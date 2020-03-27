«Символический жест»: ЕС утвердил начало переговоров о членстве в объединении Албании и Северной Македонии

Лидеры стран Евросоюза утвердили решение о начале переговоров по вступлению в объединение Албании и Северной Македонии. Обе страны являются официальными кандидатами на членство в ЕС. Эксперты отмечают, что государствам ещё необходимо выполнить целый комплекс условий, чтобы стать полноценными членами Евросоюза, и считают, что процесс переговоров может затянуться на неопределённо долгий срок.

Лидеры стран Евросоюза утвердили решение о начале переговоров по вступлению в объединение Албании и Северной Македонии. Соответствующее заявление саммита ЕС было выпущено после заседания, прошедшего накануне в формате видеоконференции.

Ранее решение о начале переговоров также принял Совет ЕС.

«Достигнутая политическая договорённость начать переговоры о вступлении Албании и Республики Северная Македония в состав ЕС — это признание серьёзных усилий, прилагаемых этими странами к осуществлению реформ. Обе страны продемонстрировали ясную политическую решимость идти вперёд по европейскому пути», — заявила государственный секретарь Хорватии по европейским делам Андреа Метелко-Згомбич.

«Путь к вступлению долог. Однако достижение реального и устойчивого прогресса в выполнении критериев вступления приближает западно-балканских партнёров к ЕС», — добавила она.

Обе страны уже признаны кандидатами на вступление в сообщество. Албания получила этот статус в 2014 году. Вступление Македонии до начала 2019 года осложнялось разногласиями с Грецией по вопросу наименования страны. После подписания в 1991 году декларации независимости государство стало называться Республика Македония. Это не устраивало Афины — греки опасались, что официальное признание этого названия даст Скопье основания для предъявления претензий на греческую область, которая тоже называется Македония. В 2019 году, после подписания Преспанского соглашения с Грецией, страна сменила своё название на Республика Северная Македония, урегулировав таким образом спор.

Стоит отметить, что в начале 2020 года Брюссель изменил порядок проведения переговоров о приёме страны в ЕС. Если раньше начало диалога непременно должно было завершиться приёмом страны в сообщество, то теперь ЕС имеет право замораживать переговоры и перезапускать их по отдельным направлениям, если считает достигнутый прогресс недостаточным. Это позволяет откладывать решение о вступлении страны на неопределённо долгий срок.

Евросоюз на протяжении нескольких лет подчёркивал, что при выполнении необходимых предварительных условий готов начать переговоры, а Северная Македония и Албания, в свою очередь, делали всё, чтобы это обсуждение началось, отметил в разговоре с RT руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.

«Во-первых, надо отметить, что это решение ожидалось ещё в прошлом году. Тогда из-за противодействия Франции, которая выдвигала дополнительные условия, такое решение не было принято. Это вызвало серьёзные политические последствия в обеих странах, в том числе, по сути, спровоцировало отставку премьер-министра Северной Македонии. И в Албании, в общем-то, обстановка тоже была неспокойной. То, что ЕС наконец согласовал это, свидетельствует, что сторонам удалось договориться. Но, опять же, переговоры — процесс не быстрый», — заявил эксперт.

Странам ещё необходимо выполнить целый комплекс условий, чтобы стать полноценными членами Евросоюза, отметил Куликов. Аналитик допустил, что даже если переговоры закончатся успешно, они могут занять столько времени, что к моменту их завершения во главе стран-кандидатов уже могут находиться другие национальные лидеры.

Reuters

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В октябре 2019 года решение ЕС о начале переговоров с балканскими государствами заблокировали Франция, Нидерланды и Дания, сославшись на сомнения в прогрессе реформ. Новые переговоры о членстве в ЕС должны состояться в апреле 2020 года.

Напомним, критерии для вступления в ЕС требуют, чтобы в стране соблюдались демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. Помимо этого, в стране должна быть конкурентоспособная рыночная экономика, а также должны признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

Решение ЕС о начале переговоров является «символическим жестом» и демонстрирует желание Евросоюза вселить уверенность в своих членов и продемонстрировать, что в тяжёлой ситуации они способны принимать решения, отметил в беседе с RT генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«То есть это стремление показать, что на фоне пандемии, на фоне, по всей видимости, уже неизбежного экономического кризиса, на фоне многочисленных разногласий, которые существуют внутри Европейского союза, всё-таки есть вещи, по которым в союзе сохраняется единство. И вот расширение ЕС на Западные Балканы — один из тех вопросов, которые являются принципиально важными для подтверждения такого единства», — пояснил он.

Тем не менее в нынешних условиях процесс переговоров едва ли будет идти быстро, так как препятствий на пути расширения сейчас больше, чем когда бы то ни было, добавил эксперт.

«Поэтому каких-то серьёзных интересов России на Балканах это заявление, скорее всего, не затронет», — пояснил он.

21 марта 2020 года Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО — соответствующий документ подписал президент страны Стево Пендаровски.

«Этим документом я, как президент государства, торжественно заявляю, что Республика Северная Македония присоединяется к Североатлантическому договору и обязуется соблюдать и выполнять все положения этого договора», — заявил он.

Документ был подписан после того, как прошёл процедуру ратификации всеми 29 законодательными собраниями стран — членов альянса. Последним документ подписал парламент Испании 17 марта.