузией также расширит её возможности «противостоять существующим и будущим угрозам», наращивая потенциал в области поражения бронетехники.
«Грузия без труда внедрит данное оружие в своих вооружённых силах», — отметили в DSCA.
Предыдущие поставки
Напомним, поставки Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin Соединённые Штаты осуществляли и ранее. Как сообщало грузинское Минобороны в 2018 году, системы были доставлены в «безопасном место». Однако деталей ведомство не приводило. До этого американский Госдеп одобрил продажу 410 ракет и 72 командно-пусковых установок.
Как заявили тогда в МИД РФ, данное решение Вашингтона может подтолкнуть Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе.
В интервью «Интерфаксу» Григорий Карасин, занимавший на тот момент должность заместителя министра иностранных дел России, комментируя данную информацию, заявил, что западные союзники Грузии «начисто забыли», к чему однажды привела милитаризация этой страны.
«С момента варварского нападения на Южную Осетию не прошло ещё и десяти лет (интервью было опубликовано в декабре 2017 года. — RT), но в Грузии полным ходом развивается военная инфраструктура НАТО, планируются многомиллионные поставки Тбилиси новейших систем вооружения: французских систем ПВО и американских противотанковых ракетных комплексов, а США приступают к программе боевой подготовки грузинских военнослужащих», — отметил он.
Как заметил Карасин, несмотря на заявление грузинской стороны о том, что она якобы не собирается нападать на Абхазию и Южную Осетию, Тбилиси «по-прежнему уклоняется от подписания с Сухумом и Цхинвалом соглашений о неприменении силы».
«И нет никаких гарантий, что в оснащённой западным оружием Грузии воинственные подходы к своим бывшим территориям не возобладают вновь. Естественно, мы не оставим наших союзников одних перед лицом возможной агрессии. Но, учитывая присутствие в Грузии НАТО, в этом случае может возникнуть весьма опасная для международной стабильности ситуация», — пояснил Карасин.
«Не помощь, а коммерческая сделка»
Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, Грузия закупает Javelin, чтобы «показать свою лояльность» Соединённым Штатам.
При этом Данюк не исключил, что при помощи Javelin Грузия также хочет усилить напряжённость на границе с Абхазией или Южной Осетией.
«Активизация на этом направлении возможна при резком изменении внутриполитической ситуации в Грузии», — пояснил аналитик.
По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, история с Javelin для Грузии напоминает ситуацию с этими же системами для Украины.
«Как для украинского руководства, так и для грузинского приобретение Javelin — это символический жест, подтверждающий, по их мнению, особый статус взаимоотношений с США в военном плане. Ради этого и Грузия, и Украина готовы тратить деньги, чтобы потом американцы им поставляли противотанковые ракетные комплексы. При этом и для США такая история выгодна, они могут использовать её как инфоповод в информационных войнах», — заявил Коновалов в беседе с RT.
Как отметил Данюк, Вашингтон поставками Javelin хочет показать, что не бросает своих союзников на постсоветском пространстве.
«Хотя по факту это не помощь, а коммерческая сделка», — отметил эксперт.
Как уточнил грузинский политолог Арчил Чкоидзе, для Соединённых Штатов поставки Javelin в Грузию в этот раз будут намного скромнее, чем в предыдущие годы, — «своего рода пиар».
«Западным странам Вашингтон может сказать, что помогает своим стратегическим партнёрам противотанковыми ракетными комплексами. На деле же у Грузии даже нет военной инфраструктуры, чтобы использовать их в реальном бою. К тому же было бы глупо думать, что Javelin смогут обеспечить безопасность страны. В то время как любая милитаризация Грузии негативно отражается на уровне безопасности в регионе. Все вопросы надо решать путём мирового урегулирования, а не за счёт бряцания оружием», — заявил аналитик в разговоре с RT.
Данюк спрогнозировал, что поставки Javelin будут способствовать ухудшению и так не самых простых отношений Грузии и России, тем более на фоне учений грузинских военных с США и другими странами НАТО.
«Связи Москвы и Тбилиси в условиях наращивания военного сотрудничества Грузии и Соединённых Штатов будут только ухудшаться. Грузинская сторона постоянно участвует в манёврах вместе с американскими военными и солдатами альянса. Вашингтон хочет, чтобы Тбилиси окончательно превратился в инструмент для борьбы с Москвой», — сказал аналитик.
В свою очередь, Коновалов отметил, что США только на словах предоставляют Грузии статус своего союзника, при этом в обмен требуют, чтобы страна оставалась «плацдармом по противодействию России».
«Однако все провокации, которые могут быть со стороны Тбилиси, Москва готова отражать. В Абхазии и Южной Осетии находятся российские базы, они гарантируют безопасность и целостность этих республик. Это тем более подтверждает факт бессмысленности переброски Javelin», — сообщил эксперт.
Данюк также считает, что Россия готова ответить на любые агрессивные действия в регионе.
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