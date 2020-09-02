|
Симптомы абсолютно не похожи: Даже разработчик "Новичка" не верит в отравление Навального
02 сентября 2020, 20:55 • 70 • Политика
Разработчик "Новичка" заявил, что симптомы Алексея Навального абсолютно не совпадают с отравлением суперъядом. "Отравление Навального "Новичком" привело бы его к смерти, а не к коме", - заявил Леонид Ринк.
Симптомы у Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление "Новичком". Об этом заявил называющий себя разработчиком боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.
Если сравнивать происшествие с Навальным и инцидент в Солсбери, где якобы также был применен "Новичок", различия станут ещё очевиднее. В Британии к отравленным "Новичком" подходили исключительно в костюмах биозащиты, в то время как Навальный, который якобы тоже был отравлен "Новичком", никак не повлиял ни на пассажиров самолёта, с которыми вместе летел, ни на докторов.
Он подчеркнул, что отравление Навального "Новичком" привело бы его к смерти, а не к коме.
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 августа 2020, 06:10
|
29 августа 2020, 07:50
|
28 августа 2020, 02:30
|
01 сентября 2020, 11:55
|
28 августа 2020, 00:40
|
28 августа 2020, 23:35
|
01 сентября 2020, 01:50