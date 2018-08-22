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Симпатизирующие Путину страны-предатели: Польский журналист составил список «изменников»
22 августа 2018, 15:54 • 207 • Политика
С 2014 Россия не отступила ни на шаг, а Европа сдает позиции, сообщают СМИ Польши.
Со времен переворота в Киеве в 2014 году Европа порядком устала от Украины и ее проблем, в то время как Россия не отступила ни на шаг и только усиливает давление. Политические элиты Евросоюза все больше и больше начинают симпатизировать президенту РФ Владимиру Путину, возмущается эксперт «Польского радио».
Эксперт перечислил страны, имеющие большой политический вес в ЕС и открыто позиционирующие себя как «пророссийские». В список «европредателей» вошли Венгрия, Австрия и Франция. Журналист отмечает, что хоть французский президент и не делал никаких однозначно пророссийских жестов, его поведение на чемпионате мира по футболу в России было «весьма показательным».
Досталось от поляка даже главной стране ЕС - Германии. По его мнению, Путин дал Берлину пощечину, опоздав на полчаса на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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