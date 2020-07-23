|
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - признаем права"
23 июля 2020, 12:05 • 44 • Политика
В Краснодаре попросили Путина не изымать машины, состоящие на учёте в Армении. Надо записать обращение к премьеру Армении, советует им главред RT Маргарита Симоньян. "Признайте Крым - признаем права", - добавила она.
В Краснодаре владельцы автомобилей, зарегистрированных в Армении, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему с изъятием их машин. Ситуацию прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян.
В своём обращении армяне просят, во-первых, приостановить задержание и арест машин. Во-вторых - разрешить ставить машины на учёт без растаможки. И в-третьих - оплату штрафов и налогов с таких автомобилей направить в бюджет России.
Она добавила, что в связи с произошедшим ей припомнился случай, когда к ней с просьбой обратился человек из команды нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам Симоньян, он очень долго объяснял, как важно, чтобы Россия признала армянские водительские права.
Напомним также, что ранее главред RT Маргарита Симоньян поделилась мнением, как относиться к супружеской неверности. Журналистка призналась, что уже прощала неверность супруга, пишет Nation News.
Фото: скриншот Telegram-канала Маргарита Симоньян.
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 июля 2020, 03:00
|
18 июля 2020, 22:00
|
16 июля 2020, 15:00
|
18 июля 2020, 09:25
|
19 июля 2020, 11:00
|
22 июля 2020, 00:00
|
16 июля 2020, 22:00