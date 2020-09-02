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Симптомы абсолютно не похожи: Даже разработчик "Новичка" не верит в отравление Навального

02 сентября 2020, 20:55  •  70 • Политика
Разработчик "Новичка" заявил, что симптомы Алексея Навального абсолютно не совпадают с отравлением суперъядом. "Отравление Навального "Новичком" привело бы его к смерти, а не к коме", - заявил Леонид Ринк.
Симптомы у Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление "Новичком". Об этом заявил называющий себя разработчиком боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.
Если сравнивать происшествие с Навальным и инцидент в Солсбери, где якобы также был применен "Новичок", различия станут ещё очевиднее. В Британии к отравленным "Новичком" подходили исключительно в костюмах биозащиты, в то время как Навальный, который якобы тоже был отравлен "Новичком", никак не повлиял ни на пассажиров самолёта, с которыми вместе летел, ни на докторов.
"Симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление "Новичком", - цитирует РИА Новости слова Леонида Ринка.
Он подчеркнул, что отравление Навального "Новичком" привело бы его к смерти, а не к коме.

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