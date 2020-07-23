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Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - признаем права"

23 июля 2020, 12:05  •  44 • Политика
В Краснодаре попросили Путина не изымать машины, состоящие на учёте в Армении. Надо записать обращение к премьеру Армении, советует им главред RT Маргарита Симоньян. "Признайте Крым - признаем права", - добавила она.
В Краснодаре владельцы автомобилей, зарегистрированных в Армении, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему с изъятием их машин. Ситуацию прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян.
В своём обращении армяне просят, во-первых, приостановить задержание и арест машин. Во-вторых - разрешить ставить машины на учёт без растаможки. И в-третьих - оплату штрафов и налогов с таких автомобилей направить в бюджет России.
"А зачем записывать обращение к Президенту РФ? Надо записать обращение к премьеру Армении", - посоветовала Симоньян авторам видео.
Она добавила, что в связи с произошедшим ей припомнился случай, когда к ней с просьбой обратился человек из команды нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам Симоньян, он очень долго объяснял, как важно, чтобы Россия признала армянские водительские права.
"Я ему выразила своё СУГУБО ЧАСТНОЕ мнение: "Признайте Крым - признаем права", - написала Симоньян на своём Telegram-канале.
Напомним также, что ранее главред RT Маргарита Симоньян поделилась мнением, как относиться к супружеской неверности. Журналистка призналась, что уже прощала неверность супруга, пишет Nation News.
Фото: скриншот Telegram-канала Маргарита Симоньян.

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