«Символический акт поддержки»: зачем Байден выделил Украине до $60 млн в качестве военной помощи

Президент США Джо Байден распорядился предоставить Киеву помощь в размере до $60 млн из бюджета Пентагона. Как отметили в Белом доме, средства будут направлены «в виде оборонных изделий и услуг Министерства обороны США, а также обучения и подготовки военнослужащих». Решение об очередном пакете военной помощи американская сторона приняла в преддверии встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, эксперты и собеседники RT в украинских политических кругах считают, что весьма скромный объём помощи со стороны США вряд ли поспособствует укреплению обороноспособности Украины. По мнению аналитиков, решение Байдена — это «символический жест».

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до $60 млн за счёт средств Пентагона. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, распространённом пресс-службой Белого дома.

«Настоящим я делегирую государственному секретарю полномочия в соответствии с разделом 506(a)(1) Закона о помощи иностранным государствам от 1961 года руководить поэтапным выделением Украине помощи объёмом до $60 млн в виде оборонных изделий и услуг Министерства обороны США, а также обучением и подготовкой военнослужащих и принимать для этого необходимые в соответствии с данным разделом решения», — сообщается в документе.

Стоит отметить, что этот шаг Байден предпринял в преддверии запланированной на 31 августа встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Данный визит станет подтверждением неизменной поддержки Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, нашего тесного сотрудничества по вопросам энергетической безопасности, нашей поддержки усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях», — заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Напомним: Киев и Вашингтон обвиняют Москву в том, что она якобы является стороной внутриукраинского конфликта. Россия эти обвинения последовательно отвергает, подчёркивая, что не принимает участие в конфликте и не заинтересована в вооружённом столкновении с Украиной.

Американские мотивы

Отметим, что Вашингтон периодически выделяет Киеву помощь на нужды армии, обосновывая это «агрессией» со стороны России.

Так, в марте американское Министерство обороны сообщило, что украинской стороне предоставлено $125 млн на эти цели. При этом в ведомстве подчеркнули, что данный шаг подтверждает готовность США предоставлять Киеву оборонительное летальное вооружение, чтобы Украина могла «более эффективно» защищаться от «российской агрессии». Кроме того, в Пентагоне отметили, что новый транш призван «помочь им (Украине. — RT) в деле сохранения территориальной целостности страны, защиты её границ и улучшения операционной совместимости с НАТО».

Здание Пентагона

AFP

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Вдобавок американская сторона пообещала выделить Украине ещё $150 млн, когда она добьётся «достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах».

После этого, в апреле, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты намерены продолжать поставлять Киеву некоторые виды вооружений, «нелетальные материальные средства», а также отправлять в республику военных инструкторов.

«Мы оказывали Украине определённую материальную поддержку в прошлом и будем стремиться это делать в дальнейшем», — сообщил он во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США и генсеком НАТО.

В июне Джен Псаки также рассказала, что Вашингтон подготовил резервные средства на случай «дальнейших посягательств со стороны России на Украине». Она также сообщила, что в преддверии американо-российского саммита США предоставили украинской стороне «пакет помощи в области безопасности на сумму $150 млн, включая помощь летального характера».

«В настоящее время мы передали (Украине. — RT) всю сумму, одобренную конгрессом в рамках соответствующей инициативы», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Она также напомнила, что за два дня до встречи с президентом России Владимиром Путиным Байден «выступил в НАТО перед всем миром» с заявлением о готовности Вашингтона продолжить поддерживать Украину в её противодействии «физической агрессии со стороны России».

В начале августа директор Пентагона по Южной и Центральной Европе Алтон Буланд заявил, что США продолжат предпринимать усилия по «выстраиванию потенциала» ВС Украины для её защиты.

«Кость с барского стола»

Как отмечают эксперты и источники RT в политических кругах Украины, дополнительная помощь Киеву на военные нужды в размере до $60 млн — не что иное, как «очередная подачка Вашингтона», которая вряд ли как-то поможет Киеву повысить свою обороноспособность, учитывая сильнейшую коррупцию в стране.

«Это крайне несерьёзное материальное вливание, которое никак не скажется на состоянии украинской оборонной промышленности или обстановке в армейских кругах. Деньги просто не дойдут до цели и будут разворованы. Вашингтон предпринял такой шаг в качестве символического акта поддержки украинских властей, которые всё время рассчитывают на моральные и материальные стимулы со стороны Запада», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Здание Белого дома в Вашингтоне

globallookpress.com

© Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин придерживается аналогичного мнения. В разговоре с RT он отметил, что $60 млн — это «капля в море» даже для Украины, которая уже привыкла получать незначительные суммы от США.

«Это очередная демонстрация неких союзнических отношений, выражение солидарности и не более того. На эти деньги не изменить геополитический баланс сил и не улучшить плачевное состояние украинской армии», — говорит Блохин.

При этом, по словам Павла Фельдмана, для украинской власти любая помощь от Вашингтона служит удобным поводом рассказать народу о поддержке Запада.

«Зеленского оппозиционные украинские политики, граждане и СМИ обвиняют в том, что он не сумел выстроить диалог с американской администрацией и поэтому США уже не так лояльны к Украине, как раньше. Таким образом, новой порцией военной помощи, хоть и весьма скромной, Вашингтон даёт Зеленскому возможность предъявить оппозиции хоть какое-то свидетельство наличия этой поддержки», — пояснил аналитик.

В то же время с его точки зрения Киев, скорее всего, рассчитывал на более внушительные средства.

«Смехотворность суммы в $60 млн показывает реальное пренебрежительное отношение Вашингтона к Киеву. Это кость с барского стола, а те, кто бросают её, понимают, насколько ничтожны эти средства для оборонной промышленности и армии Украины. С другой стороны, они осознают и то, что эффективность этих средств будет весьма небольшой, если не нулевой, учитывая уровень коррупции в стране», — рассуждает эксперт.

Константин Блохин также полагает, что такой «дотацией» украинские власти будут крайне разочарованы. По его словам, Киев уже долгое время ждёт, что «после его разворота на Запад на Украину рекой польются доллары».

«Ставка делалась на то, что Запад будет рассматривать Украину как главный инструмент сдерживания России, и Киев рассчитывал быть в авангарде этого процесса. При администрации Трампа политическая элита страны была в подвешенном состоянии и ожидала прихода Байдена, думая, что всё кардинально поменяется. Но вот Байден пришёл, а ничего особо не изменилось. Украинский вопрос по-прежнему далеко не в фарватере американской политики, как бы этого ни хотелось киевским властям. И помощь до $60 млн — пощёчина для украинских властей, которая в очередной раз это подтверждает», — полагает аналитик.

Собеседник RT из украинского Минобороны также говорит, что $60 млн — «это копейки» для армии.

«На эти средства ничего нельзя купить. Всё это похоже на имитацию помощи: мол, денег же дали — ещё и перед встречей с Зеленским. А в действительности помогать отказываются», — констатировал он.

Передача американской военной техники украинской армии в аэропорту Борисполя

Reuters

© Gleb Garanich

Источник RT в Министерстве иностранных дел, в свою очередь, считает, что скромные размеры вливаний обусловлены беспокойством США относительно высокого уровня коррупции на Украине, особенно в оборонной сфере.

«Поэтому больших денег никто выделять не намерен. Так что это больше символический жест», — говорит он.

Аналогичной точки зрения придерживается и собеседник RT из партии «Батькивщина».