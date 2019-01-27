«Символ несгибаемости и героизма»: как Красная армия освободила Ленинград от блокады

75 лет назад советские войска полностью сняли длившуюся почти два с половиной года блокаду Ленинграда. За эту победу Советский Союз заплатил огромную цену. От голода и болезней скончались свыше 630 тыс. мирных жителей, сотни тысяч военнослужащих погибли, пытаясь прорвать окружение города. Как отмечают историки, битва за Ленинград стала символом несгибаемой воли народа и мужества советских солдат.

27 января 1944 года Рабоче-крестьянская красная армия (РККА) окончательно сняла блокаду Ленинграда, продлившуюся 872 дня. Советским войскам удалось отбросить противника на 60—100 км от города. В честь этого события 75 лет назад гарнизон Ленинграда дал салют — 24 залпа из 324 орудий.

Блокада вместо штурма

Ленинград имел большое промышленное и логистическое значение. С его захватом гитлеровцы планировали наладить бесперебойное снабжение группы армий «Север», которой командовал генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб. Оккупация города высвобождала значительные силы для проведения операций в других регионах СССР.

Из показаний экс-главкома ВМС Германии Эриха Редера на Нюрнбергском процессе следует, что нацистское руководство рассматривало возможность размещения в Ленинградской области военных баз «по причине британских воздушных атак в Прибалтике».

Кроме того, захват города на Неве облегчал вермахту задачу по разгрому арктических частей РККА, оккупации Мурманска и Архангельска. В результате Советский Союз мог лишиться важного канала поставок грузов из Великобритании и США (арктических конвоев).

В 1941 году в планы командования группы армий «Север» входило уничтожение городских средств ПВО, складов с продовольствием и боеприпасами, разрушение гидротехнических сооружений, источников электроэнергии и тепла.

С ходу брать штурмом Ленинград нацисты не собирались, опасаясь больших потерь. Гитлеровцы были уверены, что город не сможет сопротивляться из-за голода и нехватки боеприпасов. На «поддержание порядка» в Ленинграде после капитуляции предполагалось выделить две дивизии вермахта и одну полицейскую дивизию СС.

Система обороны

Вермахт вместе с союзниками наступал на Ленинград с двух направлений. На юге действовали немецкие войска, на севере — финские. Наиболее тяжёлый удар неприятеля пришёлся по Прибалтийскому военному округу. Сопротивление частей Красной армии в Литве, Латвии и Эстонии было быстро сломлено.

Немецкие сапёры занимаются оборудованием противопехотных заграждений из колючей проволоки под Ленинградом

© encyclopedia.mil.ru

Боевые действия на Ленинградском направлении начались 10 июля 1941 года. Наступление противника сдерживали артиллерия Балтийского флота и постоянные контрудары сухопутных частей. В небе на подступах к Ленинграду шли ожесточённые воздушные бои. Одновременно советская армия строила оборонительные сооружения длиной около 900 км.

«Вокруг Ленинграда система обороны включала несколько поясов. На ближних подступах к городу с юго-запада и юга строился Красногвардейский укрепрайон. Оборонительные сооружения с узлами сопротивления создавались и по линии Петергоф (Петродворец) — Пулково», — говорится в материалах Научно-исследовательского института военной истории Академии Генштаба ВС РФ.

Датой начала блокады принято считать 8 сентября 1941 года. В этот день немцы захватили Шлиссельбург, находившийся на берегах Невы и Ладожского озера. В кольце оказались 8-я, 23-я, 42-я и 55-я армии и почти все части Балтийского флота.

Руководить обороной Ленинграда председатель Государственного комитета обороны (ГКО) Иосиф Сталин отправил будущего маршала Георгия Жукова. По его воспоминаниям, советский лидер оценивал положение города как «катастрофическое».

Советские войска под натиском группы армий «Север» продолжали отступать.

Остановить активное наступление врага удалось в середине ноября 1941 года. Однако Красная армия и местные жители столкнулись с серьёзной нехваткой продовольствия. Проблема голода приобрела первостепенный характер. Согласно норме, установленной 20 ноября 1941 года, дети получали по 125 граммов хлеба, работники предприятий — 250. Ситуацию ухудшала чрезвычайно холодная зима.

В феврале 1942 года хлебная норма значительно увеличилась. Детям полагалось 300 граммов, рабочим — 500. Из документов Нюрнбергского процесса следует, что за время блокады от истощения и болезней умерли более 630 тыс. ленинградцев.

С остальной территорией СССР Ленинградскую область связывало только Ладожское озеро, по которому в годы блокады проходила Дорога жизни. Однако навигации в тёплое время года препятствовали постоянные штормы и нехватка транспортных судов. Зимой продовольствие доставлялось по льду грузовиками. Но при толщине льда 25—30 см по Ладожскому озеру за сутки можно было перевезти не более 1,5—2 тыс. т грузов.

Регулировщик на Дороге жизни через Ладожское озеро

РИА Новости

Конвои для блокадников почти беспрерывно обстреливались люфтваффе. На прикрытие Дороги жизни командование РККА бросило несколько истребительных полков и соединений зенитных войск. Также была улучшена работа по эвакуации ленинградцев.

Успехи и трагедии

Попытки РККА прорвать блокаду носили регулярный характер в силу нескольких причин. Город испытывал нехватку еды и боеприпасов, помимо этого, методично обстреливался авиацией и артиллерией вермахта. Ежедневным бомбёжкам подвергались не только военные цели. Нацисты уничтожали и гражданские объекты, в частности, больницы.

Первого серьёзного тактического успеха РККА достигла во время Тихвинской операции (ноябрь 1941 года). Однако главной задачей советских войск был прорыв блокады с последующим наступлением на Мгу (посёлок на юго-востоке Ленинграда) и Синявино (населённый пункт вблизи оккупированного немцами Шлиссельбурга).

Наиболее кровопролитные бои развернулись за так называемый Невский пятачок, контроль над которым позволял осуществлять железнодорожное снабжение Ленинграда. По данным газеты «Правда», опубликованным в 1960 году, сражения за этот клочок земли (около 3 кв. км) на левом берегу Невы унесли жизни 200 тыс. советских солдат. Современные оценки разнятся: от 50 тыс. до 250 тыс. погибших.

Как отмечают специалисты Института военной истории Академии Генштаба ВС РФ, решить задачу прорыва блокады в 1942 году не представлялось возможным. Ленинградская группировка, как и вся РККА, испытывала трудности, связанные с нехваткой боеприпасов и обученных кадров. На каждое орудие в день приходилось четыре — шесть снарядов, а довоенная кадровая армия «почти полностью сменилась мобилизационно-ополченской».

Тем не менее Сталин требовал от военного командования «гнать немецкие войска на запад без остановки». Согласно плану председателя ГКО, в 1942 году у армии должны были появиться резервы благодаря мобилизации в восточных регионах и запуску производственных мощностей на Урале, в Сибири и Средней Азии.

Перед войсками Ленинградского, Волховского фронтов и правого крыла Северо-Западного фронта была поставлена задача нанести удар по 18-й и 16-й немецким армиям. Зимой частям РККА удалось достичь некоторых успехов. Однако для ряда соединений попытки прорвать блокаду закончились трагедией.

Советский зенитный расчёт готовится отражению воздушной атаки вермахта

РИА Новости

В апреле 1942 года в окружение попала 2-я ударная армия, которой командовал генерал Андрей Власов. 40 тыс. человек были лишены связи, снабжения боеприпасами и продовольствием. В лучшем случае бойцы получали по 50—80 граммов сухарей в день. В июле немцы завершили разгром 2-й ударной армии. Власов был пленён, а потом перешёл на сторону неприятеля, возглавив так называемую Русскую освободительную армию.

В августе 1942 года после донесений разведки о готовящемся врагом штурме Ленинграда РККА вновь развернула наступление, известное как Синявинская операция. На южном направлении в бой были брошены 8-я армия и восстановленная 2-я ударная армия. Немцы были вынуждены перебросить к городу дополнительные соединения.

План гитлеровского командования удалось сорвать. По воспоминаниям генерала Эриха фон Манштейна, вермахт понёс значительные потери и израсходовал боеприпасы, предназначавшиеся для наступления на Ленинград.

Долгожданный прорыв

Очередное крупное наступление РККА развернулось в середине января 1943 года. Операция получила название «Искра». Советская группировка получила задачу прорвать оборону вермахта на участке Московская Дубровка — Шлиссельбург и ликвидировать так называемый шлиссельбургско-синявинский выступ, обеспечив сухопутное сообщение с Ленинградом.

«Искра» в материальном отношении была подготовлена намного лучше предыдущих кампаний под Ленинградом. Авангард наступательных сил составили 67-я армия и 2-я ударная армия. На участке прорыва советские войска имели перед противником пятикратное преимущество.

Успешно взломав хорошо укреплённую оборону вермахта, советские войска освободили несколько населённых пунктов. «Искра» существенно облегчила положение Ленинграда. С февраля 1943 года с городом на Неве было восстановлено железнодорожное сообщение.

Однако за этот успех советские войска заплатили высокую цену. Потери Волховского и Ленинградского фронтов превысили 110 тыс. человек. Согласно оценке историка Вячеслава Мосунова, потери РККА превысили 170 тыс. человек. К тому же «Искра» не привела к окончательному снятию блокады. В частности, в ходе операции РККА не смогла, как требовала Ставка Верховного Главнокомандования, разгромить мгинско-синявинскую группировку неприятеля.

Отражение авианалёта на Ленинград возле Исаакиевского собора

© Борис Кудояров / Wikipedia

В начале марта 1943 года Сталин распорядился начать новую операцию, но она не принесла результатов. Ситуация улучшилась только осенью 1943 года после разгрома вермахта в районе Курска и на востоке Украины. Стратегическая инициатива в Великой Отечественной войне перешла к Советскому Союзу.

Группа армий «Север» лишилась возможности проводить масштабное наступление с целью восстановления блокады Ленинграда. Однако нацисты продолжали вести обстрел советских позиций, города и железнодорожных станций. Последний артиллерийский удар по Ленинграду немцы нанесли 22 января 1944 года.

14 января РККА начала Ленинградско-Новгородскую операцию, которая завершилась крупным успехом. Советским войскам удалось отбросить противника от города на десятки километров. Немецкие соединения отступили из южных районов Ленинградской области, оставив Синявино и Мгу. 20 января был освобождён Новгород, а 27 января считается днём окончательного снятия блокады.

Специалисты Института военной истории Академии Генштаба ВС РФ считают, что битва за Ленинград полностью завершилась с началом Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции (10 июня — 9 августа 1944 года), в ходе которой была разгромлена группировка финской армии, угрожавшая городу с севера.

Память

В беседе с RT доктор исторических наук профессор СПбГУ Никита Ломагин отметил, что советские войска не могли снять блокаду Ленинграда раньше 1944 года в силу множества объективных причин. В частности, он обратил внимание на отсутствие необходимого опыта у бойцов и командиров РККА.

«Воевать под Ленинградом было тяжело. Во-первых, неприятель был очень силён: немцы, даже проигрывая сражения, умело оборонялись и контратаковали. Красной армии из-за огромных потерь не хватало опытных кадров. Во-вторых, стоит понимать, что Ленинградский фронт был периферийным театром военных действий. Ставка опасалась удара немцев по Москве и на южных направлениях», — пояснил Ломагин.

Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего посёлка №1 во время операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда

РИА Новости

© Григорий Чертов

Залог успеха РККА в 1943—1944 годах заключался в улучшении уровня подготовки военнослужащих. Кроме того, советское командование смогло решить основные проблемы, связанные с материально-техническим обеспечением войск. Не последнюю роль, как полагает Ломагин, сыграл коренной перелом, наступивший в середине 1943 года.

В комментарии RT военный историк, автор книг о Великой Отечественной войне Юрий Лебедев подчеркнул, что сражение за Ленинград стало «символом несгибаемости и героизма советского народа». Снятие блокады позволило вернуть нормальную жизнь сотням тысяч мирных жителей и высвободило значительные силы Красной армии.