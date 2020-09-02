Симптомы абсолютно не похожи: Даже разработчик "Новичка" не верит в отравление Навального

Симптомы у Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление "Новичком". Об этом заявил называющий себя разработчиком боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

Если сравнивать происшествие с Навальным и инцидент в Солсбери, где якобы также был применен "Новичок", различия станут ещё очевиднее. В Британии к отравленным "Новичком" подходили исключительно в костюмах биозащиты, в то время как Навальный, который якобы тоже был отравлен "Новичком", никак не повлиял ни на пассажиров самолёта, с которыми вместе летел, ни на докторов.

"Симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление "Новичком", - цитирует РИА Новости слова Леонида Ринка.

Он подчеркнул, что отравление Навального "Новичком" привело бы его к смерти, а не к коме.