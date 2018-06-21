«Символ возвращения в Россию»: более полумиллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента его открытия

С момента начала движения по мосту через Керченский пролив им воспользовались более 500 тыс. автомобилистов. Власти полуострова отмечают ощутимый прирост числа туристов, который связан также с открытием нового терминала аэропорта в Симферополе. Ожидается, что трафик дополнительно увеличится после запуска федеральной трассы «Таврида». Как Крымский мост изменил жизнь региона — в материале RT.

Более 508 тыс. автомобилей проехали по мосту через Керченский пролив с момента его открытия. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Отмечается, что с 16 мая по 19 июня более 274 тыс. автомобилей пересекли мост в направлении Крыма. В сторону Тамани проехали более 233 тыс. машин.

Только в один день — 12 июня — трафик в сторону Краснодарского края превысил поток в Крым. Тогда в направлении Тамани проехали 12,7 тыс. машин, в Керчь направлялись около 10 тыс. Такие показатели можно объяснить тем, что день стал последним из трёх выходных.

При этом двумя днями ранее — 10 июня — поток в Крым оказался больше в 1,5 раза. В этот день был установлен рекорд интенсивности движения по мосту — более 15 тыс. машин.

Автобусное движение распределяется равномерно. В первый месяц в каждую сторону следовало по 70 автобусов, а с 15 июня общее количество рейсов превысило 200.

По словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, прогнозы по турпотоку, сделанные перед открытием Крымского моста, сбываются.

«Мост не просто современнейшее, интереснейшее инженерное строение, это своего рода символ возвращения Крыма в Россию. Среди желающих его увидеть не только граждане России, но и многих стран бывшего Советского Союза, дальнего и ближайшего зарубежья. Соцопросы, которые проводились различными институтами, показывают, что хотя бы один раз проехать по мосту хочет каждый гражданин России», — сказал Черняк в беседе с RT.

Он отметил, что на полуостров едут не только российские, но и зарубежные туристы.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост количества туристов на 26%. Это связано с открытием моста и нового терминала аэропорта. К нам едут из Краснодарского края, из Сочи, в перерыве между футбольными матчами. Теперь паромная переправа уже не влияет на расчёт их времени», — заявил парламентарий.

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Симферополь, город посетили болельщики из Бразилии и Швейцарии.

«Группа швейцарских болельщиков летела из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург с пересадкой в Симферополе и несколько часов гуляла по крымской столице. Этим же рейсом из Ростова-на-Дону в Симферополь прилетели бразильские болельщики», — рассказали в пресс-службе.

В ожидании железной дороги

С открытием моста сообщение с материковой частью страны стало намного комфортнее, заявил в беседе с RT член комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма Николай Юревич.

«Люди, которые едут по мосту, все очень довольны, шикарная дорога... Все ждут, когда откроется грузовая переправа, чтобы увеличивать товаронаполняемость Крыма. Все надеются, что повезут нефтепродукты и строительные материалы», — заметил Юревич.

По его словам, после открытия железнодорожной части Крымского моста цены на нефтепродукты должны снизиться.

«На сегодняшний день ждут открытия, но то, что уже есть, — это здорово», — добавил он.

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Напомним, что 4 июня строители установили последнюю сваю железнодорожной части Крымского моста. Старт движения поездов запланирован на конец 2019 года. Для грузового транспорта срок более ранний — октябрь 2018-го.

«Жалоб не поступало»

По словам Черняка, специалисты рассчитали, что благодаря мосту в месяц будут дополнительно приезжать до 500 тыс. туристов, а запуск движения по федеральной трассе «Таврида» даст за такой же период ещё 500 единиц транспорта.

«У нас наполняемость объектов размещения начинается с восточной части полуострова. Очень многие останавливаются там, делают расчёты, как по Крыму проехать, отдохнуть. Когда будет «Таврида», будут заправочные станции, придорожные гостиницы», — сказал Черняк.

Первый этап строительства автодороги «Таврида» продлится до конца 2018 года. К тому моменту будут готовы две полосы от Керчи до Симферополя. К концу 2020 года завершится строительство четырёх полос дороги до Севастополя. По словам Черняка, автомобилисты с пониманием относятся к сложностям, связанным с работами.

«Трасса «Таврида» строится, это понимают все любители передвижения на автомобиле, автотуристы, перевозчики. Они прекрасно понимают, что это не может вызвать замедление движение транспорта. Когда трасса будет запущена, это сойдёт на нет», — подчеркнул депутат.

По его словам, ещё весной крымские власти объясняли, как можно объехать пробки тем, кто движется на западное побережье. Тем, кто едет в сторону Евпатории, Раздольного или Черноморского, депутат советует выбирать дорогу на Джанкой.

«Соответствующие указатели были расставлены по пути следования. Пока ни в комитет, ни на горячую линию ни одной жалобы не поступало», — подчеркнул Черняк.

Ворота на полуостров

Как сообщила главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва, в месте, где к берегу полуострова примыкает мост через Керченский пролив, планируется строительство въездных ворот.

«Сейчас думаем над оформлением въездных ворот в Крым. Уже есть некие проработки, которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой колоссальной, богатой историей. Очень красивые варианты», — цитирует Соловьёву РИА Новости.

Она подчеркнула, что строительству ворот будет предшествовать обсуждение проекта с жителями. Соловьёва отметила, что власти каждого города должны будут продумать оформление въездных стел. «Это лицо, въезд в каждое поселение, поэтому всё это должно быть проработано», — добавила она.