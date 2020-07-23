Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - признаем права"

В Краснодаре владельцы автомобилей, зарегистрированных в Армении, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему с изъятием их машин. Ситуацию прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян.

В своём обращении армяне просят, во-первых, приостановить задержание и арест машин. Во-вторых - разрешить ставить машины на учёт без растаможки. И в-третьих - оплату штрафов и налогов с таких автомобилей направить в бюджет России.

"А зачем записывать обращение к Президенту РФ? Надо записать обращение к премьеру Армении", - посоветовала Симоньян авторам видео.

Она добавила, что в связи с произошедшим ей припомнился случай, когда к ней с просьбой обратился человек из команды нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам Симоньян, он очень долго объяснял, как важно, чтобы Россия признала армянские водительские права.

"Я ему выразила своё СУГУБО ЧАСТНОЕ мнение: "Признайте Крым - признаем права", - написала Симоньян на своём Telegram-канале.

Напомним также, что ранее главред RT Маргарита Симоньян поделилась мнением, как относиться к супружеской неверности. Журналистка призналась, что уже прощала неверность супруга, пишет Nation News.

Фото: скриншот Telegram-канала Маргарита Симоньян.