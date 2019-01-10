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Символ Нью-Йорка Chrysler Building выставят на продажу за бесценок - WSJ
10 января 2019, 09:24 • 72 • В мире
Владельцы небоскреба, государственный фонд Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council и нью-йоркский застройщик Tishman Speyer Properties, обратились в компанию по предоставлению услуг в сфере недвижимости CBRE Group Inc для того, чтобы выставить Chrysler Building на продажу. Эксперты говорят, что большую цену выручить за это здание не получится, поэтому башня уйдет с молотка едва ли не за бесценок.
Один из самых известных нью-йоркских небоскребов, Chrysler Building, выставлен на продажу. Сегодня такая информация появилась в газете The Wall Street Journal. Издание ссылается на свои источники, знакомые с ситуацией.
Отметим, что само здание, ставшее позже знаменитым во всем мире, было построено в 1930 году. Пока нет информации о том, за какую сумму его планируют продать. Однако эксперты предрекают, что основному владельцу башни вряд ли удастся выручить за свою долю 800 млн долларов, которые он заплатил в 2008 году, приобретая здание.
Сейчас, по словам специалиста, на цену построенного 90 лет назад небоскреба негативно влияют растущие расходы на его обслуживание. Кроме того, сильно увеличилась аренда офисных помещений из-за роста цен на землю, где расположен небоскреб. И эти факторы делают его менее популярным в конкурентной среде. Эксперты говорят, что большую цену выручить за это здание не получится, поэтому башня уйдет с молотка едва ли не за бесценок.
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