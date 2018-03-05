Символ украинского "достоинства" пал жертвой демократии Порошенко

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Киевская власть положила конец палаточному городку сторонников Михаила Саакашвили у стен Верховной рады

3 марта 2018 года бесславно прекратил своё бессмысленное существование так называемый михомайдан — палаточный городок у стен Верховной рады, организованный сторонниками бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили с целью отстранения от власти действующего президента Украины Петра Порошенко.

Замах на рубль, удар — на копейку

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Просуществовало это подобие нового "майдана", на котором собирались недовольные режимом Порошенко "ветераны АТО", профессиональные "борцы с коррупцией" и киевские бомжи, четыре с половиной месяца. Изначально это пёстрое сборище пользовалось поддержкой парламентской "оппозиции" в лице "Самопомощи" и "Батькивщины", однако затем к нему стали терять интерес даже завсегдатаи. Как ранее отмечал в беседе с "Царьградом" бывший народный депутат Украины Олег Царёв, после того, как лондонский суд ограничил расходы олигарха Игоря Коломойского, тот прекратил финансирование Михаила Саакашвили и организованного им протестного движения, что привело к саморассасыванию процесса. А состоявшееся 12 февраля выдворение Саакашвили за пределы Украины и вовсе не оставило его сторонникам никаких шансов и надежд.

Несмотря на стойкую неприязнь между "порохоботами" (сторонниками Порошенко) и участниками "михомайдана", представители и тех, и других дружно голосовали за закон о медицинской реформе, инициированный профильным министерством во главе с гражданкой США Ульяной Супрун, который по факту поставил крест на украинской системе здравоохранения и сделал недоступным получение квалифицированной медицинской помощи для многих категорий граждан. Вместе с тем на самом "недомайдане" постоянно кипели политические страсти. При этом многие из его участников даже не знали, чего они конкретно добиваются: звучали как умеренные лозунги вроде создания специального антикоррупционного суда и отмены депутатской неприкосновенности, так и довольно радикальные, с призывами к смещению и даже расправе над Порошенко.

Своего апогея "михомайдан" достиг в конце ноября — начале декабря 2017 года, когда украинские правоохранительные органы то задерживали, то отпускали Саакашвили, его сторонники проводили регулярные "марши за импичмент", а киевская власть фабриковала против Мишико дело, обвиняя в подготовке госпереворота на деньги членов "семьи" свергнутого президента Виктора Януковича. Дошло до того, что накануне Нового года сторонники Порошенко пытались организовать в Киеве "альтермайдан" в поддержку действующего президента. Их акция "Кофе на Крещатике" 24 декабря собрала несколько сотен человек.

Киев. Декабрь 2017 г. Фото: www.globallookpress.com

После Нового года активность "михомайдана" стала затухать. Западные кураторы Украины, использовавшие протест у стен Верховной рады для давления на Порошенко, утратили к нему интерес. Принудительная депортация Саакашвили в Польшу сделала его и вовсе бессмысленным и лишённым лидера. На роль главного "михомайданщика" претендовал также экс-комбат нацбата "Донбасс" и действующий нардеп от "Самопомощи" Семён Семенченко, однако по своей харизматичности он не идёт ни в какое сравнение с экспрессивным грузином.

Ранее активно поддерживавшая "майдан" имени Саакашвили "бабушка украинской революции" Юлия Тимошенко дистанцировалась от участников протеста, заняв выжидательную позицию. Субботнюю зачистку "михомайдана" она, конечно же, как лидер "демократических сил" в своём Facebook гневно осудила, сравнив Порошенко с Януковичем и назвав его преступником. Однако строчить посты в Facebook — это не свергать очередную "панду". Недаром так называемое движение Освобождения (Рух "Визволення" — укр.), возглавляемое соратником Семенченко, нардепом Егором Соболевым, пожаловалось, что никто из политиков, называющих себя соорганизаторами "михомайдана", не соизволил прийти, когда его разгоняли.

Как вчерашние "борцы за независимость Украины" стали экстремистами?

Спецоперацию по расчистке улицы Грушевского киевская власть начала ранним утром 3 марта. Было задействовано свыше 2000 сотрудников Нацполиции и Нацгвардии, в том числе бывшие бойцы расформированного в 2014 году "Беркута". Зачистка остатков "михомайдана" была проведена достаточно быстро и жёстко. Задержанных участников силовики ставили на колени, что вызвало дополнительные упрёки со стороны майданщиков, которые успели забыть, как сами когда-то ставили на колени преданных Януковичем "беркутовцев". Как написал в своём Facebook Семенченко, были задержаны 112 человек (к концу дня их всех отпустили), 13 получили ранения, двое из которых — тяжёлые. Однако "звiряче побиття", о котором стонали на своих страничках в соцсетях Семенченко и Соболев, ни у кого не вызвало особого энтузиазма и желания выйти на улицы Киева, чтобы свергнуть очередной кровавый режим.

С. Семенченко. Фото: www.globallookpress.com

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, в палатках "михомайдановцев" были обнаружены готовые к применению боевые гранаты. Семенченко в свою очередь это опровергает:

"Никакого оружия и гранат в лагере не было. Ветераны войны за независимость Украины останавливали российские танки. И если бы они взяли оружие, оно бы уже действовало. Удивительно, что в палаточном городке не «нашли» нарколабораторию и космический корабль марсиан", — написал экс-главарь нацбата "Донбасс", добавив, что он со своими соратниками больше не верит в "мирные марши".

Ныне находящийся в Европе Михаил Саакашвили обвинил украинскую власть в том, что она специально подбросила в палатки активистов учебные гранаты, чтобы дискредитировать их, а также высмеял заявление генпрокурора Юрия Луценко, что майданщики на деньги беглого олигарха Сергея Курченко готовили штурм здания Верховной рады.

"Все эти разговоры Луценко про какие-то деньги Курченко... не было никогда и нет никаких денег Курченко. Если бы у них были какие-то факты, они бы меня не выбросили из страны, а судили в Украине", — заявил Саакашвили.

Михо также призвал своих сторонников выйти 18 марта на очередной "всеукраинский мирный марш" с требованием отставки Порошенко, Луценко и Авакова под лозунгом "Барыга не сможет поставить украинцев на колени".

Кто монополизировал украинское "достоинство"?

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Главный же вывод из субботних событий на Грушевского состоит в том, что любой украинский "майдан" без материальной и моральной поддержки со стороны внешних игроков не считается демократическим и обречён на провал. Порошенко продемонстрировал, что, в отличие от своего малохольного предшественника, он не будет церемониться ни с кем, кто представляет хотя бы малейшую угрозу его "золотому батону". Неудивительно, что уже вечером 3 марта на украинском портале "Обозреватель" со ссылкой на информированные источники в МВД были обнародованы данные о причастности Семенченко и боевиков "Донбасса" к совершению целого ряда преступлений, в том числе похищений и убийств людей в так называемой зоне АТО.

Конец "михомайдана". Фото: www.globallookpress.com

Конец "михомайдана" совпал с четвёртой годовщиной государственного переворота в Киеве, который был осуществлён в ходе предыдущего "майдана", не без пропагандистского пафоса названного "революцией достоинства". Спустя четыре года после этих событий захватившие власть политики весьма убедительно дали понять, кому принадлежит монополия на это самое "достоинство". Ликвидация палаточного городка у стен Рады положила конец не только "бомжатнику" с недовольными режимом Порошенко "ветеранами АТО".

Она окончательно дискредитировала основной пропагандистский символ проекта "Украина" в виде "майдана", собравшись на котором украинцы якобы могут без какого-либо вмешательства извне изгнать покусившуюся на их демократические традиции и свободы власть. Поэтому гордым "потомкам" древних шумеров, как назвала своих соотечественников одна известная певица-майданщица, следует смириться с тем, что Украина является всего лишь объектом воздействия со стороны внешних игроков, и смещение того или иного президента, премьер-министра или генерального прокурора возможно лишь с их согласия.

Павленко Дмитрий