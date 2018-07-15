«Симпатия или желание переизбраться»: что стоит за заявлениями Трампа перед саммитом в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп в преддверии саммита в Хельсинки заявил, что для западных стран будет выгодно выстроить отношения с такими государствами, как Россия и Китай. Однако в Европе уже предостерегли американского лидера от «заключения односторонних сделок с Москвой». По словам экспертов, в ходе переговоров с Владимиром Путиным глава Белого дома будет прежде всего отстаивать интересы Соединённых Штатов с оглядкой на мнение американского политического истеблишмента. При этом президент будет держать в уме возможность переизбраться на второй срок в 2020 году.

В преддверии саммита США — РФ на высшем уровне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал Россию соперником, с которым лучше поладить. По его словам, и для Соединённых Штатов, и для других западных стран лучше находить общий язык с такими государствами, как Россия и Китай.

«Для Соединённых Штатов и, честно говоря, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами... Это действительно хорошо», — сказал Трамп в интервью британскому телеканалу ITV, выдержки из которого публикует Daily Mail.

Глава Белого дома вновь отметил, что считает российского лидера своим соперником, однако хотел бы наладить с ним отношения.

«Если мы сможем ладить с Россией, это хорошо. Я его (Путина. — RT) не знаю. Я встречался с ним пару раз, встречался на G20... Думаю, мы могли бы хорошо поладить. Кто-то спросил: вы друзья или враги? Я сказал, что ещё рано судить, но сейчас я говорю, что мы соперники», — заявил Трамп.

При этом президент Соединённых Штатов скептически отнёсся к заявлениям о разобщённости НАТО или выходе Соединённых Штатов из альянса «в угоду Путину». По словам американского лидера, Североатлантический альянс сейчас представляет собой гораздо более прочную организацию, чем в прошлом.

Хозяин Белого дома также добавил, что, несмотря на то что проблема северокорейской милитаризации остро стояла ещё при Бараке Обаме, именно ему удалось начать процесс урегулирования этого вопроса. Президент США отметил, что за последние девять месяцев не было ни ракетных, ни ядерных испытаний Пхеньяна, которые до этого происходили с известной периодичностью. Кроме того, Трамп заявил, что ему удалось выстроить диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Я отлично с ним поладил. Он очень умный, великая личность. Он весёлый и жёсткий, отличный переговорщик... Он беспощаден, но и другие тоже... Многие из тех, с кем я имею дело, довольно безжалостные люди», — сказал Трамп.

При этом, отвечая на вопрос о том, можно ли назвать «доктриной Трампа» переговоры с людьми, которые раньше воспринимались на Западе как враги, американский лидер отметил, что стремится к миру.

«Я бы хотел увидеть мир. Многие люди думали, что если Трамп станет президентом, то мы будем воевать. Но мы действительно выходим из войн», — отметил Трамп.

«Я решительно настроен»

Американский лидер также подтвердил, что намерен баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2020 году: «Я решительно настроен. Кажется, все хотят этого».

При этом Трамп добавил, что не видит на политическом горизонте никого, кто мог бы выиграть у него в ходе грядущей избирательной кампании.

«Я знаю их всех и никого не вижу... У них (демократов. — RT) нет подходящего кандидата», — заявил Трамп.

Американский лидер также рассказал, что его «очень впечатлила» личная встреча с британской королевой Елизаветой II, которая прошла в Виндзорском замке. «Я поднимался и говорил (Меланье Трамп. — RT): «Можешь себе представить, если бы моя мама увидела эту сцену?» Виндзор, Виндзорский замок. Он был так красив, по-настоящему красив, но королева была бесподобна!» — отметил Трамп.

Он добавил, что у них с королевой состоялся «очень лёгкий разговор», в ходе которого они затронули тему брексита: «Она сказала, что это очень сложная проблема. Думаю, никто понятия не имел, насколько сложной она будет». Однако Трамп не стал говорить, как Елизавета II относится к брекситу.

При этом хозяин Белого дома отметил, что после переговоров с Терезой Мэй не изменил своего скептического отношения к её позиции по поводу «мягкого» выхода Великобритании из Евросоюза. Вместе с тем Трамп однозначно дал понять, что США и Великобритания заключат двустороннюю торговую сделку после брексита.

Президент США также выразил свои опасения в связи с тем, что массовая иммиграция может нанести серьёзный ущерб Европе, и отметил, что этот вопрос стал одной из причин брексита.

«Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины»

Добавим, что в преддверии саммита в Хельсинки интерес к грядущей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа не угасает. Так, глава внешнеполитического саммита Германии Хайко Маас предостерёг Трампа от заключения односторонних сделок с Москвой в ущерб европейским интересам.

«Односторонние сделки в ущерб собственным партнёрам в конечном счёте повредят и США. Кто бьёт по своим партнёрам, рискует в итоге оказаться в проигрыше», — заявил Маас в интервью газете Bild am Sonntag.

При этом он отметил, что в целом приветствует грядущие переговоры российского и американского лидеров. Маас подчеркнул, что в Берлине всегда выступали за более интенсивное ведение диалога с Москвой.

«Если эта встреча придаст импульс ядерному разоружению, это будет прогресс», — отметил глава МИД.

В свою очередь, глава Европейского совета Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN24 заявил, что американский лидер неоднократно говорил о понимании российской политики по отношению к Украине.

«В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», — отметил Туск.

Также в преддверии саммита журналисты крупной финской газеты Helsingin Sanomat написали открытое письмо президентам России и США, пожелав главам государств мудрости в признании фактов и призвав их не решать европейские вопросы без участия самих европейцев.

«От постоянной деградации отношений США и России ни выигрывает никто. Поэтому встреча на высшем уровне в Хельсинки — важное событие, несмотря на все имеющиеся сложности», — говорится в письме.

Журналисты также рассказали о существовании такого феномена, как «дух Хельсинки». По их словам, «нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряжённой атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах». При этом журналисты признали, что сложно сделать прогноз итогов встречи двух лидеров.

«Трамп пытается показать, что идёт на серьёзную схватку»

По словам политического аналитика международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышка, в ходе переговоров в Хельсинки Трамп, безусловно, будет прежде всего отстаивать интересы США. При этом эксперт отметил, что влияние Дональда Трампа на американскую политику несопоставимо ниже, чем влияние Владимира Путина на российскую политику.

«Условно говоря, если Путин захочет наладить отношения с США и, скажем, снять какие-нибудь контрсанкции, это будет достаточно быстро проведено через Госдуму и Совет Федерации. Если же Трамп захочет это сделать, то это будет так же легко и быстро заблокировано через систему сдержек и противовесов, которая есть в США», — рассказал Бышок.

Собеседник RT отметил, что некая вероятная симпатия Трампа к Путину может быть связана с тем, что американский президент считает российского сильным лидером, с которым можно говорить на равных.

Однако такое отношение не может перевесить желание хозяина Белого дома переизбраться, поэтому переговоры в Хельсинки пройдут с оглядкой на мнение американского истеблишмента, и прежде всего — Республиканской партии, подчёркнул политолог.

«Симпатия к Путину никак не может перевесить желание Трампа переизбраться. А реализация этого желания зависит от того, насколько его политика будет удовлетворять его базу, и прежде всего — Республиканскую партию», — отметил Бышок.

«Можно говорить, что в процессе переговоров будут получены какие-то решения, но решения по периферийным для России вопросам. То есть это не будет никак касаться антироссийских санкций или признания Крыма. Они будут касаться ядерного нераспространения, ситуации в Северной Корее, ядерной программы Ирана и ситуации в Сирии», — предположил эксперт.

Он также отметил, что Трамп попытается вынести из хельсинкского саммита определённые имиджевые дивиденды, при этом в ходе встречи вряд ли будут решены какие-либо принципиальные вопросы.

«Понятно, что по итогам этих переговоров Трамп расскажет журналистам, что поладил с Путиным и добился всего, чего хотел», — добавил Бышок.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT отметил, что стремление американского лидера поладить с Россией базируется не просто на личном желании Трампа, а на той серьёзной подготовке, которая предшествовала саммиту.

«Я убеждён, что те декларации и договоры, которые будут подписаны на этой встрече и о которых они заявят на совместном брифинге после переговоров, уже готовы, проработаны и оформлены в виде проектов. Их осталось только подписать», — заявил политолог.

По его словам, именно с этим связаны заявления Трампа о том, что хорошо было бы поладить с Россией. Эксперт также назвал визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву финальной частью подготовки соответствующих соглашений.

«Говорить о том, что он едет на встречу с Путиным, чтобы сразу же установить дружеские отношения, Трамп сказать не может. Его тогда съедят. Поэтому Трамп пытается показать, что едет на серьёзную схватку, что это будут не переговоры, а ринг и что ему предстоит бой с Путиным, который является жёстким, серьёзным, бескомпромиссным политиком», — заключил Манойло.